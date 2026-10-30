Tập đoàn Bảo Việt (BVH) đạt gần 48.000 tỷ đồng doanh thu 9 tháng đầu năm

9 tháng đầu năm 2026, Bảo Việt đạt 47.928 tỷ đồng tổng doanh thu hợp nhất, tăng trưởng 9,1% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất tăng trưởng 23,9%

Tổng doanh thu hợp nhất 9 tháng đầu năm 2026 đạt 47.928 tỷ đồng, tăng trưởng 9,1% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế hợp nhất lần lượt đạt 3.299 tỷ đồng và 2.698 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 24,3% và 23,9%. Tổng tài sản hợp nhất tại thời điểm 30/09/2026 đạt 305.991 tỷ đồng, tương đương gần 12 tỷ USD, tăng 4,9% so với thời điểm 31/12/2025.

Tổng doanh thu công ty mẹ đạt 1.480 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.007 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 11,5% và 6,9% so với cùng kỳ năm 2025, bám sát tiến độ kế hoạch năm. Tổng tài sản công ty mẹ đạt 19.730 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 18.895 tỷ đồng tại ngày 30/9/2026, tăng lần lượt 5,2% và 2% so với thời điểm 31/12/2025.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng doanh thu hợp nhất của Bảo Việt tăng trưởng 9,1% so với cùng kỳ năm 2025, đạt gần 48.000 tỷ đồng

Vươn tầm khu vực, được Brand Finance xếp hạng là thương hiệu mạnh nhất ASEAN năm 2026

Theo Báo cáo ASEAN 500 năm 2026 của Brand Finance, Bảo Việt là thương hiệu mạnh nhất ASEAN với Chỉ số Sức mạnh Thương hiệu (BSI) đạt 96/100 điểm, tăng từ 92,8 điểm năm 2025 và duy trì xếp hạng AAA+. Giá trị thương hiệu Bảo Việt đạt 735 triệu USD, tăng 22%.

Brand Finance nhận định kết quả của Bảo Việt cho thấy vai trò của mức độ quen thuộc, niềm tin và uy tín doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ tài chính. Sự hiện diện lâu năm trên thị trường bảo hiểm và việc đồng hành với các công trình hạ tầng giúp thương hiệu duy trì sự gắn kết với đời sống kinh tế, xã hội.

Trong tháng 10/2026, Tập đoàn Bảo Việt được Vietnam Report ghi nhận trong “The 108 Titans - 108 Doanh nghiệp lợi nhuận bền vững”, với dấu ấn hiện diện liên tục trong bảng xếp hạng PROFIT500 giai đoạn 2017 - 2026. Đây là bảng xếp hạng do Vietnam Report phối hợp cùng Báo VietNamNet tổ chức.

Theo Vietnam Report, trong 1.828 doanh nghiệp từng góp mặt tại PROFIT500 qua 10 kỳ xếp hạng, chỉ 108 doanh nghiệp duy trì sự hiện diện xuyên suốt cả thập kỷ. Việc có tên trong nhóm này ghi nhận sức bền của Bảo Việt trong duy trì năng lực tạo lợi nhuận qua nhiều chu kỳ kinh doanh, bao gồm những giai đoạn thị trường chịu tác động của đại dịch và biến động kinh tế.

Cùng được ghi nhận trong danh sách, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ khẳng định sự hiện diện bền bỉ trong nhóm doanh nghiệp có năng lực tạo lợi nhuận qua một thập kỷ. Đây là dấu ấn ý nghĩa trong năm Bảo Việt Nhân thọ kỷ niệm 30 năm thành lập cũng như khẳng định sự phát triển bền vững của các đơn vị trong hệ thống Bảo Việt.

Lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ với nhiều sản phẩm đa dạng

Sau 9 tháng đầu năm 2026, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan với tổng doanh thu đạt 11.063 tỷ đồng, tăng trưởng 15,1%; lợi nhuận sau thuế đạt 245 tỷ đồng, tăng trưởng 23,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Tiếp nối kết quả kinh doanh tích cực, Bảo hiểm Bảo Việt ghi nhận thêm những dấu ấn trong phát triển thương hiệu, mở rộng mạng lưới dịch vụ và hợp tác quốc tế. Tháng 10/2026, sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ Bảo hiểm Bảo Việt tiếp tục được công nhận đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam trong 3 kỳ xét chọn liên tiếp (2022, 2024 và 2026). Bảo hiểm Bảo Việt tiếp tục mở rộng mạng lưới bảo lãnh viện phí, tăng cường hợp tác với các bệnh viện, cơ sở y tế trên toàn quốc. Mới đây, doanh nghiệp đẩy mạnh liên kết trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe thông qua việc ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với Bệnh viện quốc tế Carmel, hướng tới phát huy thế mạnh của các bên, nâng cao chất lượng dịch vụ và mang đến những giải pháp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe thiết thực hơn cho khách hàng.

Đáng chú ý, ngày 22/10/2026 tại TP. Hồ Chí Minh, Bảo hiểm Bảo Việt phối hợp cùng Allianz Partners tổ chức Allianz Partners Circle, tăng cường kết nối với các đối tác môi giới bảo hiểm sức khỏe và giới thiệu chương trình bảo hiểm sức khỏe quốc tế Care phiên bản nâng cấp, dự kiến triển khai từ tháng 11/2026. Qua đó, Bảo hiểm Bảo Việt tiếp tục phát huy lợi thế trong lĩnh vực bảo hiểm sức khỏe, đồng thời đóng góp vào định hướng phát triển hệ sinh thái dịch vụ tài chính - bảo hiểm - chăm sóc sức khỏe của Tập đoàn Bảo Việt.

Lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ khởi động chương trình kỷ niệm 30 năm thành lập

Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ kết thúc 9 tháng đầu năm 2026 với tổng doanh thu đạt 35.639 tỷ đồng, tăng trưởng 6,9%; lợi nhuận sau thuế đạt 2.082 tỷ đồng, tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2025.

Bảo Việt Nhân thọ tiếp tục đổi mới, hoàn thiện danh mục sản phẩm với An Thịnh Phúc Niên, Life Care 2.0 và An Sinh Giáo Dục phiên bản mới, đáp ứng đa dạng nhu cầu về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe và tích lũy dài hạn. Doanh nghiệp cũng đẩy mạnh chuyển đổi số thông qua eKYC, MyBVLife, DigiHub, tự động hóa quy trình tham gia bảo hiểm và giải quyết quyền lợi bảo hiểm, góp phần nâng cao trải nghiệm khách hàng. Các chương trình tri ân “Trọn Vạn Dặm An”, “30 Năm Gắn Kết - Vạn Quà Tặng Tri Ân”, BaoViet Loyalty 2026 và “Đặc Quyền Kim Cương - An Tâm Thịnh Vượng” tiếp tục được triển khai, mang đến thêm nhiều quyền lợi, quà tặng và đặc quyền chăm sóc dành cho khách hàng.

Trong năm kỷ niệm 30 năm thành lập, Bảo Việt Nhân thọ ghi dấu nhiều thành tựu nổi bật khi được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất; dòng sản phẩm bảo hiểm liên kết chung được công nhận đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2026; tiếp tục giữ vị trí số 1 trong Top 10 Công ty Bảo hiểm Nhân thọ uy tín Việt Nam năm 2026 do Vietnam Report công bố, đánh dấu năm thứ 10 liên tiếp dẫn đầu bảng xếp hạng; đồng thời 8 năm liên tiếp được vinh danh Nơi làm việc tốt nhất châu Á.

Bên cạnh đó, Bảo Việt Nhân thọ cũng đồng thời lan tỏa trách nhiệm cộng đồng thông qua chương trình An Sinh Giáo Dục, trao 10 tỷ đồng cho Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

Lĩnh vực quản lý quỹ: củng cố vị thế, mở rộng hệ sinh thái đầu tư

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt (Baoviet Fund - BVF) tiếp tục củng cố năng lực quản lý tài sản, phát triển sản phẩm và mở rộng khả năng tiếp cận nhà đầu tư. Trong bối cảnh thị trường tài chính có nhiều biến động, BVF kiên định với định hướng đầu tư chuyên nghiệp, quản trị rủi ro chặt chẽ và đa dạng hóa các giải pháp đầu tư, đáp ứng nhu cầu ngày càng phong phú của khách hàng.

Tại ngày 30/09/2026, tổng tài sản quản lý ròng (AUM) của BVF đã đạt 167.183 tỷ đồng (tương đương 6,5 tỷ USD) tiếp tục giữ vững vị trí Top 2 công ty quản lý quỹ có quy mô tài sản lớn nhất thị trường. Tổng doanh thu đạt 203 tỷ đồng tăng trưởng 28,9% so với cùng kỳ 2025; lợi nhuận sau thuế tăng trưởng tốt so với cùng kỳ.

Trong quý III/2026, năng lực quản lý đầu tư của BVF tiếp tục được ghi nhận thông qua hai giải thưởng dành cho BVFED tại Giải thưởng Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam 2026 (Vietnam Fund Awards - VFA), thuộc các kỳ đánh giá hiệu quả đầu tư 3 năm. Được đánh giá trên cơ sở dữ liệu và phương pháp xếp hạng chuẩn hóa, các danh hiệu không chỉ ghi nhận kết quả đầu tư trong những giai đoạn dài hạn mà còn góp phần củng cố uy tín chuyên môn và niềm tin của nhà đầu tư đối với các sản phẩm do BVF quản lý.

Song song với việc nâng cao chất lượng đầu tư, BVF đẩy mạnh phát triển hệ thống phân phối thông qua ký kết hợp tác với Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (PHS), bổ sung một đối tác phân phối mới cho cả ba quỹ mở BVBF, BVPF và BVFED.

Lĩnh vực chứng khoán khởi đầu với nỗ lực vượt khó trước các thách thức của thị trường

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán tiếp tục diễn biến kém tích cực, thanh khoản giảm mạnh, lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thực hiện của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đạt 734 tỷ đồng, giảm nhẹ 3,7% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế thực hiện đạt 142 tỷ đồng.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, BVSC tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng quản trị, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng thương hiệu. Trong quý III/2026, công ty vào vòng chung khảo VLCA 2026 tại hai hạng mục, đồng thời được vinh danh tại 5 hạng mục giải thưởng CareerViet 2026, ghi nhận những nỗ lực trong xây dựng môi trường làm việc và phát triển nguồn nhân lực. Bên cạnh đó, chương trình “Từ giảng đường đến thị trường” tiếp tục được triển khai, tăng cường kết nối giữa kiến thức tài chính tại giảng đường với thực tiễn đầu tư, góp phần lan tỏa kiến thức chứng khoán và tiếp cận thế hệ nhà đầu tư trẻ.