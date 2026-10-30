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Tỷ giá USD hôm nay 30/10: USD đồng loạt giảm, DXY lùi dưới 102 điểm bất chấp chỉ số PCE Mỹ tăng lên 3,6%

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

anhtuyet.tbtc@gmail.com
09:51 | 30/10/2026
(TBTCO) - Sáng 30/10, tỷ giá trung tâm giảm 7 đồng, còn 25.637 đồng; USD tại các ngân hàng đồng loạt đi xuống. Chỉ số DXY giảm 0,23%, về 101,64 điểm. Đồng USD chịu áp lực từ tín hiệu tăng lãi suất của nhiều ngân hàng trung ương lớn, dù lạm phát Mỹ lên 3,6% trong tháng 9, củng cố kỳ vọng Fed tiếp tục thắt chặt tiền tệ.
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Thị trường trong nước

Sáng 30/10, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.637 đồng, giảm 7 đồng so với phiên trước. Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng điều chỉnh tương ứng.

Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.355,15 - 26.918,85 VND/USD.

Trong khi đó, trên thị trường tự do, tỷ giá USD giao dịch quanh mức 26.030- 26.080 VND/USD (mua vào - bán ra) nhiều phiên liên tiếp.

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ sáng 30/10 ghi nhận diễn biến trái chiều, trong đó đồng USD tiếp tục giảm giá, trong khi đồng EUR, GBP đồng loạt tăng mạnh.

Cụ thể, tỷ giá USD tại Vietcombank niêm yết mua vào - bán ra ở mức 25.610 - 26.020 VND/USD, cùng giảm 20 đồng ở cả hai chiều so với phiên trước. Tại BIDV, tỷ giá USD giao dịch ở mức 25.635 - 26.015 VND/USD, giảm 30 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY tại Vietcombank, BIDV sáng ngày 30/10 như sau:

Tỷ giá USD hôm nay 30/10: USD đồng loạt giảm, DXY lùi dưới 102 điểm bất chấp chỉ số PCE Mỹ tăng lên 3,6%
Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Đáng chú ý, đồng bảng Anh ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong số các ngoại tệ được khảo sát. Tỷ giá GBP tại Vietcombank mua vào - bán ra ở mức 33.693,23 - 35.124,48 VND/GBP, tăng lần lượt 172,87 đồng và 180,27 đồng. Cùng xu hướng, BIDV niêm yết tỷ giá GBP ở mức 33.983 - 35.255 VND/GBP, tăng 169 đồng ở chiều mua vào và 173 đồng ở chiều bán ra.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - giảm 0,23% lùi về 101,64 điểm.

Chỉ số DXY suy yếu trong bối cảnh các ngân hàng trung ương lớn tại châu Âu, Anh, Nhật Bản và Canada đang tăng lãi suất hoặc phát tín hiệu chuẩn bị thắt chặt chính sách tiền tệ, qua đó, hỗ trợ sức mạnh của các đồng tiền khác so với USD.

Trước đó, tại cuộc họp chính sách hôm thứ tư, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) quyết định giữ nguyên lãi suất trong khoảng 3,75% - 4%.

Dù vậy, dữ liệu lạm phát mới nhất của Mỹ tiếp tục củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất vào cuối năm nay, trong bối cảnh áp lực giá cả vẫn dai dẳng và lạm phát chưa trở về mức mục tiêu.

Theo báo cáo do Cục Phân tích Kinh tế Mỹ (BEA) thuộc Bộ Thương mại Mỹ công bố hôm thứ năm, Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tăng 0,5% trong tháng 9, cao hơn mức tăng 0,3% của tháng 8 và phù hợp với dự báo thị trường.

Tính theo năm, chỉ số PCE Mỹ tăng lên 3,6% trong tháng 9, so với mức 3,4% của tháng trước đó. Những số liệu này cho thấy áp lực lạm phát tại Mỹ vẫn hiện hữu, qua đó, củng cố khả năng Fed tiếp tục duy trì lập trường chính sách tiền tệ thắt chặt.

Chủ tịch Fed Kevin Warsh không đưa ra tín hiệu cụ thể về thời điểm điều chỉnh lãi suất tiếp theo, song thừa nhận ngân hàng trung ương vẫn chưa hoàn thành mục tiêu ổn định giá cả và khẳng định Fed đang tiếp tục nỗ lực kiểm soát lạm phát.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện định giá khoảng 74,9% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 12.

Xa hơn, kỳ vọng của thị trường nghiêng về khả năng Fed thực hiện thêm khoảng ba đợt tăng lãi suất nữa. Trong đó, mức lãi suất được đánh giá có khả năng xuất hiện cao nhất vào tháng 6/2027 là 4,5% - 4,75%, cao hơn 0,75 điểm phần trăm so với mức hiện tại.

Đáng chú ý, trong cuộc họp báo sau quyết định chính sách, Chủ tịch Fed Kevin Warsh tiếp tục thể hiện quan điểm cứng rắn đối với lạm phát.

Việc Chủ tịch Fed nhấn mạnh rằng mục tiêu ổn định giá cả không thể bị ràng buộc bởi một thời hạn cụ thể cho thấy Fed sẽ ưu tiên kết quả kiểm soát lạm phát thực tế, thay vì cam kết trước về lộ trình chính sách.

Dù các biện pháp điều hành gần đây và việc từng bước thu hẹp chính sách nới lỏng từ tháng 9 đã bắt đầu phát huy tác dụng, Fed vẫn để ngỏ khả năng tiếp tục tăng lãi suất nếu áp lực giá cả không hạ nhiệt như kỳ vọng./.

Ánh Tuyết
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Cập nhật: 30/10/2026 10:00

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Cập nhật: 30/10/2026 10:00

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Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
BIDV 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
VietinBank 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
Agribank 0,20 - - - 2,60 2,60 2,90 4,00 4,00 5,90 6,00
ACB 0,50 - - - 4,00 4,20 4,40 4,50 4,70 5,30 5,40
Sacombank 0,50 - - - 4,75 4,75 4,75 6,30 6,30 6,10 6,80
Techcombank 0,05 - - - 4,20 4,20 4,50 6,20 6,20 6,40 5,50
LPBank 0,20 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 4,60 4,60
Vikki Bank 0,49 0,49 - - 4,64 4,64 4,64 5,75 5,52 5,76 5,43
Eximbank 0,20 0,20 0,20 0,20 2,80 3,00 3,10 4,20 4.00 4,70 5,30