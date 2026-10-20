Tỷ giá USD hôm nay (20/10): Tỷ giá trung tâm tăng, DXY đi ngang trước thềm cuộc họp Fed

Trong khi đó, trên thị trường tự do, tỷ giá USD giao dịch quanh mức 26.000 - 26.050 VND/USD, tăng 100 đồng chiều mua và tăng 50 đồng chiều bán.

Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.357,05 - 26.920,95 VND/USD.

Sáng 20/10, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.639 đồng, tăng 6 đồng so với phiên trước. Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng điều chỉnh tương ứng.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY tại Vietcombank , BIDV sáng ngày 20/10 như sau:

Cụ thể, tỷ giá USD tại Vietcombank được niêm yết ở mức 25.670 - 26.080 VND/USD (mua vào - bán ra), không thay đổi so với phiên trước. Trong khi đó, BIDV điều chỉnh tăng 5 đồng ở cả hai chiều, đưa tỷ giá USD lên 25.705 - 26.085 VND/USD.

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ các ngân hàng sáng 20/10 ghi nhận diễn biến phân hóa. Trong đó tỷ giá USD tương đối ổn định, đồng CNY tăng giá, trong khi EUR, GBP và JPY đồng loạt giảm ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Đối với đồng EUR, tỷ giá tại Vietcombank giảm 15,14 đồng ở chiều mua vào và 15,94 đồng ở chiều bán ra, xuống còn 28.299,79 - 29.792,48 VND/EUR. Tại BIDV, tỷ giá EUR cũng biến động hẹp, giảm 25 đồng ở chiều mua vào và 26 đồng ở chiều bán ra, niêm yết ở mức 28.470 - 29.845 VND/EUR.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - dao động hẹp quanh 101,95 điểm.

Dù dữ liệu lạm phát tháng 9 của Mỹ cao hơn dự báo, với chỉ số giá tiêu dùng (CPI) lõi tăng 0,3% so với tháng trước, đồng USD vẫn không thể tận dụng thông tin này để tăng giá trong tuần qua.

Diễn biến trái với kỳ vọng cho thấy, đồng bạc xanh đang chịu sức ép từ những lo ngại về triển vọng kinh tế Mỹ, đặc biệt là biến động trên thị trường cổ phiếu công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo các chuyên gia, khác với những đợt biến động trên thị trường trái phiếu toàn cầu trước đây, đợt điều chỉnh cổ phiếu công nghệ lần này chủ yếu xuất phát từ những rủi ro nội tại của Mỹ. Vì vậy, dòng vốn tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn, không nhất thiết chảy vào đồng USD.

Chuyên gia Tập đoàn ING (Hà Lan) nhận định đồng bạc xanh có thể không còn là lựa chọn trú ẩn ưu tiên, thậm chí diễn biến kém hơn nhiều đồng tiền thuộc nhóm G10, nếu bất ổn trên thị trường chứng khoán tiếp tục bắt nguồn từ lĩnh vực công nghệ và AI.

Triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng là yếu tố chi phối thị trường ngoại hối. Dù lạm phát cao hơn dự báo, giới phân tích vẫn nghiêng về khả năng Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 10, song quyết định này có thể gây tranh luận.

Sau khi Chủ tịch Fed Kevin Warsh không đưa ra tín hiệu cụ thể về lộ trình điều hành, kỳ vọng tăng lãi suất ngay trong tháng 10 đã suy giảm đáng kể, kéo lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đi xuống.

Ở chiều ngược lại, đồng USD phần nào được hỗ trợ bởi sự suy yếu của đồng euro trong bối cảnh bất ổn tại một số quốc gia châu Âu, đặc biệt là Pháp. Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu Mỹ và giá dầu giảm vẫn hạn chế khả năng phục hồi của đồng bạc xanh.

Trong bối cảnh các yếu tố hỗ trợ và gây sức ép đan xen, thị trường ngoại hối đang hướng sự chú ý tới quyết định lãi suất của Fed tại cuộc họp tháng 10 để đánh giá xu hướng tiếp theo của đồng USD./.