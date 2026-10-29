Cục Hải quan vừa ban hành Công văn số 23616/CHQ-GSQL (ngày 28/10/2026), hướng dẫn các Chi cục Hải quan khu vực xử lý vướng mắc liên quan đến hàng hóa nhập khẩu có ký hiệu ® trên sản phẩm hoặc bao bì thương phẩm.

Hải quan hướng dẫn xử lý hàng nhập khẩu có ký hiệu ® trên bao bì. Ảnh: Cục Hải quan

Theo Cục Hải quan, hướng dẫn được đưa ra trên cơ sở ý kiến của Cục Sở hữu trí tuệ tại Công văn số 5145/SHTT-KKTN ngày 19/10/2026, nhằm làm rõ cách xử lý đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu có sử dụng ký hiệu ®.

Căn cứ Điều 7 Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN ngày 26/6/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số 06/2024/TT-BKHCN ngày 30/9/2024, việc sử dụng ký hiệu ® trên hàng hóa, bao bì hàng hóa không bị coi là vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều 6 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP nếu có chỉ dẫn thông tin trung thực về tình trạng bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam.

Đáng chú ý, đối với hàng hóa nhập khẩu có ký hiệu ®, không thể đồng nhất việc nhập khẩu hàng hóa chứa thông tin gây hiểu sai lệch về tình trạng pháp lý, phạm vi bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam với hành vi trực tiếp gắn các chỉ dẫn, thông tin gây hiểu sai lệch đó.

Theo ý kiến của Cục Sở hữu trí tuệ, nhà nhập khẩu không mặc nhiên bị coi là chủ thể thực hiện hành vi vi phạm chỉ vì nhập khẩu hàng hóa có ký hiệu ®. Trách nhiệm vi phạm được xem xét trong trường hợp nhà nhập khẩu không bổ sung chỉ dẫn trung thực về tình trạng bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam khi đưa hàng hóa ra thị trường.

Cục Hải quan nhấn mạnh, người khai hải quan chịu trách nhiệm bổ sung chỉ dẫn, thông tin trung thực về tình trạng bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam trên hàng hóa, bao bì hàng hóa nhập khẩu trước khi đưa hàng hóa ra lưu thông trên thị trường.

Hướng dẫn này làm rõ trách nhiệm của nhà nhập khẩu trong việc bảo đảm thông tin về nhãn hiệu phù hợp với tình trạng bảo hộ tại Việt Nam, đồng thời tránh cách hiểu rằng cứ hàng hóa nhập khẩu có ký hiệu ® là mặc nhiên vi phạm quy định về sở hữu công nghiệp.

Trên cơ sở đó, Cục Hải quan đề nghị các Chi cục Hải quan khu vực căn cứ quy định hiện hành và hướng dẫn nêu trên để xử lý vướng mắc phát sinh, bảo đảm việc áp dụng quy định về sở hữu công nghiệp đối với hàng hóa nhập khẩu được thực hiện đúng bản chất hành vi vi phạm./.