Phần lớn sai lệch dữ liệu thuế đất tại TP. Hồ Chí Minh đã được xử lý

Ngày 29/10, thông tin từ Thuế TP. Hồ Chí Minh (HCM) cho biết, thời gian qua, cơ quan này tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người nộp thuế qua ứng dụng eTax Mobile về tình trạng phát sinh nợ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và tiền chậm nộp dù người dân đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính hoặc chuyển nhượng bất động sản từ lâu.

Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc luân chuyển, cập nhật dữ liệu giữa cơ quan Thuế và các cơ quan quản lý đất đai chưa đồng bộ, còn chậm trễ. Bên cạnh đó, một số người nộp thuế chưa thực hiện kê khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp khi có thay đổi về người sử dụng đất, dẫn đến thông tin nghĩa vụ thuế chưa được cập nhật đầy đủ.

Phần lớn các trường hợp sai lệch dữ liệu liên quan đến thông tin nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn TP.HCM đã được làm sạch. Ảnh: Việt Dũng.

Để khắc phục tình trạng này, Thuế TP.HCM đã tăng cường phối hợp với các cơ quan đăng ký đất đai và 168 xã, phường, đặc khu nhằm cập nhật kịp thời thông tin người sử dụng đất khi phát sinh biến động. Đồng thời, Thuế Thành phố chỉ đạo 29 Thuế cơ sở phối hợp với các phòng chức năng rà soát, chuẩn hóa dữ liệu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo chỉ đạo của Cục Thuế tại Công văn số 3966/CT-NVT ngày 15/6/2026.

Việc rà soát được triển khai thông qua đối chiếu dữ liệu trên các hệ thống quản lý của ngành Thuế, gồm ứng dụng TMS và QLTB-NĐ, nhằm phát hiện, xử lý các trường hợp thông tin chưa chính xác.

Đến nay, Thuế TP.HCM cho biết đã cơ bản hoàn thành việc rà soát, làm sạch hàng trăm nghìn dữ liệu người sử dụng đất và thông tin nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn, xử lý dứt điểm phần lớn các trường hợp sai lệch dữ liệu quá khứ.

Thời gian tới, cơ quan Thuế tiếp tục chỉ đạo 29 Thuế cơ sở phối hợp với Văn phòng đăng ký đất đai, các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai và chính quyền địa phương duy trì việc liên thông, cập nhật, rà soát và chuẩn hóa dữ liệu.

Mục tiêu là đồng bộ thông tin về nghĩa vụ tài chính, giúp người dân nắm rõ và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, đồng thời hạn chế tình trạng phát sinh thông báo nợ thuế do sai lệch dữ liệu./.