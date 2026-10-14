Cục Thuế đưa Chatbot AI vào hỗ trợ hỏi đáp chính sách thuế

Ảnh minh họa do AI tạo.

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đồng thời nhằm tiếp tục tạo thuận lợi cho người nộp thuế trong việc tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện chính sách pháp luật thuế theo Quyết định số 1671/QĐ-TTg ngày 28/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo đến năm 2030. trong đó yêu cầu “đẩy mạnh phát triển, triển khai, sử dụng AI trong quản lý thuế, hải quan và kho bạc nhà nước”, Cục Thuế thông báo triển khai chức năng hỏi đáp quy định chính sách pháp luật thuế trên hệ thống Chatbot AI - Hỗ trợ người nộp thuế.

Hệ thống Chatbot AI sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật giúp tối ưu hóa trải nghiệm tra cứu đối với tất cả người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh và cá nhân đã đăng ký tài khoản với cơ quan thuế.

Người nộp thuế có thể sử dụng dịch vụ Chatbot AI trên hai nền tảng đó là trên ứng dụng di động: Tích hợp trực tiếp trên ứng dụng eTax Mobile và Cổng thông tin điện tử: Tích hợp trên Cổng Dịch vụ công ngành thuế tại địa chỉ https://dichvucong.gdt.gov.vn.

Chức năng hỏi đáp quy định chính sách pháp luật thuế trên hệ thống Chatbot AI - Hỗ trợ người nộp thuế với các tính năng chính gồm: Giải đáp toàn diện về chính sách thuế. Tiếp nhận và trả lời các thắc mắc liên quan đến chính sách thuế, phí, lệ phí, hóa đơn cùng các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực thuế (Luật, Nghị định, Thông tư,...).

Các câu trả lời được trình bày thân thiện, dễ hiểu, có dẫn chiếu cụ thể đến từng điều, khoản, điểm của văn bản quy phạm pháp luật liên quan (bao gồm cả văn bản gốc và văn bản sửa đổi, bổ sung). Các điều khoản dẫn chiếu được gắn liên kết trực tiếp, cho phép người dùng nhấp vào để mở xem chi tiết nội dung từng điều khoản hoặc toàn văn văn bản ngay trên hệ thống.

Đặc biệt, người nộp thuế có thể tương tác bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh thông qua hình thức nhập văn bản (chữ) hoặc giọng nói. Hệ thống tự động nhận diện ngôn ngữ của người hỏi để phản hồi bằng ngôn ngữ tương ứng./.