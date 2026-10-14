Kinh Bắc lãi hơn 937 tỷ đồng trong quý III/2026, gấp 3 lần cùng kỳ

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 của Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - Công ty Cổ phần (mã Ck: KBC) ghi nhận doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước, cùng với sự gia tăng diện tích đất khu công nghiệp bàn giao. Tuy nhiên, tính chung 9 tháng, lợi nhuận sau thuế vẫn giảm và doanh nghiệp mới hoàn thành gần 40% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Cụ thể, doanh thu thuần quý III của Kinh Bắc đạt 3.187 tỷ đồng, tăng 137% so với cùng kỳ năm 2025. Sau khi trừ giá vốn, lợi nhuận gộp đạt 1.723 tỷ đồng, tăng 108%, tương ứng biên lợi nhuận gộp khoảng 54%. Sau khi hạch toán các khoản chi phí và thuế, doanh nghiệp ghi nhận hơn 937 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, gấp khoảng 3 lần cùng kỳ năm trước.

Kết quả kinh doanh quý III/2026 của Kinh Bắc. Nguồn: Kinh Bắc.

Về hoạt động kinh doanh khu công nghiệp, diện tích đất thương phẩm được bàn giao trong quý III đạt khoảng 55 ha, gấp 3,3 lần cùng kỳ năm 2025. Trong khi đó, tổng diện tích bàn giao trong sáu tháng đầu năm 2026 chỉ đạt khoảng 21 ha. Như vậy, riêng quý III chiếm hơn 70% diện tích đất khu công nghiệp được bàn giao trong chín tháng đầu năm, đồng thời ghi nhận mức doanh thu cao hơn đáng kể so với giai đoạn trước.

Lũy kế chín tháng, Kinh Bắc ghi nhận 5.112 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 25% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu quý III chiếm khoảng 62% tổng doanh thu từ đầu năm, còn doanh thu sáu tháng đầu năm đạt khoảng 1.925 tỷ đồng. Kết quả này cho thấy doanh thu của doanh nghiệp tập trung phần lớn vào quý III, tương ứng với thời điểm diện tích đất khu công nghiệp bàn giao tăng mạnh.

Mặc dù doanh thu lũy kế tăng, lợi nhuận sau thuế chín tháng chỉ đạt 1.197 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, lợi nhuận riêng quý III chiếm khoảng 78% kết quả lũy kế, tương đương hơn ba phần tư tổng lợi nhuận sau thuế ghi nhận từ đầu năm.

Năm 2026, Đại hội đồng cổ đông Kinh Bắc thông qua kế hoạch lợi nhuận sau thuế 3.000 tỷ đồng. Với kết quả 1.197 tỷ đồng sau ba quý, doanh nghiệp đã thực hiện được khoảng 39,9% chỉ tiêu năm. Để hoàn thành kế hoạch đề ra, Kinh Bắc cần ghi nhận thêm khoảng 1.803 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý IV, cao hơn mức lợi nhuận đạt được riêng trong quý III.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của Kinh Bắc tại ngày 30/9/2026 đạt 76.674 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho ghi nhận 35.415 tỷ đồng, tăng hơn 8.300 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm và chiếm khoảng 46% tổng tài sản. Đây là khoản mục có tỷ trọng lớn trong cơ cấu tài sản của doanh nghiệp, với giá trị tập trung tại các dự án đang triển khai.

Đáng chú ý, dự án Khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát ghi nhận giá trị hàng tồn kho hơn 18.354 tỷ đồng, chiếm khoảng 52% tổng hàng tồn kho và tương đương gần 24% tổng tài sản của Kinh Bắc tại thời điểm cuối tháng 9. Quy mô ghi nhận tại dự án này chiếm hơn một nửa tổng giá trị hàng tồn kho của doanh nghiệp.

Cùng với sự gia tăng hàng tồn kho, quy mô vay nợ tài chính của Kinh Bắc cũng tăng so với đầu năm. Tính đến cuối tháng 9/2026, tổng dư nợ vay tài chính đạt 33.825 tỷ đồng, tăng hơn 5.200 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Nếu đối chiếu với quy mô tổng tài sản cuối quý III, dư nợ vay tài chính tương đương khoảng 44%.

Đối với dòng tiền, báo cáo lưu chuyển tiền tệ ghi nhận dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong chín tháng đầu năm âm 7.267 tỷ đồng. So với mức âm 15.216 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025, dòng tiền kinh doanh đã cải thiện khoảng 7.949 tỷ đồng. Mặc dù mức thâm hụt thu hẹp đáng kể, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của Kinh Bắc vẫn ở trạng thái âm sau ba quý, trong khi doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế lũy kế 1.197 tỷ đồng.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu KBC hiện đang có giá 25.600 đồng/cổ phiếu. Với hơn 941 triệu cổ phiếu đang lưu hành, vốn hoá thị trường của doanh nghiệp hiện đạt hơn 23.967 tỷ đồng.