Ngân hàng - Bảo hiểm

Tỷ giá USD hôm nay (13/10): USD ngân hàng đồng loạt tăng mạnh, DXY neo cao trước dữ liệu lạm phát Mỹ

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

anhtuyet.tbtc@gmail.com
08:50 | 13/10/2026
(TBTCO) - Sáng 13/10, tỷ giá trung tâm tăng 12 đồng lên 25.633 đồng, USD tại các ngân hàng đồng loạt tăng đáng kể. Chỉ số DXY tăng 0,33% lên 102,57 điểm. Thị trường chờ dữ liệu lạm phát CPI, PPI của Mỹ và phát biểu của Chủ tịch Fed tại một số cuộc họp thường niên để đánh giá khả năng tiếp tục tăng lãi suất cuối năm.
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Thị trường trong nước

Sáng 13/10, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.633 đồng, tăng 12 đồng so với phiên trước. Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng điều chỉnh tương ứng.

Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.351,35 - 26.914,65 VND/USD.

Trong khi đó, trên thị trường tự do, tỷ giá USD giao dịch quanh 26.110 - 26.160 VND/USD.

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ các ngân hàng sáng 13/10 cho thấy diễn biến phân hóa giữa các đồng tiền chủ chốt. Trong khi tỷ giá USD và CNY đồng loạt tăng ở cả hai chiều giao dịch, tỷ giá EUR và GBP tiếp tục giảm khá mạnh, còn JPY biến động nhẹ.

Đối với tỷ giá USD, cả hai ngân hàng đều điều chỉnh tăng ở hai chiều giao dịch. Tại Vietcombank, tỷ giá USD mua vào - bán ra lần lượt ở mức 25.700 - 26.110 VND/USD, cùng tăng 40 đồng. Tại BIDV, tỷ giá USD mua vào - bán ra ở mức 25.740 - 26.120 VND/USD, cùng tăng 50 đồng.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY tại Vietcombank, BIDV sáng ngày 13/10 như sau:

Tỷ giá USD hôm nay (13/10): USD ngân hàng đồng loạt tăng mạnh, DXY neo cao trước dữ liệu lạm phát Mỹ
Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Ngược chiều USD, tỷ giá EUR giảm mạnh tại cả hai ngân hàng. Tại Vietcombank, tỷ giá EUR mua vào - bán ra ở mức 28.173,5 - 29.659,47 VND/EUR, giảm lần lượt 102,75 đồng và 108,24 đồng. Tại BIDV, tỷ giá EUR mua vào - bán ra ở mức 28.385 - 29.754 VND/EUR, giảm tương ứng 66 đồng và 74 đồng.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - tăng đáng kể 0,33% lên 102,57 điểm.

Chỉ số DXY tiếp tục duy trì gần mức cao nhất trong 18 tháng, được hỗ trợ bởi lập trường chính sách tiền tệ cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và căng thẳng địa chính trị leo thang tại Trung Đông.

Biên bản cuộc họp tháng 9 của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) công bố hôm thứ tư tuần trước cho thấy các nhà hoạch định chính sách vẫn coi lạm phát là rủi ro lớn đối với ổn định kinh tế vĩ mô và để ngỏ khả năng tiếp tục tăng lãi suất.

Đặc biệt, nguy cơ giá năng lượng tăng cao có thể khiến áp lực lạm phát kéo dài, củng cố kỳ vọng Fed sẽ nâng lãi suất thêm một lần nữa vào cuối năm. Triển vọng này góp phần duy trì lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ ở mức cao, qua đó hỗ trợ sức mạnh của đồng USD.

Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục thúc đẩy nhu cầu nắm giữ USD như một tài sản trú ẩn an toàn. Xung đột giữa lực lượng Houthi tại Yemen, được Iran hậu thuẫn và liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu có dấu hiệu leo thang sau vụ tấn công gây thương vong tại một sân bay ở Riyadh. Diễn biến này cũng đẩy giá dầu thô WTI lên quanh mức 93 USD/thùng trong phiên giao dịch châu Á sáng thứ ba, làm gia tăng lo ngại về rủi ro nguồn cung năng lượng và áp lực lạm phát.

Trong bối cảnh đó, thị trường đang chờ đợi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ công bố vào thứ tư và chỉ số giá sản xuất (PPI) vào thứ năm để đánh giá rõ hơn xu hướng lạm phát cũng như khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất.

Bài phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại các cuộc họp thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) vào thứ sáu cũng được kỳ vọng cung cấp thêm tín hiệu về định hướng chính sách tiền tệ Mỹ, qua đó tác động đến diễn biến của đồng USD./.

Ánh Tuyết
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Cập nhật: 13/10/2026 10:00

Lãi suất

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Agribank 0,20 - - - 2,60 2,60 2,90 4,00 4,00 5,90 6,00
ACB 0,50 - - - 4,00 4,20 4,40 4,50 4,70 5,30 5,40
Sacombank 0,50 - - - 4,75 4,75 4,75 6,30 6,30 6,10 6,80
Techcombank 0,05 - - - 4,20 4,20 4,50 6,20 6,20 6,40 5,50
LPBank 0,20 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 4,60 4,60
Vikki Bank 0,49 0,49 - - 4,64 4,64 4,64 5,75 5,52 5,76 5,43
Eximbank 0,20 0,20 0,20 0,20 2,80 3,00 3,10 4,20 4.00 4,70 5,30