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Ngày 13/10: Giá cà phê chưa xuất hiện biến động đáng kể, hồ tiêu neo cao

06:48 | 13/10/2026
Giá cà phê trong nước hôm nay (13/10) chưa xuất hiện biến động đáng kể so với hôm qua. Hiện giá trung bình tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên trong khoảng 92.200 - 93.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu neo cao ở mức 136.500 - 140.000 đồng/kg.
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Giá cà phê hôm nay dao động trong khoảng 92.200 - 93.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá cà phê duy trì quanh 93.000 đồng/kg

Khảo sát tại các vùng trồng cà phê trọng điểm cho thấy, giá thu mua trong nước hiện phổ biến từ 92.200 - 93.000 đồng/kg, chưa xuất hiện biến động đáng kể so với hôm qua.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng duy trì ở mức 93.000 đồng/kg. Ở khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng), giá thu mua cũng đạt 93.000 đồng/kg, thuộc nhóm cao nhất trong các địa phương được khảo sát.

Trong khi đó, Lâm Đồng ghi nhận mức giá khoảng 92.200 đồng/kg tại khu vực khảo sát, thấp hơn các vùng trồng còn lại.

Theo số liệu thống kê, trong 9 tháng năm 2026, Việt Nam xuất khẩu khoảng 1,45 triệu tấn cà phê, tăng 16,2% về lượng nhưng kim ngạch giảm khoảng 7%, xuống còn 6,6 tỷ USD.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê Robusta và Arabica ghi nhận diễn biến trái chiều. Cụ thể, trên sàn London, hợp đồng cà phê Robusta giao tháng 11/2026 đứng ở mức 3.470 USD/tấn, gần như không thay đổi so với cuối tuần liền trước. Hợp đồng giao tháng 1/2027 tăng nhẹ 6 USD/tấn, tương đương 0,2%, đạt 3.454 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 3/2027 ở mức 286,95 US cent/pound, tương đương 2,8695 USD/pound. Hợp đồng giao tháng 5/2027 đạt 279,8 US cent/pound.

Giá tiêu trong nước ở mốc 140.000 đồng/kg

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Giá tiêu trong nước hôm nay duy trì ổn định. Ảnh minh họa

Khảo sát tại các vùng trồng hồ tiêu trọng điểm cho thấy, giá thu mua hôm nnay không thay đổi so với phiên trước, sau khi đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg vào ngày 12/10.

Tại Đắk Nông (Lâm Đồng), giá tiêu tiếp tục duy trì mức 140.000 đồng/kg, cao nhất trong các địa phương được khảo sát. Đắk Lắk đứng thứ hai với giá 138.500 đồng/kg. Tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP HCM), hồ tiêu được thu mua ở mức 137.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Gia Lai và khu vực Bình Phước (Đồng Nai) cùng ghi nhận mức 136.500 đồng/kg, thấp nhất trong nhóm địa phương khảo sát. Như vậy, giá tiêu trong nước hiện dao động từ 136.500 - 140.000 đồng/kg, duy trì mặt bằng sau phiên tăng đầu tuần.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu tại các quốc gia xuất khẩu lớn cũng chưa ghi nhận thay đổi đáng kể.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia duy trì ở mức 6.834 USD/tấn, trong khi tiêu đen Malaysia đạt 9.200 USD/tấn. Tiêu đen ASTA 570 của Brazil được chào bán ở mức 5.800 USD/tấn.

Đối với hồ tiêu Việt Nam, giá xuất khẩu tiêu đen loại 500 g/l hiện đạt 5.950 USD/tấn, còn loại 550 g/l ở mức 5.995 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, Indonesia giữ mức 9.357 USD/tấn, Việt Nam đạt 8.450 USD/tấn và Malaysia duy trì 12.100 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
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