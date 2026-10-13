Chứng khoán

Sắp xếp lại thị trường cổ phiếu, tạo sức hút dòng vốn

Tấn Minh

Tấn Minh

06:16 | 13/10/2026
(TBTCO) - Việc chuyển toàn bộ cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vào cuối năm 2026 là bước triển khai lộ trình sắp xếp lại thị trường chứng khoán. Cùng với nghiên cứu phân bảng cổ phiếu, quá trình này được kỳ vọng giúp nhà đầu tư thuận tiện hơn trong tiếp cận hàng hóa, hỗ trợ thanh khoản và nâng hiệu quả tổ chức thị trường.
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Hoàn tất chuyển giao vào cuối năm 2026

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) đã công bố kế hoạch sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu niêm yết. Theo đó, toàn bộ cổ phiếu niêm yết thuộc diện chuyển giao tại HNX sẽ hoàn tất chuyển sang HOSE để tổ chức giao dịch vào cuối tháng 12/2026.

Việc chuyển giao được triển khai theo Thông tư số 139/2025/TT-BTC ngày 30/12/2025 của Bộ Tài chính, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2021/TT-BTC về lộ trình sắp xếp lại các thị trường giao dịch chứng khoán.

Theo kế hoạch, ngày 23/12/2026 là ngày giao dịch cuối cùng của các cổ phiếu niêm yết tại HNX thuộc phạm vi chuyển giao. Các cổ phiếu này sẽ tạm ngừng giao dịch trong hai ngày 24 và 25/12 để phục vụ quá trình chuyển đổi, trước khi có phiên giao dịch đầu tiên tại HOSE vào ngày 28/12/2026.

Sắp xếp lại thị trường cổ phiếu, tạo sức hút dòng vốn
Việc chuyển cổ phiếu niêm yết từ HNX sang HOSE được kỳ vọng giúp nhà đầu tư thuận tiện hơn trong tiếp cận thị trường và hỗ trợ thanh khoản. Ảnh: Lê Toàn

Trong thời gian chuyển đổi, hoạt động giao dịch chứng khoán tại HOSE vẫn diễn ra bình thường. Các thị trường chứng khoán khác do HNX tổ chức cũng tiếp tục hoạt động theo quy định hiện hành. Việc công bố các mốc thời gian giúp doanh nghiệp niêm yết, thành viên thị trường và nhà đầu tư chủ động chuẩn bị, phối hợp triển khai.

Ông Hoàng Văn Thu - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, việc nghiên cứu hoàn thiện cơ chế tổ chức và giao dịch có mục tiêu xuyên suốt là nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng tính minh bạch của thị trường và tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư.

Theo ông Thu, việc chuyển toàn bộ cổ phiếu niêm yết từ HNX sang HOSE được thực hiện theo lộ trình sắp xếp lại thị trường. Kết quả kiểm thử hiện khá thuận lợi, các kịch bản đang được triển khai theo kế hoạch, hướng tới hoàn thành chuyển giao trong năm 2026.

Cùng với việc tập trung cổ phiếu niêm yết về HOSE, cơ quan quản lý đang nghiên cứu phân bảng danh mục hàng hóa theo phân cấp chất lượng, phục vụ nhu cầu và “khẩu vị” đầu tư khác nhau. Việc phân loại dự kiến dựa trên bốn tiêu chí: quy mô vốn điều lệ; tỷ lệ sở hữu hoặc khả năng tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài; tỷ lệ cổ phiếu tự do giao dịch; trạng thái của cổ phiếu.

Đối với trạng thái cổ phiếu, các diện cảnh báo, kiểm soát, hạn chế giao dịch, tạm ngừng hoặc đình chỉ giao dịch sẽ được xem xét để đánh giá mức độ tuân thủ của doanh nghiệp. Cách tiếp cận này hướng tới cung cấp thêm cơ sở để nhà đầu tư nhận diện đặc điểm từng nhóm cổ phiếu và lựa chọn phù hợp.

Mở cơ hội tiếp cận dòng vốn, nâng năng lực phục vụ

Việc tập trung cổ phiếu niêm yết về một đầu mối và nghiên cứu phân bảng hàng hóa mở ra kỳ vọng nâng hiệu quả tổ chức thị trường. Theo ông Đinh Quang Hinh - Trưởng Bộ phận Kinh tế vĩ mô và Chiến lược thị trường, Khối Phân tích, Công ty Chứng khoán VNDirect, việc chuyển cổ phiếu từ HNX sang HOSE đã được định hướng từ lâu. Thay đổi này chủ yếu mang ý nghĩa về tổ chức, quản lý và phân loại hàng hóa trên thị trường.

Khi cổ phiếu niêm yết được tập trung về một đầu mối, HOSE sẽ tập trung hơn vào quản lý thị trường cổ phiếu, trong khi HNX có thể tập trung vào thị trường trái phiếu. Việc niêm yết trên HOSE cũng có thể giúp doanh nghiệp thu hút thêm sự quan tâm của nhà đầu tư, trong đó có nhà đầu tư nước ngoài. Ông Hinh cho rằng, các tiêu chuẩn niêm yết và việc phân loại cổ phiếu có thể tạo ra sự phân hóa rõ hơn giữa các nhóm doanh nghiệp, góp phần phản ánh chất lượng hàng hóa.

Ưu tiên an toàn, thông suốt khi đổi mới giao dịch

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cơ quan quản lý cũng đang nghiên cứu các nội dung như giao dịch xuyên trưa, nới biên độ dao động giá. Các phương án sẽ được đánh giá tác động kỹ lưỡng, với mục tiêu ưu tiên là bảo đảm hệ thống an toàn, giao dịch thông suốt và ổn định. Trên cơ sở kết quả đánh giá, cơ quan quản lý sẽ công bố lộ trình triển khai để các chủ thể tham gia thị trường có đủ thời gian chuẩn bị, chuyển đổi và đáp ứng yêu cầu mới.

Đồng quan điểm, ông Trương Hiền Phương - Giám đốc cấp cao, Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam đánh giá đây là bước đi tích cực trong sắp xếp lại thị trường. Lâu nay, một bộ phận nhà đầu tư có xu hướng quan tâm nhiều hơn đến HOSE, nơi tập trung nhiều doanh nghiệp lớn.

Theo ông Phương, việc đưa cổ phiếu niêm yết về một đầu mối sẽ góp phần thu hẹp sự khác biệt trong cách nhìn nhận giữa hai sàn, tạo điều kiện để doanh nghiệp đang niêm yết trên HNX được chú ý hơn. Thị trường tập trung cũng giúp nhà đầu tư thuận tiện trong tiếp cận, theo dõi và lựa chọn doanh nghiệp.

Các cổ phiếu chuyển sang HOSE có thêm cơ hội tiếp cận dòng vốn nước ngoài. Ông Phương kỳ vọng quá trình sắp xếp sẽ tăng sức hấp dẫn của thị trường, mở thêm cơ hội đầu tư và hỗ trợ thanh khoản. Để hỗ trợ khách hàng trong quá trình chuyển đổi, các công ty chứng khoán cần chuẩn bị đồng bộ về công nghệ, tài chính và nhân sự.

Trước hết, công ty chứng khoán cần rà soát khả năng đáp ứng của hệ thống giao dịch, nhất là năng lực xử lý khi số lượng cổ phiếu trên HOSE gia tăng và nhiều lệnh phát sinh cùng thời điểm. Nguồn vốn và nguồn lực phục vụ khách hàng cũng cần được tính toán để đáp ứng nhu cầu giao dịch có thể tăng lên.

Đội ngũ môi giới cần cập nhật thông tin, nâng cao kiến thức về doanh nghiệp và ngành nghề để tư vấn trên phạm vi cổ phiếu rộng hơn. Theo ông Phương, nâng năng lực tư vấn cùng với hoàn thiện hệ thống sẽ giúp các công ty chứng khoán hỗ trợ khách hàng tốt hơn, khai thác cơ hội từ quá trình chuyển đổi.

Việc tập trung cổ phiếu niêm yết về một đầu mối tạo điều kiện nâng hiệu quả tổ chức thị trường. Sức hút dòng vốn về dài hạn sẽ phụ thuộc thêm vào chất lượng doanh nghiệp, tính minh bạch và môi trường vĩ mô.

Tấn Minh
Từ khóa:
chứng khoán cổ phiếu thị trường cổ phiếu hỗ trợ thanh khoản nhà đầu tư

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