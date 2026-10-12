Ngân hàng - Bảo hiểm

Hai cổ đông lớn dự kiến chi hơn 260 tỷ đồng mua thêm cổ phần tại doanh nghiệp tái bảo hiểm AlphaRe

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

anhtuyet.tbtc@gmail.com
17:46 | 12/10/2026
(TBTCO) - Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (EVF) vừa phê duyệt kế hoạch đầu tư thêm tối đa 112,14 tỷ đồng vào AlphaRe, nâng tổng giá trị đầu tư lên 164,64 tỷ đồng. Hiện AlphaRe đang gửi gần 219 tỷ đồng tại EVF, chiếm khoảng 95% tổng đầu tư ngắn hạn. Trước đó, Chứng khoán Nhất Việt (VFS) cũng lên kế hoạch rót gần 152 tỷ đồng vào AlphaRe.
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Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (EVF - mã Ck: EVF) vừa ban hành Nghị quyết số 64/NQ-HĐQT-TCĐL phê duyệt giao dịch góp vốn mua cổ phần đầu tư thêm Công ty Cổ phần Tái Bảo hiểm Alpha (AlphaRe).

Cụ thể, Hội đồng quản trị EVF thống nhất phê duyệt giao dịch góp vốn mua cổ phần đầu tư thêm vào AlphaRe tối đa 11,214 triệu cổ phần phổ thông của AlphaRe, với giá mua 10.000 đồng/cổ phần. Theo đó, tổng giá trị đầu tư bổ sung tối đa là 112,14 tỷ đồng.

Sau khi hoàn tất giao dịch góp vốn mua cổ phần đầu tư thêm, tổng giá trị đầu tư tối đa của EVF tại AlphaRe sẽ đạt 164,64 tỷ đồng. Như vậy, so với giá trị đầu tư trước giao dịch là 52,5 tỷ đồng, quy mô vốn đầu tư của EVF tại doanh nghiệp tái bảo hiểm này có thể tăng thêm hơn 2 lần.

Nghị quyết cũng nêu rõ, tỷ lệ góp vốn của EVF sau giao dịch không vượt quá 11% vốn điều lệ AlphaRe.

Hội đồng quản trị EVF giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến giao dịch, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật và quy định nội bộ của công ty.

AlphaRe là doanh nghiệp mới gia nhập thị trường tái bảo hiểm Việt Nam, được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động số 101/GP/KDBH ngày 19/11/2025. Sự xuất hiện của AlphaRe đánh dấu thêm một doanh nghiệp trong lĩnh vực tái bảo hiểm trong nước, sau Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VinaRe) thành lập năm 1994 và Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội (Hanoi Re, tiền thân là PVIRe) thành lập năm 2011.

Theo giới thiệu của doanh nghiệp, AlphaRe định hướng cung cấp các giải pháp tái bảo hiểm toàn diện cho công ty bảo hiểm, tổ chức tài chính và các tập đoàn lớn. Doanh nghiệp cũng chú trọng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động nghiệp vụ, phát triển các nền tảng công nghệ để số hóa quy trình quản lý bảo hiểm và tổn thất, hỗ trợ theo dõi rủi ro theo thời gian thực.

AlphaRe có vốn điều lệ 500 tỷ đồng. Về cơ cấu cổ đông, Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt (mã Ck: VFS) góp 60 tỷ đồng, nắm giữ 12% vốn; EVF góp 52,5 tỷ đồng, tương ứng 10,5%; Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hòa An góp 49 tỷ đồng, chiếm 9,8%; các cổ đông khác nắm giữ 67,7% còn lại.

EVF dự kiến chi hơn 112 tỷ đồng mua thêm cổ phần tại AlphaRe
Nguồn: AlphaRe.

Trước EVF, VFS cũng đã thông qua phương án đầu tư mua bổ sung cổ phần tại AlphaRe đầu tháng 9/2026. Cụ thể, VFS dự kiến đăng ký mua 15,16 triệu cổ phiếu trong đợt chào bán riêng lẻ của AlphaRe, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị đầu tư gần 152 tỷ đồng. Sau giao dịch, VFS dự kiến nắm giữ 13,5% vốn điều lệ AlphaRe.

Giữa AlphaRe và các doanh nghiệp kể trên có sự liên hệ về nhân sự cấp cao. Bà Nghiêm Phương Nhi - Chủ tịch Hội đồng quản trị VFS đồng thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị AlphaRe. Trong khi đó, ông Lê Hoài Nam - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị EVF hiện là Tổng Giám đốc AlphaRe.

Về kết quả kinh doanh, AlphaRe ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 13,9 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2026. Doanh thu phí nhận tái bảo hiểm đạt 93,5 tỷ đồng; trong đó bảo hiểm xe cơ giới chiếm tới 95%; phần còn lại đến từ bảo hiểm tài sản, thân tàu, hàng hóa và một số nghiệp vụ khác.

Trong khi đó, chi bồi thường nhận tái bảo hiểm hơn 29 tỷ đồng, tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm hơn 71 tỷ đồng. Sau khi trừ đi chi phí kinh doanh bảo hiểm, lợi nhuận nhuận gộp từ hoạt động bảo hiểm AlphaRe đạt hơn 19 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hoạt động tài chính đóng góp gần 8,93 tỷ đồng lợi nhuận gộp. Trừ đi các loại chi phí, lợi nhuận trước thuế AlphaRe đạt gần 13,9 tỷ đồng nửa đầu năm.

Về hoạt động đầu tư tài chính, tính đến cuối quý II/2026, AlphaRe ghi nhận tổng giá trị các khoản đầu tư gần 405 tỷ đồng, tăng 13,79 tỷ đồng so với đầu kỳ.

Trong đó, các khoản đầu tư ngắn hạn gần 230 tỷ đồng, chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn hơn 223,74 tỷ đồng; lãi tiền gửi phải thu đạt hơn 6 tỷ đồng. Đáng chú ý, AlphaRe gửi gần 218,74 tỷ đồng tại EVF, chiếm khoảng 97,8% tổng tiền gửi có kỳ hạn; trong khi 5 tỷ đồng còn lại được gửi tại Techcombank. Các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến 1 năm, với lãi suất 7,5% - 8,9%/năm.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, AlphaRe ghi nhận hơn 8,8 tỷ đồng doanh thu tiền gửi tại EVF; cùng hơn 5,57 tỷ đồng lãi phải thu.

Bên cạnh đó, AlphaRe duy trì gần 175 tỷ đồng đầu tư dài hạn vào ba doanh nghiệp, gồm Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư phát triển Thủ Đô (61,35 tỷ đồng), Công ty Cổ phần Bất động sản Fortuna (58,68 tỷ đồng) và Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ và Đầu tư xây dựng Trường Sinh (54,96 tỷ đồng). Cả ba doanh nghiệp đều được thành lập vào cuối năm 2020 với vốn điều lệ ban đầu 50 tỷ đồng, sau đó đồng loạt tăng mạnh lên 310 - 320 tỷ đồng khi chưa đầy một năm hoạt động./.

Ánh Tuyết
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