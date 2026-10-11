Ngân hàng - Bảo hiểm

Giá vàng hôm nay ngày 11/10: Giá vàng thế giới phục hồi, trong nước biến động trái chiều

Thu Hương

Thu Hương

phamthuhuong-tbtc@mof.gov.vn
10:01 | 11/10/2026
(TBTCO) - Giá vàng thế giới phục hồi lên 4.195 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn diễn biến trái chiều.
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Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới khép lại tuần giao dịch bằng nhịp phục hồi sau khi rơi xuống mức thấp nhất trong hai tháng. Sáng nay, kim loại quý được niêm yết ở mức 4.195 USD/ounce, quy đổi theo tỷ giá Vietcombank tương đương khoảng 132,3 triệu đồng/lượng, chưa gồm thuế và phí. Giá vàng trong nước hiện cao hơn giá thế giới khoảng 12,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay ngày 11/10: Giá vàng thế giới phục hồi, trong nước biến động trái chiều

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Kết quả khảo sát hằng tuần của Kitco News công bố ngày 9/10 cho thấy, giới phân tích Phố Wall nghiêng về khả năng giá vàng tăng, dù mức độ đồng thuận chưa cao. Trong 14 chuyên gia tham gia khảo sát, 7 người (50%) dự báo giá đi lên, 2 người (14%) cho rằng giá giảm và 5 người (36%) nhận định thị trường đi ngang hoặc chưa rõ xu hướng.

Nhà đầu tư cá nhân có quan điểm dè dặt hơn. Trong số 206 người tham gia khảo sát trực tuyến, 45% dự báo giá vàng tăng, 37% dự báo giảm và 18% cho rằng giá ít biến động. Kết quả cho thấy, tín hiệu phục hồi được giới chuyên gia đánh giá tích cực hơn, nhưng thị trường vẫn chưa có đồng thuận rõ rệt về khả năng hình thành một đợt tăng bền vững.

Ông Ole Hansen - Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank cho rằng, vàng có thể tiếp tục dao động trong biên độ hẹp trong tuần tới. Việc giá phục hồi từ vùng dưới 4.100 USD/ounce là tín hiệu tích cực, song các sức ép từ môi trường kinh tế vĩ mô vẫn còn.

Trong tuần từ ngày 12 - 16/10, nhà đầu tư sẽ theo dõi các dữ liệu kinh tế Mỹ, đặc biệt là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 và chỉ số giá sản xuất (PPI). Những số liệu này có thể làm thay đổi kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), đồng thời tác động đến đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ.

Lạm phát cao hơn dự báo có thể củng cố kỳ vọng Fed duy trì chính sách thắt chặt, qua đó gây sức ép lên vàng do kim loại quý không tạo ra thu nhập định kỳ. Ngược lại, nếu áp lực giá cả hạ nhiệt, đồng USD và lợi suất trái phiếu suy yếu, vàng có thể được hỗ trợ.

Về các mốc kỹ thuật, vùng 4.200 USD/ounce sẽ là ngưỡng đáng chú ý để đánh giá đà phục hồi. Các vùng 4.100 - 4.000 USD/ounce được xem là những ngưỡng hỗ trợ, trong khi vàng có thể hướng tới 4.260 - 4.300 USD/ounce nếu dữ liệu kinh tế Mỹ thuận lợi và đồng USD suy yếu. Dù vậy, diễn biến lạm phát và tín hiệu từ Fed sẽ quyết định liệu giá vàng có thể nối dài đà tăng hay lại chịu áp lực giảm.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 10/10, giá vàng trong nước ghi nhận diễn biến trái chiều ở cả phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn.

Đối với phân khúc vàng miếng, giá vàng miếng tại DOJI, SJC, PNJ không thay đổi so với phiên liền trước đó, giao dịch ở mức 141,8 - 144,8 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giao dịch tại 141 - 144,8 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và không thay đổi giá ở chiều bán ra, đưa giá giao dịch lên ngưỡng 141 - 144,8 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI không thay đổi giá ở chiều mua vào và tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, niêm yết tại 140,3 - 144,3 triệu đồng/lượng. PNJ và SJC không thay đổi giá, kết phiên ở ngưỡng 141,3 - 144,3 triệu đồng/lượng. Tương tự, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý cũng giữ giá tại mức 141 - 144,2 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 200.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá vàng nhẫn về ngưỡng 139,6 - 143,6 triệu đồng/lượng./.

Thu Hương
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Cập nhật: 11/10/2026 11:30

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Cập nhật: 11/10/2026 11:30

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
BIDV 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
VietinBank 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
Agribank 0,20 - - - 2,60 2,60 2,90 4,00 4,00 5,90 6,00
ACB 0,50 - - - 4,00 4,20 4,40 4,50 4,70 5,30 5,40
Sacombank 0,50 - - - 4,75 4,75 4,75 6,30 6,30 6,10 6,80
Techcombank 0,05 - - - 4,20 4,20 4,50 6,20 6,20 6,40 5,50
LPBank 0,20 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 4,60 4,60
Vikki Bank 0,49 0,49 - - 4,64 4,64 4,64 5,75 5,52 5,76 5,43
Eximbank 0,20 0,20 0,20 0,20 2,80 3,00 3,10 4,20 4.00 4,70 5,30