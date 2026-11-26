Tham dự hội nghị có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam Gillian Bird cùng đoàn công tác cấp cao Australia; về phía Việt Nam có đại diện Văn phòng Chính phủ, các bộ: Ngoại giao, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nội vụ cùng lãnh đạo các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ Tài chính.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn và Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Australia Don Farrell. Ảnh: Đức Minh

Động lực mới từ Đối tác Chiến lược Toàn diện

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh cuộc gặp diễn ra chỉ ba tháng sau chuyến công tác hiệu quả của đoàn Việt Nam tại Australia, tiếp nối nhịp độ trao đổi thường xuyên nhằm cụ thể hóa các cam kết cấp cao giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Australia.

Kể từ khi hai nước ký kết Chiến lược Tăng cường Hợp tác Kinh tế (EEES), thương mại và đầu tư song phương bứt phá mạnh mẽ. Kim ngạch thương mại 10 tháng đầu năm 2026 tăng 21% so với cùng kỳ năm trước.

Hiện Australia có hơn 100 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn hơn 1,2 tỷ USD; ở chiều ngược lại, Việt Nam có các dự án đầu tư sang Australia với tổng vốn hơn 600 triệu USD, đứng thứ 12 trong 87 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư từ Việt Nam. Hội nghị cũng ghi nhận báo cáo kết quả từ Nhóm công tác về Thương mại, Nhóm công tác về Đầu tư và Cơ chế Đối thoại thường niên về Phát triển lần thứ 6.

Chia sẻ bức tranh kinh tế trong nước, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết Việt Nam hướng tới hai mục tiêu theo Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội đến năm 2035, tầm nhìn 2045: trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Việt Nam đặt quyết tâm duy trì tăng trưởng GDP từ 10%/năm trở lên trong các năm tới gắn với ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát.

Việt Nam coi nguồn lực trong nước là cốt lõi, đồng thời chú trọng nguồn lực bên ngoài, nhất là đầu tư trực tiếp chất lượng cao từ Australia sau khi Quốc hội thông qua sửa đổi Luật Đầu tư với nhiều ưu đãi cho công nghệ cao, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) hiện chiếm 98,4% trong tổng số hơn 1,28 triệu doanh nghiệp, đóng góp 56% GDP.

Bên cạnh đó, Việt Nam ưu tiên vốn ODA cho hạ tầng thiết yếu, hạ tầng ứng phó biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long và miền núi phía Bắc, dành 3% ngân sách từ năm 2025 cho nghiên cứu và phát triển (R&D). Đồng thời đẩy mạnh xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, mời gọi các tập đoàn và định chế tài chính lớn của Australia tham gia.

Mở rộng hợp tác thương mại, năng lượng sạch

Bộ trưởng Don Farrell đánh giá cao những thành tựu tăng trưởng của Việt Nam. Ông nhấn mạnh, Australia luôn coi Việt Nam là đối tác thương mại tự do hàng đầu và khẳng định mong muốn đồng hành, hướng tới mục tiêu gấp đôi kim ngạch thương mại hai chiều trong 5 năm tới sau cột mốc kỷ lục 30 tỷ USD năm vừa qua.

Bộ trưởng Don Farrell cũng nhắc tới cộng đồng hơn 400.000 người gốc Việt tại Australia như một nhịp cầu quan trọng thúc đẩy quan hệ song phương.

Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Australia Don Farrell phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Trao đổi về thương mại nông sản và lao động, hai Bộ trưởng nhất trí tận dụng tính bổ trợ cao của cơ cấu hàng hóa nông nghiệp (đạt khoảng 1,5 tỷ USD mỗi chiều) để mở rộng thị phần cho các sản phẩm chủ lực như lúa mì, ngô, đậu tương, bông, táo, kiwi của Australia cùng cà phê, hạt tiêu, hạt điều, bưởi da xanh, cam canh và sầu riêng của Việt Nam.

Bộ trưởng Don Farrell khẳng định sẵn sàng cử chuyên gia hỗ trợ Việt Nam đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về an toàn sinh học và kiểm dịch, đồng thời hoan nghênh đề xuất hợp tác tiếp nhận lao động Việt Nam đã qua đào tạo, gắn với mở rộng thị trường cho các sản phẩm đặc thù như thịt hươu, thịt kanguru và rượu vang.

Về hợp tác năng lượng và khoáng sản thiết yếu, nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng dự kiến tăng 13%–15%/năm cho mục tiêu tăng trưởng cao và cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050 của Việt Nam, Australia cam kết tiếp tục là đối tác cung ứng tin cậy, lâu dài về than đá, khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và dầu thô phù hợp với các nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, Bình Sơn. Hai Bộ trưởng cũng nhất trí tăng cường kết nối chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu, đất hiếm và nghiên cứu các dự án năng lượng sạch xuyên biên giới như dự án Sun Cable.

Các đại biểu phía Việt Nam tham dự hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Về đầu tư, tài chính và kinh tế số, trên nền tảng khoản tài trợ và đầu tư hơn 1,3 tỷ USD thông qua chương trình Invested của Cơ quan Tài chính Xuất khẩu Australia (EFA), hai bên trao đổi các giải pháp tháo gỡ rào cản để thúc đẩy giải ngân vốn. Phía Australia đề xuất xem xét miễn thuế khấu trừ tại nguồn đối với lãi vay, tạo thuận lợi cho việc mở rộng quy mô của Đại học RMIT tại Việt Nam, đồng thời giải quyết vướng mắc về thủ tục đầu tư và tiền thuê đất cho các doanh nghiệp như BHP, Linfox, NF Club. Bên cạnh đó, hợp tác về kinh tế số, thương mại điện tử xuyên biên giới, an ninh mạng và hạ tầng cáp quang biển được xác định là động lực tăng trưởng mới giữa hai nền kinh tế.

Về phía Việt Nam, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn khẳng định sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư công khai, minh bạch, bình đẳng và cạnh tranh theo chuẩn quốc tế; chuyển dịch cơ chế hỗ trợ phù hợp với Thuế tối thiểu toàn cầu của OECD trên tinh thần hai bên cùng thắng; đồng thời phối hợp địa phương kiểm tra, xử lý vướng mắc của doanh nghiệp Australia theo đúng quy định pháp luật.

Phối hợp đa phương và chuẩn bị cho Năm APEC 2027

Tại phiên thảo luận về các vấn đề khu vực và đa phương, hai bên chia sẻ quan điểm ủng hộ hệ thống thương mại tự do, công bằng và dựa trên luật lệ trước biến động địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng và xu hướng bảo hộ thuế quan.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn giới thiệu định hướng của Việt Nam khi đăng cai Năm APEC 2027 với chủ đề trọng tâm “Nâng cao năng suất lao động” (gồm 6 lĩnh vực chính về cải cách cơ cấu, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng suất khu vực tư nhân và SMEs, nâng cao năng suất các ngành kinh tế, phân bổ hiệu quả nguồn lực tài chính) cùng 4 chủ đề ưu tiên của Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC 2027 (củng cố thị trường vốn cho đổi mới sáng tạo, tài chính dựa trên dữ liệu hỗ trợ SMEs, đa dạng hóa nguồn lực tài chính gắn với an toàn tài khóa và bền vững nợ công, nâng cao chất lượng nhân lực trẻ ngành tài chính).

Dự kiến Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2027 tổ chức tại TP. Hạ Long (Quảng Ninh) và Hội nghị Cấp cao APEC 2027 tổ chức tại đảo Phú Quốc (Kiên Giang).

Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn tặng quà lưu niệm cho Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Australia Don Farrell. Ảnh: Đức Minh

Bộ trưởng Don Farrell khẳng định Australia ủng hộ các ưu tiên của Việt Nam, sẽ tham dự đầy đủ các hoạt động của APEC 2027, hợp tác về thuận lợi hóa thương mại, dịch vụ, SMEs, quyền năng kinh tế của phụ nữ và phối hợp thông qua Tuyên bố chung Bộ trưởng Tài chính APEC 2027; đồng thời ghi nhận tiến trình mở rộng của CPTPP sau năm Việt Nam làm chủ nhà.