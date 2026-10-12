Ngân hàng - Bảo hiểm

Shinhan Life Việt Nam hoàn thành chương trình hướng nghiệp S-Career 2026 cho học sinh trung học phổ thông

18:09 | 12/10/2026
(TBTCO) - Shinhan Life Việt Nam phối hợp cùng Công ty Giáo dục Hướng nghiệp SIF Career (“SIF Career”) vừa chính thức hoàn thành chương trình S-Career mùa thứ 3 bằng việc tổ chức buổi hướng nghiệp tại Trường THPT Tân An (tỉnh Tây Ninh). Năm 2026, chương trình được tổ chức tại 4 điểm trường ở các tỉnh Cà Mau, Đồng Tháp và Tây Ninh đã hỗ trợ trực tiếp cho khoảng 1.600 học sinh trung học phổ thông cùng hơn 110 giáo viên, tiếp tục hiện thực hóa cam kết phát triển bền vững và sứ mệnh “Doanh nghiệp vì Cộng đồng” của Shinhan Life tại Việt Nam.
aa
Shinhan Life Việt Nam hoàn thành chương trình hướng nghiệp S-Career 2026 cho học sinh trung học phổ thông
Năm 2026, chương trình được tổ chức tại 4 điểm trường ở các tỉnh Cà Mau, Đồng Tháp và Tây Ninh đã hỗ trợ trực tiếp cho khoảng 1.600 học sinh trung học phổ thông.

Khởi động mùa 3 từ tháng 4/2026 tại Trường THPT Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau), hành trình S-Career 2026 tiếp tục mở rộng với Trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu (tỉnh Đồng Tháp) vào tháng 5/2026, trước khi khép lại trọn vẹn tại hai điểm trường của tỉnh Tây Ninh là Trường THPT Chuyên Trần Văn Giàu (tháng 9/2026) và Trường THPT Tân An (tháng 10/2026).

Thị trường lao động Việt Nam hiện nay đang trong quá trình “chuyển làn” rõ rệt giữa các khối ngành dưới tác động của công nghệ và những thay đổi của chương trình dạy và học, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) xuất hiện như một “bộ lọc” mới của thị trường lao động. Bởi vậy, hoạt động hướng nghiệp “chọn đúng ngành – làm đúng nghề” khi còn trên ghế nhà trường trở thành yếu tố then chốt giúp học sinh sớm hiểu rõ năng lực bản thân, nắm bắt những yêu cầu mới của thị trường.

Sau gần ba năm triển khai và liên tục cập nhật đổi mới từ thị trường lao động, S-Career khẳng định dấu ấn riêng biệt thông qua phương pháp hướng nghiệp khoa học, bám sát thực tế. Điểm khác biệt nổi bật của chương trình là việc thay thế mô hình tiếp nhận thông tin thụ động một chiều bằng phương pháp tiếp cận chủ động, trang bị bộ công cụ và biểu mẫu chuẩn hóa để học sinh tự bóc tách năng lực cá nhân, đối chiếu sở thích và hoàn cảnh gia đình với nhu cầu của thị trường tuyển dụng hiện tại.

Toàn bộ hoạt động diễn ra trong khuôn khổ lớp học, hội trường với một số lượng học sinh nhất định nhằm khai thác tối đa không gian tương tác hai chiều, giúp các em cởi mở thảo luận, phản biện và nhận sự đồng hành định hướng từ các chuyên gia giáo dục từ SIF Career và đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm thực tiễn từ Shinhan Life. Bên cạnh việc hỗ trợ học sinh tự xây dựng tư duy ra quyết định nghề nghiệp độc lập, chương trình cũng chuyển giao bộ công cụ chuyên sâu cho hơn 110 thầy cô giáo, giúp nhà trường tiếp tục duy trì công tác tham vấn hướng nghiệp bền vững và dài hạn.

Đồng hành cùng Shinhan Life Việt Nam tổ chức thành công 03 mùa S-Career, bà Trần Thị Ngọc Thủy, Giám đốc SIF Career, đồng thời là chuyên gia hướng nghiệp trực tiếp điều phối chương trình S-Career chia sẻ: “Qua ba mùa đồng hành cùng Shinhan Life Việt Nam, S-Career đã đến với 12 trường THPT tại các tỉnh. Chương trình ngày càng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ giáo viên và học sinh, đặc biệt về tính khoa học, thực tế của bộ công cụ hỗ trợ học sinh ra quyết định nghề nghiệp đủ thông tin. Những phản hồi này giúp chúng tôi thêm tin tưởng vào hiệu quả của chương trình trong việc giúp các em đưa ra lựa chọn nghề nghiệp thỏa đáng, đồng thời hỗ trợ nhà trường tổ chức hoạt động hướng nghiệp hiệu quả hơn”.

Là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, bên cạnh sứ mệnh mang lại giải pháp bảo hiểm và tài chính toàn diện, góp phần bảo vệ khách hàng Việt trước những rủi ro trong cuộc sống, Shinhan Life luôn coi trọng việc phát triển thế hệ trẻ, góp phần cùng xây dựng một thế hệ tương lai với đầy đủ trang bị về tri thức, kỹ năng cần thiết là chìa khóa để thúc đẩy Việt Nam mạnh mẽ đi lên trong kỷ nguyên vươn mình và hội nhập toàn cầu.

P.V
Từ khóa:
shinhan life việt nam chương trình hướng nghiệp S Career 2026

Bài liên quan

Sản phẩm bảo hiểm Tử kỳ Cá nhân Linh hoạt "Shinhan - Sống khỏe" và bộ sản phẩm bán kèm S-Plus

Sản phẩm bảo hiểm Tử kỳ Cá nhân Linh hoạt "Shinhan - Sống khỏe" và bộ sản phẩm bán kèm S-Plus

Shinhan Life Việt Nam tiếp tục hành trình tăng trưởng chất lượng

Shinhan Life Việt Nam tiếp tục hành trình tăng trưởng chất lượng

Shinhan Life Việt Nam nhận giải thưởng “Excellence in Product Innovation Award”

Shinhan Life Việt Nam nhận giải thưởng “Excellence in Product Innovation Award”

Dành cho bạn

Chủ tịch HDbank nhận Cúp Thánh Gióng 2026, ghi dấu trong top 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu

Chủ tịch HDbank nhận Cúp Thánh Gióng 2026, ghi dấu trong top 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu

Xuất khẩu gạo: Tăng dư địa ở phân khúc giá trị cao

Xuất khẩu gạo: Tăng dư địa ở phân khúc giá trị cao

Bất động sản khu công nghiệp: Nâng sức cạnh tranh từ năng lực vận hành

Bất động sản khu công nghiệp: Nâng sức cạnh tranh từ năng lực vận hành

Nỗ lực lấp “khoảng hở” tiến độ tại các dự án liên kết vùng

Nỗ lực lấp “khoảng hở” tiến độ tại các dự án liên kết vùng

Chuẩn hóa quản lý tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư

Chuẩn hóa quản lý tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Chủ tịch Fitch Ratings Ian Linnell: Thúc đẩy hợp tác trong đánh giá tín nhiệm và phát triển thị trường vốn

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Chủ tịch Fitch Ratings Ian Linnell: Thúc đẩy hợp tác trong đánh giá tín nhiệm và phát triển thị trường vốn

Đọc thêm

VCBF-CFO: Giải pháp quản lý dòng tiền nhàn rỗi cho doanh nghiệp và nhà đầu tư cá nhân

VCBF-CFO: Giải pháp quản lý dòng tiền nhàn rỗi cho doanh nghiệp và nhà đầu tư cá nhân

(TBTCO) - Công ty TNHH Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank (VCBF) đã kết thúc đợt chào bán lần đầu (IPO) của Quỹ Đầu tư Tối ưu Dòng tiền VCBF (VCBF-CFO), dự kiến bắt đầu giao dịch từ tháng 10/2026. Quỹ được thiết kế cho những khoản tiền nhàn rỗi ngắn hạn của doanh nghiệp và nhà đầu tư cá nhân: có thể đặt lệnh bán/giao dịch hằng ngày; thời gian tiền về theo quy định của quỹ; đầu tư vào tài sản rủi ro thấp và được quản lý chuyên nghiệp.
Mở dòng vốn đa tầng, kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Mở dòng vốn đa tầng, kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

(TBTCO) - Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo gặp nhiều rào cản tiếp cận vốn do sự lệch pha giữa đặc thù hoạt động và phương thức cấp tín dụng truyền thống. Nhiều ý kiến đề xuất phát triển cấu trúc vốn đa tầng, phù hợp với vòng đời phát triển của doanh nghiệp; đồng thời, kết nối dữ liệu và mở rộng vai trò ngân hàng nhằm khơi thông nguồn lực.
Thị trường carbon: Từ giá trị giảm phát thải đến dòng vốn xanh

Thị trường carbon: Từ giá trị giảm phát thải đến dòng vốn xanh

(TBTCO) - Thị trường carbon đang mở ra một cách tiếp cận mới đối với bài toán vốn cho chuyển đổi xanh: biến kết quả giảm phát thải thành một giá trị có thể được ghi nhận, giao dịch và từng bước đi vào quyết định đầu tư. Nhưng để điều đó xảy ra, Việt Nam cần cả hệ thống dữ liệu, tiêu chuẩn, định giá, tín dụng và thị trường vốn đủ tin cậy để biến giá trị carbon thành tín hiệu tài chính.
Tỷ giá USD hôm nay (12/10): DXY giữ trên 102 điểm, thị trường chờ tín hiệu lãi suất Fed từ dữ liệu lạm phát Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (12/10): DXY giữ trên 102 điểm, thị trường chờ tín hiệu lãi suất Fed từ dữ liệu lạm phát Mỹ

(TBTCO) - Sáng 12/10, tỷ giá trung tâm giảm 8 đồng xuống 25.621 đồng. Chỉ số DXY giảm nhẹ 0,1% xuống 102,1 điểm nhưng vẫn duy trì trên ngưỡng 102 điểm, gây sức ép lên nhiều đồng tiền chủ chốt. Thị trường ngoại hối hướng sự chú ý đến dữ liệu lạm phát Mỹ tuần này để đánh giá triển vọng chính sách lãi suất của Fed.
Giá vàng hôm nay ngày 12/10: Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt giữ giá

Giá vàng hôm nay ngày 12/10: Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt giữ giá

(TBTCO) - Giá vàng miếng và vàng nhẫn tại các doanh nghiệp không thay đổi so với phiên trước, lần lượt giao dịch trong khoảng 141 - 144,8 triệu đồng/lượng và 139,6 - 144,3 triệu đồng/lượng.
Bảo hiểm nhúng thiết kế app minh bạch để khách hàng an tâm

Bảo hiểm nhúng thiết kế app minh bạch để khách hàng an tâm

(TBTCO) - Ngày càng tự chủ mảng bảo hiểm, các ngân hàng có nhiều lợi thế phát triển bảo hiểm nhúng tại các "điểm chạm", ngay từ quá trình chuyển khoản. Tuy nhiên, cách triển khai đang khiến khách hàng thêm bận tâm thay vì an tâm, đòi hỏi bảo hiểm nhúng trên app ngân hàng phải được thiết kế minh bạch, tách bạch với giao dịch chính và đảm bảo tính tự nguyện.
Giá vàng hôm nay ngày 11/10: Giá vàng thế giới phục hồi, trong nước biến động trái chiều

Giá vàng hôm nay ngày 11/10: Giá vàng thế giới phục hồi, trong nước biến động trái chiều

(TBTCO) - Giá vàng thế giới phục hồi lên 4.195 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn diễn biến trái chiều.
Đón Fan Meeting đầu tay của Quán Nhà Haha cùng những suất tham dự sớm nhất từ Vietcombank

Đón Fan Meeting đầu tay của Quán Nhà Haha cùng những suất tham dự sớm nhất từ Vietcombank

(TBTCO) - Vietcombank chính thức đồng hành cùng Fan Meeting đầu tiên của Quán Nhà Haha, mang đến hàng nghìn cơ hội sở hữu vé và những trải nghiệm đặc biệt cho khách hàng thông qua chuỗi chương trình khuyến mại dành riêng cho khách hàng Vietcombank.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Ba trụ cột tiếp sức tăng trưởng trong quý cuối năm 2026

Ba trụ cột tiếp sức tăng trưởng trong quý cuối năm 2026

Shinhan Life Việt Nam hoàn thành chương trình hướng nghiệp S-Career 2026 cho học sinh trung học phổ thông

Shinhan Life Việt Nam hoàn thành chương trình hướng nghiệp S-Career 2026 cho học sinh trung học phổ thông

Cảnh báo lừa đảo bằng chiêu cập nhật thông tin, hoàn trả tiền bảo hiểm y tế

Cảnh báo lừa đảo bằng chiêu cập nhật thông tin, hoàn trả tiền bảo hiểm y tế

Hai cổ đông lớn dự kiến chi hơn 260 tỷ đồng mua thêm cổ phần tại doanh nghiệp tái bảo hiểm AlphaRe

Hai cổ đông lớn dự kiến chi hơn 260 tỷ đồng mua thêm cổ phần tại doanh nghiệp tái bảo hiểm AlphaRe

Chứng khoán phái sinh ngày 12/10: Giao dịch thận trọng, chênh lệch dương duy trì

Chứng khoán phái sinh ngày 12/10: Giao dịch thận trọng, chênh lệch dương duy trì

Chứng khoán ngày 12/10: VN-Index giảm điểm, dòng tiền tìm đến ngân hàng và thép

Chứng khoán ngày 12/10: VN-Index giảm điểm, dòng tiền tìm đến ngân hàng và thép

Người chơi nữ trúng thưởng lớn nhất của Vietlott trao tặng 5 tỷ đồng để làm an sinh xã hội

Người chơi nữ trúng thưởng lớn nhất của Vietlott trao tặng 5 tỷ đồng để làm an sinh xã hội

Thị trường căn hộ phân hóa, nhà ở vừa túi tiền tiếp tục thiếu hụt

Thị trường căn hộ phân hóa, nhà ở vừa túi tiền tiếp tục thiếu hụt

Ngày 11/10: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu đi ngang

Ngày 11/10: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu đi ngang

Thị trường tiền tệ tuần 5 - 9/10: Lãi suất qua đêm xuống dưới 1%, VND thuộc nhóm hiếm hoi tăng giá trước USD

Thị trường tiền tệ tuần 5 - 9/10: Lãi suất qua đêm xuống dưới 1%, VND thuộc nhóm hiếm hoi tăng giá trước USD

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia 2026: Đưa hợp tác kinh tế lên tầm cao mới

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia 2026: Đưa hợp tác kinh tế lên tầm cao mới

Chứng khoán trước biến số lãi suất

Chứng khoán trước biến số lãi suất

Việt Nam - Campuchia phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ USD

Việt Nam - Campuchia phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ USD

Chứng khoán tuần mới (12 - 18/10): Dòng tiền tìm câu chuyện riêng

Chứng khoán tuần mới (12 - 18/10): Dòng tiền tìm câu chuyện riêng

Ngày 10/10: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động

Ngày 10/10: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động

EU ghi nhận nỗ lực minh bạch hóa chính sách thuế của Việt Nam

EU ghi nhận nỗ lực minh bạch hóa chính sách thuế của Việt Nam

Giá vàng

Doji
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 140,800 ▼500K 143,800 ▼500K
Hà Nội - PNJ 140,800 ▼500K 143,800 ▼500K
Đà Nẵng - PNJ 140,800 ▼500K 143,800 ▼500K
Miền Tây - PNJ 140,800 ▼500K 143,800 ▼500K
Tây Nguyên - PNJ 140,800 ▼500K 143,800 ▼500K
Đông Nam Bộ - PNJ 140,800 ▼500K 143,800 ▼500K
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,130 ▼50K 14,430 ▼50K
Miếng SJC Nghệ An 14,130 ▼50K 14,430 ▼50K
Miếng SJC Thái Bình 14,130 ▼50K 14,430 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,940 ▼110K 14,340 ▼90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,940 ▼110K 14,340 ▼90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,940 ▼110K 14,340 ▼90K
NL 99.99 13,250
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,150
Trang sức 99.9 13,620 ▼90K 14,220 ▼90K
Trang sức 99.99 13,630 ▼90K 14,230 ▼90K
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,413 ▼5K 1,443 ▼5K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,413 ▼5K 14,432 ▼50K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,413 ▼5K 14,433 ▼50K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,408 ▼5K 1,438 ▼5K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,408 ▼5K 1,439 ▼5K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,383 ▼5K 1,428 ▼5K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,386 ▼495K 141,386 ▼495K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,461 ▼375K 107,261 ▼375K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,464 ▼340K 97,264 ▼340K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,467 ▼305K 87,267 ▼305K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,611 ▼291K 83,411 ▼291K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,904 ▼208K 59,704 ▼208K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,413 ▼5K 1,443 ▼5K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,413 ▼5K 1,443 ▼5K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,413 ▼5K 1,443 ▼5K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,413 ▼5K 1,443 ▼5K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,413 ▼5K 1,443 ▼5K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,413 ▼5K 1,443 ▼5K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,413 ▼5K 1,443 ▼5K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,413 ▼5K 1,443 ▼5K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,413 ▼5K 1,443 ▼5K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,413 ▼5K 1,443 ▼5K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,413 ▼5K 1,443 ▼5K
Cập nhật: 12/10/2026 18:30

Tỷ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17540 17812 18391
CAD 17648 17922 18541
CHF 30480 30856 31502
CNY 0 3832 3928
EUR 28365 28581 29664
GBP 33514 33902 34840
HKD 0 3173 3376
JPY 156 160 167
KRW 0 18 20
NZD 0 14205 14795
SGD 19705 19987 20566
THB 687 750 803
USD (1,2) 25670 0 0
USD (5,10,20) 25708 0 0
USD (50,100) 25736 25750 26120
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,725 25,725 26,105
USD(1-2-5) 24,696 - -
USD(10-20) 24,696 - -
EUR 28,426 28,449 29,801
JPY 159.07 159.36 169
GBP 33,690 33,781 34,949
AUD 17,726 17,790 18,471
CAD 17,825 17,882 18,544
CHF 30,743 30,839 31,761
SGD 19,814 19,876 20,665
CNY - 3,797 3,943
HKD 3,235 3,245 3,381
KRW 17.94 18.71 20.36
THB 735.32 744.4 797.09
NZD 14,195 14,327 14,750
SEK - 2,543 2,633
DKK - 3,813 3,948
NOK - 2,657 2,754
LAK - 0.88 1.22
MYR 5,931.63 - 6,694.63
TWD 732.73 - 887.77
SAR - 6,781.41 7,144.03
KWD - 81,832 87,080
AED - 6,800 7,328
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,660 25,690 26,070
EUR 28,426 28,569 29,793
GBP 33,643 33,812 34,842
HKD 3,224 3,243 3,360
CHF 30,648 30,802 31,750
JPY 158.85 160.45 168.43
AUD 17,719 17,844 18,441
SGD 19,779 19,959 20,553
THB 741 756 793
CAD 17,814 17,904 18,499
NZD 14,290 14,845
KRW 18.72 20.72
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25720 25750 26110
AUD 17721 17821 18751
CAD 17826 17926 18940
CHF 30714 30744 32332
CNY 3814.1 3839.1 3974.5
CZK 0 1140 0
DKK 0 3900 0
EUR 28545 28575 30298
GBP 33816 33866 35624
HKD 0 3315 0
JPY 160 160.5 171.02
KHR 0 6.097 0
KRW 0 19 0
LAK 0 1.0945 0
MYR 0 6470 0
NOK 0 2730 0
NZD 0 14316 0
PHP 0 380 0
SEK 0 2590 0
SGD 19867 19997 20720
THB 0 716 0
TWD 0 810 0
SJC 9999 14200000 14200000 14500000
SBJ 12500000 12500000 14500000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 25,628 25,748 26,030
USD20 25,598 25,748 26,030
USD1 25,578 25,748 26,030
AUD 17,770 17,870 18,975
EUR 28,357 28,457 30,114
CAD 17,769 17,869 19,176
SGD 19,944 20,094 20,990
JPY 160.57 162.07 167.64
GBP 33,713 33,863 34,929
XAU 14,128,000 0 14,432,000
CNY 0 3,722 0
THB 0 752 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 12/10/2026 18:30

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
BIDV 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
VietinBank 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
Agribank 0,20 - - - 2,60 2,60 2,90 4,00 4,00 5,90 6,00
ACB 0,50 - - - 4,00 4,20 4,40 4,50 4,70 5,30 5,40
Sacombank 0,50 - - - 4,75 4,75 4,75 6,30 6,30 6,10 6,80
Techcombank 0,05 - - - 4,20 4,20 4,50 6,20 6,20 6,40 5,50
LPBank 0,20 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 4,60 4,60
Vikki Bank 0,49 0,49 - - 4,64 4,64 4,64 5,75 5,52 5,76 5,43
Eximbank 0,20 0,20 0,20 0,20 2,80 3,00 3,10 4,20 4.00 4,70 5,30