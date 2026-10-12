Shinhan Life Việt Nam hoàn thành chương trình hướng nghiệp S-Career 2026 cho học sinh trung học phổ thông

Năm 2026, chương trình được tổ chức tại 4 điểm trường ở các tỉnh Cà Mau, Đồng Tháp và Tây Ninh đã hỗ trợ trực tiếp cho khoảng 1.600 học sinh trung học phổ thông.

Khởi động mùa 3 từ tháng 4/2026 tại Trường THPT Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau), hành trình S-Career 2026 tiếp tục mở rộng với Trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu (tỉnh Đồng Tháp) vào tháng 5/2026, trước khi khép lại trọn vẹn tại hai điểm trường của tỉnh Tây Ninh là Trường THPT Chuyên Trần Văn Giàu (tháng 9/2026) và Trường THPT Tân An (tháng 10/2026).

Thị trường lao động Việt Nam hiện nay đang trong quá trình “chuyển làn” rõ rệt giữa các khối ngành dưới tác động của công nghệ và những thay đổi của chương trình dạy và học, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) xuất hiện như một “bộ lọc” mới của thị trường lao động. Bởi vậy, hoạt động hướng nghiệp “chọn đúng ngành – làm đúng nghề” khi còn trên ghế nhà trường trở thành yếu tố then chốt giúp học sinh sớm hiểu rõ năng lực bản thân, nắm bắt những yêu cầu mới của thị trường.

Sau gần ba năm triển khai và liên tục cập nhật đổi mới từ thị trường lao động, S-Career khẳng định dấu ấn riêng biệt thông qua phương pháp hướng nghiệp khoa học, bám sát thực tế. Điểm khác biệt nổi bật của chương trình là việc thay thế mô hình tiếp nhận thông tin thụ động một chiều bằng phương pháp tiếp cận chủ động, trang bị bộ công cụ và biểu mẫu chuẩn hóa để học sinh tự bóc tách năng lực cá nhân, đối chiếu sở thích và hoàn cảnh gia đình với nhu cầu của thị trường tuyển dụng hiện tại.

Toàn bộ hoạt động diễn ra trong khuôn khổ lớp học, hội trường với một số lượng học sinh nhất định nhằm khai thác tối đa không gian tương tác hai chiều, giúp các em cởi mở thảo luận, phản biện và nhận sự đồng hành định hướng từ các chuyên gia giáo dục từ SIF Career và đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm thực tiễn từ Shinhan Life. Bên cạnh việc hỗ trợ học sinh tự xây dựng tư duy ra quyết định nghề nghiệp độc lập, chương trình cũng chuyển giao bộ công cụ chuyên sâu cho hơn 110 thầy cô giáo, giúp nhà trường tiếp tục duy trì công tác tham vấn hướng nghiệp bền vững và dài hạn.

Đồng hành cùng Shinhan Life Việt Nam tổ chức thành công 03 mùa S-Career, bà Trần Thị Ngọc Thủy, Giám đốc SIF Career, đồng thời là chuyên gia hướng nghiệp trực tiếp điều phối chương trình S-Career chia sẻ: “Qua ba mùa đồng hành cùng Shinhan Life Việt Nam, S-Career đã đến với 12 trường THPT tại các tỉnh. Chương trình ngày càng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ giáo viên và học sinh, đặc biệt về tính khoa học, thực tế của bộ công cụ hỗ trợ học sinh ra quyết định nghề nghiệp đủ thông tin. Những phản hồi này giúp chúng tôi thêm tin tưởng vào hiệu quả của chương trình trong việc giúp các em đưa ra lựa chọn nghề nghiệp thỏa đáng, đồng thời hỗ trợ nhà trường tổ chức hoạt động hướng nghiệp hiệu quả hơn”.

Là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, bên cạnh sứ mệnh mang lại giải pháp bảo hiểm và tài chính toàn diện, góp phần bảo vệ khách hàng Việt trước những rủi ro trong cuộc sống, Shinhan Life luôn coi trọng việc phát triển thế hệ trẻ, góp phần cùng xây dựng một thế hệ tương lai với đầy đủ trang bị về tri thức, kỹ năng cần thiết là chìa khóa để thúc đẩy Việt Nam mạnh mẽ đi lên trong kỷ nguyên vươn mình và hội nhập toàn cầu.