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VCBF-CFO: Giải pháp quản lý dòng tiền nhàn rỗi cho doanh nghiệp và nhà đầu tư cá nhân

11:00 | 12/10/2026
(TBTCO) - Công ty TNHH Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank (VCBF) đã kết thúc đợt chào bán lần đầu (IPO) của Quỹ Đầu tư Tối ưu Dòng tiền VCBF (VCBF-CFO), dự kiến bắt đầu giao dịch từ tháng 10/2026. Quỹ được thiết kế cho những khoản tiền nhàn rỗi ngắn hạn của doanh nghiệp và nhà đầu tư cá nhân: có thể đặt lệnh bán/giao dịch hằng ngày; thời gian tiền về theo quy định của quỹ; đầu tư vào tài sản rủi ro thấp và được quản lý chuyên nghiệp.
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Danh mục ngắn hạn, ưu tiên an toàn và thanh khoản

VCBF-CFO hướng tới mang lại thu nhập tăng thêm cho nhà đầu tư, trong khi ưu tiên bảo toàn vốn và duy trì thanh khoản. Quỹ chủ yếu đầu tư vào danh mục đa dạng các công cụ thị trường tiền tệ ngắn hạn có tính an toàn cao, hướng tới mức biến động thấp.

VCBF-CFO: Giải pháp quản lý dòng tiền nhàn rỗi cho doanh nghiệp và nhà đầu tư cá nhân
Quỹ Đầu tư Tối ưu Dòng tiền VCBF (VCBF-CFO) dự kiến bắt đầu giao dịch từ tháng 10/2026. Ảnh: VCBF

Khi đi vào hoạt động, quỹ cung cấp thanh khoản hàng ngày. Tiền gửi tiết kiệm có lãi suất cố định nhưng thường phải chờ đến kỳ hạn mới rút được mà không mất lãi; VCBF-CFO không có lãi suất cố định nhưng cho phép mua, bán linh hoạt.

Tài sản của quỹ sẽ được lưu ký và giám sát độc lập bởi Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam), đồng thời chịu sự giám sát của Ban Đại diện Quỹ và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Giá trị tài sản ròng sẽ được công bố định kỳ theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Với doanh nghiệp: công cụ quản lý vốn lưu động

Dòng tiền doanh nghiệp hiếm khi đứng yên: tiền thu từ khách hàng về trước, rồi mới chi cho lương, thuế, nhà cung cấp theo lịch riêng. Khoảng thời gian giữa thu và chi chính là nơi VCBF-CFO phát huy tác dụng.

Thay vì chia tiền thành nhiều sổ tiết kiệm với kỳ hạn khác nhau, bộ phận tài chính có thể đưa phần tiền tạm chưa dùng vào quỹ và đặt lệnh bán khi đến hạn chi; thời gian tiền về theo quy định của quỹ, nhờ cơ chế thanh khoản hàng ngày. Dòng tiền tiếp tục sinh lời mà doanh nghiệp không phải dự báo chính xác từng ngày chi tiêu.

Với nhà đầu tư cá nhân: “ví dự phòng” vẫn sinh lời

Nhiều người luôn giữ một khoản tiền sẵn sàng dùng: quỹ dự phòng khẩn cấp, tiền chuẩn bị mua nhà, đóng học phí, hay đơn giản là tiền chưa quyết định đầu tư vào đâu. VCBF-CFO phù hợp cho những khoản này vì có thể đặt lệnh bán/giao dịch hằng ngày; thời gian tiền về theo quy định của quỹ, trong khi vẫn được đầu tư vào các tài sản rủi ro thấp.

Với nhà đầu tư chứng khoán, quỹ có thể đóng vai trò “trạm chờ”: khi thị trường biến động, phần tiền chốt lời có thể tạm đặt vào VCBF-CFO trước khi tìm cơ hội mới. Mức đầu tư tối thiểu chỉ 100.000 đồng và giao dịch trực tuyến qua ứng dụng VCBF Mobile giúp người mới cũng dễ bắt đầu.

VCBF-CFO cũng có thể là mảnh ghép phòng thủ trong danh mục, bên cạnh các quỹ cổ phiếu, cân bằng và trái phiếu của VCBF.

Nền tảng từ hai thập kỷ quản lý quỹ

VCBF là liên doanh giữa Vietcombank và Franklin Templeton, một trong những công ty quản lý quỹ được thành lập sớm nhất thị trường (2005). Hiện VCBF quản lý gần 8.800 tỷ đồng (tính đến 31/08/2026) qua các quỹ mở cổ phiếu, cân bằng, trái phiếu và quỹ hưu trí. Với VCBF-CFO, công ty sẽ hoàn thiện dải sản phẩm từ tăng trưởng dài hạn đến quản lý dòng tiền ngắn hạn.

Điều lệ, Bản cáo bạch và thông tin chi tiết về VCBF-CFO được công bố tại website www.vcbf.com. Nhà đầu tư có thể mở tài khoản trực tuyến qua ứng dụng VCBF Mobile.

Lưu ý: Đầu tư vào quỹ không phải là tiền gửi ngân hàng và không được bảo hiểm tiền gửi. Giá trị chứng chỉ quỹ có thể biến động; kết quả hoạt động trong quá khứ không đảm bảo cho kết quả trong tương lai. Nhà đầu tư nên đọc kỹ Bản cáo bạch trước khi đầu tư.
Ánh Hồng
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Agribank 0,20 - - - 2,60 2,60 2,90 4,00 4,00 5,90 6,00
ACB 0,50 - - - 4,00 4,20 4,40 4,50 4,70 5,30 5,40
Sacombank 0,50 - - - 4,75 4,75 4,75 6,30 6,30 6,10 6,80
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LPBank 0,20 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 4,60 4,60
Vikki Bank 0,49 0,49 - - 4,64 4,64 4,64 5,75 5,52 5,76 5,43
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