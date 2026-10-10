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Giá vàng hôm nay ngày 10/10: Vàng miếng tăng mạnh lên 144,8 triệu đồng/lượng

Thu Hương

Thu Hương

phamthuhuong-tbtc@mof.gov.vn
07:05 | 10/10/2026
(TBTCO) - Giá vàng trong nước tăng tới 1,8 triệu đồng/lượng, đưa giá bán vàng miếng lên 144,8 triệu đồng/lượng. Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới cũng tăng hơn 60 USD/ounce trong 24 giờ qua.
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Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới sáng nay giao dịch ở mức 4.195,6 USD/ounce, tăng hơn 60 USD/ounce, tương đương 1,52% trong 24 giờ qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí, giá vàng quốc tế tương đương khoảng 131,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay ngày 10/10: Vàng miếng tăng mạnh lên 144,8 triệu đồng/lượng
Diễn biến giá vàng thế giới trong 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Theo Reuters, kim loại quý đã lên mức cao nhất trong một tuần trong phiên giao dịch thứ Sáu. Diễn biến này được ghi nhận khi giá dầu và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng hạ nhiệt, trong khi thị trường tiếp tục theo dõi triển vọng điều hành lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông lắng dịu sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Washington sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng tới, kéo giá dầu đi xuống. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng giảm từ mức cao nhất trong hơn hai thập kỷ ghi nhận hôm thứ Tư. Các chuyên gia nhận định, những diễn biến này góp phần giảm bớt lo ngại về lạm phát và hỗ trợ giá vàng phục hồi.

Về chính sách tiền tệ, Chủ tịch Fed chi nhánh St. Louis, ông Alberto Musalem, cho biết ngân hàng trung ương Mỹ cần tiếp tục tăng lãi suất để đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%.

Theo công cụ FedWatch của CME, xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 10 được thị trường dự báo ở mức 19%. Trong khi đó, xác suất Fed tăng lãi suất ít nhất một lần với mức tăng 0,25 điểm phần trăm từ nay đến tháng 12 lên tới 84%.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 9/10, giá vàng trong nước tăng mạnh ở cả phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn.

Đối với phân khúc vàng miếng, giá vàng miếng tại DOJI, SJC, PNJ đồng loạt tăng 1,8 triệu đồng/lượng, đưa giá vàng lên giao dịch ở mức 141,8 - 144,8 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giao dịch tại 141 - 144,8 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá giao dịch lên ngưỡng 139,9 - 144,8 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 300.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, niêm yết tại 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng. PNJ và SJC cũng tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, giá vàng nhẫn kết phiên ở ngưỡng 141,3 - 144,3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở hai chiều, đưa giá vàng nhẫn lên ngưỡng 139,9 - 143,8 triệu đồng/lượng. Tương tự, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giá vàng nhẫn tăng lên mức 141 - 144,2 triệu đồng/lượng./.

Thu Hương
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Cập nhật: 10/10/2026 07:30

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Cập nhật: 10/10/2026 07:30

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
BIDV 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
VietinBank 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
Agribank 0,20 - - - 2,60 2,60 2,90 4,00 4,00 5,90 6,00
ACB 0,50 - - - 4,00 4,20 4,40 4,50 4,70 5,30 5,40
Sacombank 0,50 - - - 4,75 4,75 4,75 6,30 6,30 6,10 6,80
Techcombank 0,05 - - - 4,20 4,20 4,50 6,20 6,20 6,40 5,50
LPBank 0,20 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 4,60 4,60
Vikki Bank 0,49 0,49 - - 4,64 4,64 4,64 5,75 5,52 5,76 5,43
Eximbank 0,20 0,20 0,20 0,20 2,80 3,00 3,10 4,20 4.00 4,70 5,30