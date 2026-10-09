Ngân hàng - Bảo hiểm

Tuổi nào thì rẽ hướng sự nghiệp?

17:21 | 09/10/2026
(TBTCO) - Có người bắt đầu một hành trình mới khi đã ngoài 30 tuổi. Có người quyết định chuyển nghề ở tuổi 50, khi nhiều người đã nghĩ đến sự ổn định. Cũng có người lựa chọn con đường đó ngay từ khi còn là sinh viên. Nhưng giữa một thị trường lao động liên tục thay đổi, tuổi tác liệu có thực sự là rào cản?
aa
Tuổi nào thì rẽ hướng sự nghiệp?
Chính sự chủ động, dám nghĩ đã giúp họ tạo nên những bước ngoặt đáng nhớ trên hành trình sự nghiệp của mình.

Đổi nghề ở tuổi ai cũng muốn ổn định

Năm 2022, ở tuổi 32, anh Bùi Xuân Thành quyết định rời công việc quản lý ngành hàng tại một thương hiệu bán lẻ Nhật Bản. Đại dịch Covid-19 khiến công việc và thu nhập của anh bị ảnh hưởng đáng kể. Khi ấy, anh đã có gia đình, con nhỏ cùng nhiều trách nhiệm tài chính, khiến việc tìm một hướng đi mới trở thành điều không thể trì hoãn.

Ở độ tuổi mà bạn bè hướng đến sự ổn định, anh lại chọn bước sang một lĩnh vực hoàn toàn mới: tư vấn bảo hiểm nhân thọ. Giữa giai đoạn đại dịch, anh nhìn thấy ở bảo hiểm một hướng đi có ý nghĩa thực tế với cuộc sống và mang đến cơ hội phát triển dài hạn hơn cho bản thân.

Tuổi nào thì rẽ hướng sự nghiệp?
Anh Bùi Xuân Thành

“Nhiều người nói tôi đang đi ngược số đông. Nhưng tôi nghĩ phải thử mới biết. May mắn là những kiến thức và kinh nghiệm tích lũy từ công việc trước đó vẫn có thể vận dụng tốt trong môi trường mới” - anh Thành chia sẻ.

Dù bước sang một lĩnh vực mới, anh không bắt đầu từ con số 0. Kinh nghiệm làm việc với khách hàng và quản lý nhân sự trong ngành bán lẻ trở thành lợi thế giúp anh nhanh chóng thích nghi.

Với lộ trình sự nghiệp rõ ràng tại Manulife, anh Thành nhìn thấy từng cột mốc cần chinh phục. Từ vị trí tư vấn viên với những khách hàng đầu tiên, anh từng bước xây dựng đội ngũ riêng và phát triển ở vai trò quản lý. Thành quả mới nhất của hành trình đó là danh hiệu MBA (Master Builder Agency) - Nhà kiến tạo đội ngũ xuất sắc hạng Pro Vàng 2026 của Manulife.

Sự nghiệp mới của “bà ngoại”

Ở tuổi 49, khi đã lên “chức” bà ngoại, chị Nguyễn Thị Thoa có một quyết định khá táo bạo: bắt đầu hành trình mới trong ngành bảo hiểm.

“Tôi chưa bao giờ nghĩ tuổi tác là lý do để mình dừng lại. Khi còn tạo ra giá trị thì không bao giờ là quá muộn để bắt đầu một hành trình mới” - chị Thoa chia sẻ.

Trước đó, chị có nhiều năm gắn bó với công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tại địa phương. Công việc giúp chị hiểu những mối bận tâm của các gia đình trước những biến cố và thay đổi trong cuộc sống. Vì vậy, đến với bảo hiểm cũng là cách chị tiếp tục đồng hành cùng các gia đình theo một hành trình mới.

Tuổi nào thì rẽ hướng sự nghiệp?
Chị Nguyễn Thị Thoa

Dù vậy, việc “rẽ hướng” ban đầu không thuận lợi. Không ít lần chị bị khách hàng từ chối. Có thời điểm, người thân còn khuyên chị nên nghỉ ngơi để con cái chăm lo. Nhưng chị vẫn kiên trì với lựa chọn của mình.

Ở tuổi ngũ tuần, điều khiến chị Thoa hài lòng không chỉ là thành tích 6 lần liên tiếp đạt danh hiệu MDRT (Million Dollar Round Table) - một trong những danh hiệu quốc tế uy tín dành cho các tư vấn viên bảo hiểm có thành tích xuất sắc, mà còn là việc được đồng hành cùng nhiều khách hàng trong những giai đoạn quan trọng của cuộc sống.

Chị tâm sự, thách thức lớn nhất khi bắt đầu ở tuổi gần 50 là phải học lại nhiều điều mới. Sự đồng hành từ đội ngũ mentor (người cố vấn) và quản lý giúp chị hoàn thiện kỹ năng tư vấn, đồng thời phát huy thế mạnh về sự thấu hiểu con người đã tích lũy trong nhiều năm công tác.

Chọn ngay từ đầu

Từ một sinh viên ngành xã hội, Phượng từng bước trở thành một trong những quản lý trẻ nhất tại Manulife và dẫn dắt một đội ngũ dẫn đầu hệ thống. Danh hiệu COT (Court of the Table) - cấp độ quốc tế cao dành cho những tư vấn viên có thành tích nổi bật trong ngành bảo hiểm, cùng danh hiệu MBA của Manulife là kết quả của nhiều năm chị xây dựng sự tin cậy với khách hàng và đội ngũ.

Ít ai nghĩ rằng hành trình ấy bắt đầu từ khi Phượng còn là sinh viên năm thứ 3 đại học. Khi bạn bè vẫn đang tìm việc sau khi ra trường, cô gái trẻ đã có những khách hàng đầu tiên với mong muốn rất đơn giản: có thêm thu nhập để phụ giúp gia đình.

Tuổi nào thì rẽ hướng sự nghiệp?
Chị Nguyễn Thị Phượng

“Hồi đó, tôi chỉ nghĩ nếu có cơ hội thì cứ thử. Càng làm, tôi càng thấy mình hợp với công việc này. Đến khi nhìn lại, tôi mới nhận ra mình đã đi xa hơn rất nhiều so với dự định ban đầu” - Phượng nói.

Nhiều người cho rằng, một lĩnh vực đòi hỏi bề dày kinh nghiệm và uy tín cá nhân cao sẽ là thách thức với người trẻ. Nhưng chị Phượng chưa từng bị khách hàng từ chối vì lý do đó. Theo chị, sự tin tưởng đến từ kiến thức chuyên môn, sự thấu hiểu và khả năng đồng hành lâu dài với khách hàng.

Phượng không xem tuổi trẻ là bất lợi. Chị dành nhiều thời gian để chuẩn bị cho mỗi cuộc gặp khách hàng, hoàn thiện kỹ năng tư vấn và chủ động ứng dụng công nghệ vào công việc. Đó cũng là cách cô gái trẻ từng bước tạo dựng sự tin tưởng với khách hàng.

Không có một thời điểm hoàn hảo để bắt đầu

Dù không có xuất phát điểm giống nhau, cả ba đều có chung một điều: không chờ đợi một “thời điểm hoàn hảo” nào đó mới dám bắt đầu. Họ “rẽ hướng” ở những giai đoạn khác nhau của cuộc sống, khi mỗi người đều có những trách nhiệm và mục tiêu riêng mà người khác có thể lấy đó làm lý do để chần chừ. Có lẽ, tuổi tác không phải là vấn đề. Chính sự chủ động, dám nghĩ đã giúp họ tạo nên những bước ngoặt đáng nhớ trên hành trình sự nghiệp của mình./.

Hồng Chi
Từ khóa:
chuyển nghề bảo hiểm nhân thọ tư vấn bảo hiểm nhân thọ

Bài liên quan

Đừng để hợp đồng bảo hiểm bị “bỏ quên” sau khi ký

Đừng để hợp đồng bảo hiểm bị “bỏ quên” sau khi ký

Tiềm năng của nghề tư vấn bảo hiểm nhân thọ

Tiềm năng của nghề tư vấn bảo hiểm nhân thọ

Dành cho bạn

Thanh khoản thị trường trái phiếu chính phủ tăng mạnh trong tháng 9

Thanh khoản thị trường trái phiếu chính phủ tăng mạnh trong tháng 9

Quảng Trị đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 10%/năm giai đoạn 2026 - 2030

Quảng Trị đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 10%/năm giai đoạn 2026 - 2030

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu kiểm soát lạm phát, ổn định mặt bằng giá cuối năm

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu kiểm soát lạm phát, ổn định mặt bằng giá cuối năm

Cục Thuế chỉ đạo không để người nộp thuế phải đi lại nhiều lần khi cần hỗ trợ

Cục Thuế chỉ đạo không để người nộp thuế phải đi lại nhiều lần khi cần hỗ trợ

Thuế tỉnh Cao Bằng thu nội địa 9 tháng đạt hơn 98% dự toán

Thuế tỉnh Cao Bằng thu nội địa 9 tháng đạt hơn 98% dự toán

Thủ tướng: Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào "được nuôi dưỡng từ nhân dân"

Thủ tướng: Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào "được nuôi dưỡng từ nhân dân"

Đọc thêm

Thông tư số 50/2026/TT-NHNN: Từ kiểm soát quy mô tín dụng đến kỷ luật nguồn vốn

Thông tư số 50/2026/TT-NHNN: Từ kiểm soát quy mô tín dụng đến kỷ luật nguồn vốn

(TBTCO) - Thông tư số 50/2026/TT-NHNN không chỉ nâng cao các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, mà còn đánh dấu sự chuyển dịch từ kiểm soát quy mô tín dụng sang kiểm soát cấu trúc bảng cân đối dựa trên chuẩn mực Basel III.
Giá vàng hôm nay ngày 9/10: Vàng trong nước giảm, thế giới bật tăng

Giá vàng hôm nay ngày 9/10: Vàng trong nước giảm, thế giới bật tăng

(TBTCO) - Giá vàng thế giới tăng 27 USD/ounce, lên mức 4.140 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng chủ yếu đi ngang, còn vàng nhẫn có nơi giảm tới 700.000 đồng/lượng.
VDB được ADFIAP vinh danh với giải thưởng cống hiến về phát triển cơ sở hạ tầng

VDB được ADFIAP vinh danh với giải thưởng cống hiến về phát triển cơ sở hạ tầng

(TBTCO) - Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) vừa được Hiệp hội các Tổ chức tài chính phát triển khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ADFIAP) trao Giải thưởng Cống hiến cho Hạng mục 4: Phát triển cơ sở hạ tầng, thuộc chương trình Giải thưởng Dự án phát triển xuất sắc năm 2026.
Quy định mới về AI ngành ngân hàng, tự động thanh toán trên 10 triệu đồng thuộc nhóm rủi ro cao

Quy định mới về AI ngành ngân hàng, tự động thanh toán trên 10 triệu đồng thuộc nhóm rủi ro cao

(TBTCO) - Theo Thông tư số 53/2026/TT-NHNN về quản lý rủi ro khi ứng dụng AI ngành ngân hàng, hệ thống AI tự động thanh toán trên 10 triệu đồng/giao dịch với khách hàng cá nhân, trên 50 triệu đồng với tổ chức, hoặc tự động quyết định cấp tín dụng từ 50 triệu đồng trở lên được xếp vào nhóm rủi ro cao. Các đơn vị phải thiết lập công cụ giám sát liên tục.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam dồn lực về đích năm 2026

Bảo hiểm xã hội Việt Nam dồn lực về đích năm 2026

Với nền tảng là những kết quả tích cực trong 9 tháng đầu năm, hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang dồn lực tăng tốc trong quý IV, tập trung nguồn lực để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026.
Thêm một ngân hàng gia nhập "câu lạc bộ" vốn điều lệ trên 100.000 tỷ đồng

Thêm một ngân hàng gia nhập "câu lạc bộ" vốn điều lệ trên 100.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Sau MB, VPBank chính thức gia nhập nhóm ngân hàng có vốn điều lệ từ 100.000 tỷ đồng, sau khi hoàn tất phát hành hơn 2,06 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức, nâng vốn thêm hơn 20.660 tỷ đồng. Việc liên tiếp xuất hiện các nhà băng có vốn điều lệ vượt ngưỡng 100.000 tỷ đồng cho thấy "làn sóng" tăng vốn đang diễn ra mạnh mẽ.
Doanh nhân dự kiến dành 21% doanh thu đầu tư vào AI

Doanh nhân dự kiến dành 21% doanh thu đầu tư vào AI

(TBTCO) - Theo Báo cáo Tài sản Doanh nhân Toàn cầu năm 2026 của HSBC, 79% doanh nhân tham gia khảo sát dự định tăng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) cho hoạt động kinh doanh chính trong 12 tháng tới. Mức chi tiêu liên quan đến AI dự kiến chiếm trung bình 21% doanh thu hằng năm, tương đương tổng mức đầu tư dự kiến 367 tỷ USD.
Chubb Life Việt Nam cùng Zalopay mang “Nhà Mình An” đến với người dùng số

Chubb Life Việt Nam cùng Zalopay mang “Nhà Mình An” đến với người dùng số

(TBTCO) - Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam (Chubb Life Việt Nam) và ứng dụng thanh toán tài chính Zalopay vừa chính thức ký kết hợp tác phân phối sản phẩm Bảo hiểm Tử kỳ tái tục hàng năm mở rộng trên nền tảng Zalopay. Hợp tác đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng và đa dạng hóa kênh phân phối số của Chubb Life Việt Nam, giúp khách hàng tiếp cận các giải pháp bảo vệ thuận tiện hơn ngay trên những nền tảng số quen thuộc.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Ngân hàng phụ thuộc vốn thị trường 2, nắm nhiều trái phiếu doanh nghiệp chịu sức ép từ "thước đo" mới

Ngân hàng phụ thuộc vốn thị trường 2, nắm nhiều trái phiếu doanh nghiệp chịu sức ép từ "thước đo" mới

Thuế TP. Hải Phòng tuyên dương 135 doanh nghiệp, cá nhân chấp hành tốt chính sách thuế

Thuế TP. Hải Phòng tuyên dương 135 doanh nghiệp, cá nhân chấp hành tốt chính sách thuế

Tuổi nào thì rẽ hướng sự nghiệp?

Tuổi nào thì rẽ hướng sự nghiệp?

Nhu cầu thuê đất khu công nghiệp phục hồi, song triển vọng lợi nhuận dự báo phân hóa

Nhu cầu thuê đất khu công nghiệp phục hồi, song triển vọng lợi nhuận dự báo phân hóa

VCCI đồng hành cùng doanh nghiệp nâng sức cạnh tranh thương hiệu

VCCI đồng hành cùng doanh nghiệp nâng sức cạnh tranh thương hiệu

Cục Hải quan đôn đốc các đơn vị nhanh chóng xử lý vướng mắc cho doanh nghiệp

Cục Hải quan đôn đốc các đơn vị nhanh chóng xử lý vướng mắc cho doanh nghiệp

Xuất nhập khẩu tăng tốc, nâng vị thế doanh nghiệp nội

Xuất nhập khẩu tăng tốc, nâng vị thế doanh nghiệp nội

Bộ Tài chính sửa đổi quy định mức thu, quản lý phí, lệ phí

Bộ Tài chính sửa đổi quy định mức thu, quản lý phí, lệ phí

Ngày 7/10: Giá heo hơi đi ngang ở cả 3 miền trên cả nước

Ngày 7/10: Giá heo hơi đi ngang ở cả 3 miền trên cả nước

Giá vàng hôm nay ngày 8/10: Vàng trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 8/10: Vàng trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Quảng Trị phân công nhiệm vụ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Quảng Trị phân công nhiệm vụ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chuyển toàn bộ cổ phiếu HNX sang HOSE trong năm 2026, nghiên cứu giao dịch xuyên trưa và nới biên độ

Chuyển toàn bộ cổ phiếu HNX sang HOSE trong năm 2026, nghiên cứu giao dịch xuyên trưa và nới biên độ

Ngày 9/10: Giá heo hơi trên cả nước nối dài đà giảm

Ngày 9/10: Giá heo hơi trên cả nước nối dài đà giảm

Ngày 8/10: Giá heo hơi giảm tại nhiều địa phương trên cả nước

Ngày 8/10: Giá heo hơi giảm tại nhiều địa phương trên cả nước

Mở rộng không gian cho doanh nghiệp Việt trong chuỗi cung ứng FDI

Mở rộng không gian cho doanh nghiệp Việt trong chuỗi cung ứng FDI

Tỷ giá USD hôm nay (9/10): USD ngân hàng giảm mạnh, Fed để ngỏ khả năng tạm dừng tăng lãi suất tháng 10

Tỷ giá USD hôm nay (9/10): USD ngân hàng giảm mạnh, Fed để ngỏ khả năng tạm dừng tăng lãi suất tháng 10

Giá vàng

Doji
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,300 ▲1800K 144,300 ▲1800K
Hà Nội - PNJ 141,300 ▲1800K 144,300 ▲1800K
Đà Nẵng - PNJ 141,300 ▲1800K 144,300 ▲1800K
Miền Tây - PNJ 141,300 ▲1800K 144,300 ▲1800K
Tây Nguyên - PNJ 141,300 ▲1800K 144,300 ▲1800K
Đông Nam Bộ - PNJ 141,300 ▲1800K 144,300 ▲1800K
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,180 ▲180K 14,480 ▲180K
Miếng SJC Nghệ An 14,180 ▲180K 14,480 ▲180K
Miếng SJC Thái Bình 14,180 ▲180K 14,480 ▲180K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,050 ▲180K 14,430 ▲160K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,050 ▲180K 14,430 ▲160K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,050 ▲180K 14,430 ▲160K
NL 99.99 13,250
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,150
Trang sức 99.9 13,710 ▲160K 14,310 ▲160K
Trang sức 99.99 13,720 ▲160K 14,320 ▲160K
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,418 ▲1278K 1,448 ▲1305K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,418 ▲1278K 14,482 ▲180K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,418 ▲1278K 14,483 ▲180K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,413 ▲18K 1,443 ▲18K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,413 ▲18K 1,444 ▲18K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,388 ▲1251K 1,433 ▲18K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,881 ▲1782K 141,881 ▲1782K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,836 ▲1350K 107,636 ▲1350K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,804 ▲79146K 97,604 ▲87966K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,772 ▲1098K 87,572 ▲1098K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,902 ▲1049K 83,702 ▲1049K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,112 ▲751K 59,912 ▲751K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,418 ▲1278K 1,448 ▲1305K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,418 ▲1278K 1,448 ▲1305K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,418 ▲1278K 1,448 ▲1305K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,418 ▲1278K 1,448 ▲1305K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,418 ▲1278K 1,448 ▲1305K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,418 ▲1278K 1,448 ▲1305K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,418 ▲1278K 1,448 ▲1305K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,418 ▲1278K 1,448 ▲1305K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,418 ▲1278K 1,448 ▲1305K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,418 ▲1278K 1,448 ▲1305K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,418 ▲1278K 1,448 ▲1305K
Cập nhật: 09/10/2026 17:30

Tỷ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17514 17786 18365
CAD 17653 17927 18547
CHF 30483 30859 31501
CNY 0 3823 3919
EUR 28399 28615 29698
GBP 33443 33831 34763
HKD 0 3166 3369
JPY 156 160 167
KRW 0 18 20
NZD 0 14200 14784
SGD 19671 19953 20522
THB 687 750 803
USD (1,2) 25610 0 0
USD (5,10,20) 25648 0 0
USD (50,100) 25676 25690 26060
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,680 25,680 26,060
USD(1-2-5) 24,653 - -
USD(10-20) 24,653 - -
EUR 28,478 28,501 29,853
JPY 158.92 159.21 168.83
GBP 33,636 33,727 34,902
AUD 17,723 17,787 18,463
CAD 17,847 17,904 18,564
CHF 30,771 30,867 31,774
SGD 19,792 19,854 20,633
CNY - 3,791 3,936
HKD 3,229 3,239 3,375
KRW 17.74 18.5 20.14
THB 735.57 744.65 797.37
NZD 14,203 14,335 14,761
SEK - 2,554 2,647
DKK - 3,820 3,955
NOK - 2,656 2,750
LAK - 0.88 1.22
MYR 5,913.29 - 6,676.54
TWD 731.04 - 885.19
SAR - 6,772.25 7,134.18
KWD - 81,689 86,930
AED - 6,788 7,314
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,660 25,690 26,070
EUR 28,453 28,596 29,820
GBP 33,629 33,798 34,828
HKD 3,227 3,243 3,360
CHF 30,600 30,754 31,700
JPY 159.18 160.30 168.28
AUD 17,715 17,804 18,401
SGD 19,848 19,948 20,542
THB 751 755 793
CAD 17,851 17,941 18,537
NZD 14,277 14,832
KRW 18.61 20.59
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25660 25660 26040
AUD 17703 17803 18725
CAD 17837 17937 18953
CHF 30707 30737 32322
CNY 3800.7 3825.7 3960.7
CZK 0 1140 0
DKK 0 3900 0
EUR 28579 28609 30331
GBP 33715 33765 35536
HKD 0 3315 0
JPY 159.96 160.46 170.97
KHR 0 6.097 0
KRW 0 19 0
LAK 0 1.0945 0
MYR 0 6470 0
NOK 0 2730 0
NZD 0 14321 0
PHP 0 380 0
SEK 0 2590 0
SGD 19823 19953 20675
THB 0 715.4 0
TWD 0 810 0
SJC 9999 14180000 14180000 14480000
SBJ 12500000 12500000 14480000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 25,553 25,673 25,960
USD20 25,523 25,673 25,960
USD1 25,503 25,673 25,960
AUD 17,731 17,831 18,945
EUR 28,359 28,459 30,138
CAD 17,780 17,880 19,196
SGD 19,898 20,048 20,614
JPY 160.48 161.98 167.6
GBP 33,614 33,764 34,846
XAU 14,078,000 0 14,382,000
CNY 0 3,709 0
THB 0 751 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 09/10/2026 17:30

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
BIDV 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
VietinBank 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
Agribank 0,20 - - - 2,60 2,60 2,90 4,00 4,00 5,90 6,00
ACB 0,50 - - - 4,00 4,20 4,40 4,50 4,70 5,30 5,40
Sacombank 0,50 - - - 4,75 4,75 4,75 6,30 6,30 6,10 6,80
Techcombank 0,05 - - - 4,20 4,20 4,50 6,20 6,20 6,40 5,50
LPBank 0,20 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 4,60 4,60
Vikki Bank 0,49 0,49 - - 4,64 4,64 4,64 5,75 5,52 5,76 5,43
Eximbank 0,20 0,20 0,20 0,20 2,80 3,00 3,10 4,20 4.00 4,70 5,30