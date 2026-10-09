Ngân hàng - Bảo hiểm

VDB được ADFIAP vinh danh với giải thưởng cống hiến về phát triển cơ sở hạ tầng

06:25 | 09/10/2026
(TBTCO) - Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) vừa được Hiệp hội các Tổ chức tài chính phát triển khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ADFIAP) trao Giải thưởng Cống hiến cho Hạng mục 4: Phát triển cơ sở hạ tầng, thuộc chương trình Giải thưởng Dự án phát triển xuất sắc năm 2026.
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Tăng cường kết nối với các tổ chức tài chính phát triển

Từ ngày 21 - 26/9/2026, Đoàn công tác VDB tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 49 của ADFIAP tại Colombo, Sri Lanka.

Điểm nhấn của chuyến công tác là VDB được ADFIAP trao Giải thưởng Cống hiến cho Hạng mục 4: Phát triển cơ sở hạ tầng, thuộc chương trình Giải thưởng các Dự án Phát triển tiêu biểu năm 2026, ghi nhận Dự án đầu tư Hệ thống cấp nước Xuân Mai tại tỉnh Hòa Bình (nay là tỉnh Phú Thọ).

ADFIAP (Association of Development Financing Institutions in Asia and the Pacific) là tổ chức phi chính phủ quy tụ và được coi là trung tâm kết nối của tất cả các ngân hàng phát triển và các tổ chức tài chính khác tham gia vào việc tài trợ cho phát triển ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

VDB nhận giải thưởng quốc tế về phát triển cơ sở hạ tầng

Ông Lê Văn Nam - Phó Tổng Giám đốc VDB kiêm Giám đốc Sở Giao dịch I, đại diện VDB nhận giải thưởng do ADFIAP trao tặng. Ảnh: VDB

Sứ mệnh của tổ chức là thúc đẩy phát triển bền vững thông qua các thành viên của mình. Được thành lập vào năm 1976, hiện ADFIAP có 97 tổ chức thành viên đến từ 42 quốc gia.

Hội nghị thường niên lần thứ 49 của ADFIAP với chủ đề “Hợp tác vì thịnh vượng: Khơi mở tiềm năng khu vực” có sự tham gia của hơn 200 đại biểu từ các tổ chức tài chính phát triển, các nhà hoạch định chính sách và các lãnh đạo ngành từ khắp châu Á - Thái Bình Dương, Mỹ La - tinh, Trung Đông và châu Âu. Sự kiện tạo nên một diễn đàn để các tổ chức tài chính phát triển trao đổi, thảo luận về những vấn đề đang đặt ra đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực.

Trong bối cảnh nhu cầu về nguồn lực cho phát triển ngày càng gia tăng, các tổ chức tài chính phát triển đóng vai trò quan trọng trong huy động và phân bổ nguồn vốn cho những lĩnh vực có ý nghĩa thiết yếu như cơ sở hạ tầng, chuyển đổi xanh, tài chính khí hậu và chuyển đổi số.

Đây cũng là những nội dung được tập trung trao đổi tại hội nghị. Trong những ngày làm việc chính thức, hội nghị gồm các phiên thảo luận tập trung vào các nội dung tăng cường hợp tác công - tư để huy động đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng; thúc đẩy hội nhập khu vực, đầu tư xuyên biên giới và xây dựng các nền kinh tế có khả năng chống chịu; huy động các nguồn lực tài chính cho ứng phó với biến đổi khí hậu và chuyển đổi xanh; thúc đẩy chuyển đổi số, tài chính số và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) nâng cao năng lực cạnh tranh; đồng thời tăng cường tài chính toàn diện, hòa nhập xã hội và bình đẳng.

Các phiên trao đổi cũng nhấn mạnh vai trò của hợp tác khu vực, đổi mới sáng tạo, chia sẻ kinh nghiệm và xây dựng các giải pháp tài chính phù hợp nhằm hỗ trợ tăng trưởng bao trùm và bền vững.

VDB nhận giải thưởng quốc tế về phát triển cơ sở hạ tầng

Ông Lê Văn Nam - Phó Tổng Giám đốc VDB thay mặt Ban tổ chức hội nghị trao Giấy chứng nhận, ghi nhận đóng góp của Điều phối viên và các diễn giả. Ảnh: VDB

Thông qua các phiên thảo luận, đại biểu có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, cập nhật những xu hướng mới trong hoạt động tài chính phát triển và tìm kiếm các mô hình hợp tác phù hợp với điều kiện của từng quốc gia.

VDB với tư cách thành viên chính thức, tham gia ADFIAP từ năm 2007, đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị ADFIAP, cũng đã trực tiếp đăng cai tổ chức Hội nghị ADFIAP thường niên lần thứ 38 tại Khánh Hòa năm 2015, đã và đang thể hiện vai trò tích cực của mình trong tổ chức cũng như trong lĩnh vực tài trợ phát triển trong khu vực.

Hội nghị lần này không chỉ là dịp để VDB tiếp tục tăng cường kết nối với các tổ chức tài chính phát triển trong khu vực, mà còn là cơ hội để VDB cập nhật những kinh nghiệm và sáng kiến mới có liên quan đến hoạt động của Ngân hàng.

Nâng cao vị thế của VDB trong khu vực và quốc tế

Trong khuôn khổ hội nghị, VDB đã tham gia các phiên thảo luận chung về những vấn đề trọng tâm của tài chính phát triển cũng như tham gia sâu vào Nhóm quan tâm đặc biệt - Cơ sở hạ tầng, cùng các đại biểu trao đổi về những vấn đề thực tiễn liên quan đến thúc đẩy hòa nhập xã hội và công bằng trong hoạt động tài chính phát triển nói chung, về phát triển cơ sở hạ tầng nói riêng.

VDB nhận giải thưởng quốc tế về phát triển cơ sở hạ tầng

Đoàn đại biểu VDB tham dự Hội nghị ADFIAP lần thứ 49. Ảnh: VDB

Phiên thảo luận cũng giới thiệu các chương trình thúc đẩy tài chính tổng thể, bảo vệ xã hội và khả năng tiếp cận cơ hội công bằng thông qua việc tập trung vào cách các chính sách tổng thể và nỗ lực hợp tác củng cố khả năng hòa nhập cộng đồng và thúc đẩy thịnh vượng chung.

Kết thúc phiên, ông Lê Văn Nam - Phó Tổng Giám đốc VDB đã thay mặt Ban tổ chức hội nghị trao Giấy chứng nhận, ghi nhận đóng góp của Điều phối viên và các diễn giả.

Đặc biệt, hội nghị lần này còn đánh dấu một bước phát triển mới của VDB trong việc thực hiện các nhiệm vụ đầu tư phát triển, mạnh mẽ khẳng định VDB là công cụ tài chính của Chính phủ trong triển khai chính sách tín dụng đầu tư, đã tham gia điều tiết và dẫn dắt dòng vốn đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên, qua đó góp phần vào tăng trưởng kinh tế và phát triển hệ thống hạ tầng.

Trong Hạng mục 4: Phát triển cơ sở hạ tầng, thuộc chương trình Giải thưởng các Dự án Phát triển tiêu biểu năm 2026, VDB đã được ADFIAP trao Giải thưởng Cống hiến, ghi nhận sự thành công và vai trò của dòng vốn VDB trong việc tài trợ Dự án đầu tư Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hợp phần công trình thu, trạm bơm nước thô, nhà máy nước, bể chứa nước trung gian và tuyến ống truyền tải nước sạch tỉnh Hòa Bình (nay là tỉnh Phú Thọ), của Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai.

Việc Dự án được ADFIAP vinh danh tại chương trình Giải thưởng các Dự án Phát triển tiêu biểu năm 2026 cũng đã thể hiện tầm quan trọng của phát triển hạ tầng cấp nước trong phát triển cơ sở hạ tầng nói chung nhằm hướng tới tăng cường chất lượng sống cho người dân, đảm bảo an ninh và tăng trưởng bền vững đối với quốc gia.

Đối với VDB, giải thưởng là sự ghi nhận đối với vai trò của Ngân hàng trong tài trợ các dự án cơ sở hạ tầng thiết yếu, đồng thời khẳng định những đóng góp của VDB trong việc đưa nguồn lực tài chính vào các lĩnh vực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, không chỉ nằm ở khả năng bổ sung nguồn lực tài chính cho thị trường mà còn thể hiện tính tiên phong và dẫn dắt của một ngân hàng phát triển quốc gia./.

Việc VDB tham dự và tích cực đóng góp cho các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị đã khẳng định vị thế của VDB trong ADFIAP nói riêng và từ đó nâng cao dần vị thế của VDB trong khu vực và quốc tế.

Thông qua các chương trình thảo luận và các hoạt động kết nối bên lề hội nghị, VDB cũng có cơ hội tăng cường trao đổi kinh nghiệm với các tổ chức tài chính phát triển có cùng vai trò, nhiệm vụ và tính chất hoạt động, đồng thời mở rộng mạng lưới đối tác và tìm kiếm những cơ hội hợp tác phù hợp trong thời gian tới.

Đồng thời, Giải thưởng Cống hiến về Phát triển cơ sở hạ tầng được trao cho VDB lần này là sự ghi nhận và tạo động lực để Ngân hàng tiếp tục đồng hành cùng các dự án có ý nghĩa đối với phát triển kinh tế - xã hội trong lĩnh vực tài chính phát triển ở khu vực và quốc tế, khẳng định vai trò của VDB như một công cụ đắc lực của Chính phủ trong đầu tư phát triển kinh tế tổng thể, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, đảm bảo an ninh quốc gia và hướng tới tăng trưởng bền vững.
Văn Tuấn
Từ khóa:
Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB Giải thưởng phát triển cơ sở hạ tầng Hội nghị thường niên ADFIAP lần thứ 49 Dự án Hệ thống cấp nước Xuân Mai Tài chính khí hậu và chuyển đổi xanh Chuyển đổi số trong tài chính phát triển hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Cơ quan Tài chính Phát triển Ceylon DFCC Phó Tổng giám đốc Lê Văn Nam Dự án cấp nước tỉnh Hòa Bình

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Cập nhật: 09/10/2026 08:00

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Cập nhật: 09/10/2026 08:00

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