9 tháng, miễn, giảm, gia hạn hơn 181 nghìn tỷ đồng tiền thuế

Infographic do AI tạo.

Các chuyên gia cho rằng, chính sách tài khóa được điều hành linh hoạt và hiệu quả từ đầu năm đến nay đang tạo động lực quan trọng cho thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Trong đó, Bộ Tài chính đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy giải ngân đầu tư công, phát triển thị trường vốn, cải cách thủ tục hành chính và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Đặc biệt, các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí tiếp tục được triển khai theo hướng vừa hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, vừa bảo đảm an toàn ngân sách nhà nước…

Theo Nghị quyết số 43/2026/QH16 ban hành ngày 24/8/2026, Nhà nước giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với cá nhân kinh doanh và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp, tổ chức có doanh thu hằng năm đến 10 tỷ đồng. Chính sách này được áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2026 và 2027. Hiện tại, Bộ Tài chính đang trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết.

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, chính sách được ban hành sẽ là “liều thuốc kích thích” quan trọng cho khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa có thêm nhiều nguồn lực để duy trì, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh./.