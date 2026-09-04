VDB vinh dự nhận Giải thưởng Đổi mới sáng tạo xuất sắc trong Sản phẩm và Dịch vụ Tài chính Bền vững tại Đức

Diễn đàn kết nối các định chế tài chính phát triển quốc tế

Hội nghị Tài chính Bền vững Toàn cầu 2026 được tổ chức với chủ đề “Biến động toàn cầu thành cơ hội đầu tư quy mô lớn” do Hiệp hội các Định chế Tài chính Phát triển Quốc gia tại các quốc gia thành viên của Ngân hàng Phát triển Hồi giáo (ADFIMI), Tổ chức Phát triển Bền vững châu Âu (EOSD), Hiệp hội các Định chế Tài chính Phát triển châu Phi (AADFI) và Hiệp hội các Định chế Tài trợ Phát triển châu Á và Thái Bình Dương (ADFIAP), cùng thành phố Karlsruhe phối hợp tổ chức.

Đoàn công tác của Ngân hàng Phát triển Việt Nam do Phó Tổng Giám đốc Bùi Văn Thông (thứ ba bên phải sang) dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Tài chính Bền vững Toàn cầu lần thứ 16 tại thành phố Karlsruhe, Đức.

Hội nghị quy tụ các nhà lãnh đạo, đại diện cấp cao đến từ các tổ chức tài chính phát triển, ngân hàng, ngân hàng trung ương, cơ quan quản lý, doanh nghiệp và khu vực công từ nhiều quốc gia trên thế giới. Trong bối cảnh kinh tế và tài chính toàn cầu đang đứng trước nhiều biến động, các đại biểu đã tập trung trao đổi về các cách tiếp cận mới trong tài chính bền vững, khả năng huy động và phân bổ nguồn vốn hiệu quả hơn cho các lĩnh vực ưu tiên như cơ sở hạ tầng, công nghiệp và các ngành kinh tế có tiềm năng tăng trưởng.

Các phiên thảo luận tập trung đi sâu vào những vấn đề như tác động của địa chính trị và địa kinh tế đối với dòng vốn, những rào cản khiến nguồn vốn quy mô lớn chưa được phân bổ hiệu quả vào sản xuất và cơ sở hạ tầng, đồng thời tìm kiếm các giải pháp nhằm tăng cường năng lực của các định chế tài chính phát triển, xây dựng danh mục dự án có khả năng thu hút đầu tư và thúc đẩy sự gắn kết giữa tài chính, phát triển công nghiệp và nền kinh tế thực.

Phó Tổng Giám đốc VDB Bùi Văn Thông và đoàn công tác của Ngân hàng Phát triển Việt Nam nhận Giải thưởng Đổi mới sáng tạo xuất sắc trong Sản phẩm và Dịch vụ Tài chính Bền vững tại Đức.

VDB vinh dự được vinh danh tại Giải thưởng Tài chính Bền vững Karlsruhe

Một trong những chương trình quan trọng của Hội nghị là Lễ trao Giải thưởng Tài chính Bền vững Karlsruhe do EOSD tổ chức nhằm ghi nhận những sáng kiến, sản phẩm và dự án tiêu biểu trong lĩnh vực tài chính bền vững trên khắp thế giới. Theo đó, VDB đã gửi hồ sơ ứng cử Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cho hạng mục tài chính bền vững Karlsruhe và được EOSD lựa chọn vào danh sách các ứng viên xuất sắc lọt vào vòng cuối.

Đoàn công tác của Ngân hàng Phát triển Việt Nam trao quà lưu niệm cho đại diện Tổ chức Phát triển Bền vững châu Âu (EOSD).

Tại Lễ trao giải diễn ra tại Tòa Thị chính thành phố Karlsruhe tối ngày 27/8/2026, Thị trưởng thành phố Karlsruhe - Ông Dr. Frank Mentrup và CEO của EOSD - ông Arshad Rab đã trang trọng công bố và trao Kỷ niệm chương cùng Chứng nhận Giải thưởng Đổi mới sáng tạo xuất sắc trong Sản phẩm và Dịch vụ Tài chính Bền vững cho VDB đối với Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng trước sự chứng kiến của lãnh đạo thành phố Karlsruhe, Tham tán Việt Nam tại Đức cùng các lãnh đạo cấp cao và đại biểu đến từ các tổ chức tài chính, định chế phát triển quốc tế tham dự Hội nghị.

Được vinh danh tại một giải thưởng quốc tế về tài chính bền vững là sự ghi nhận quan trọng đối với VDB, khẳng định những nỗ lực của Ngân hàng trong việc thực hiện các nhiệm vụ ưu tiên phát triển của Chính phủ thông qua việc hỗ trợ và tài trợ cho các dự án chiến lược, trọng điểm có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Giải thưởng Đổi mới sáng tạo xuất sắc trong Sản phẩm và Dịch vụ Tài chính Bền vững được trao cho VDB.

Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng là một minh chứng rõ ràng, nổi bật cho cam kết đó. Bằng việc cải thiện kết nối giữa thủ đô Hà Nội và Hải Phòng - hai trung tâm kinh tế lớn của Việt Nam - dự án đã góp phần khai thông tiềm năng kinh tế của khu vực phía Bắc và thúc đẩy phát triển kinh tế vùng.

Ngoài ra, Dự án còn là minh chứng cho sự kết nối và hợp tác đa phương sâu rộng khi không chỉ sử dụng nguồn vốn của VDB mà còn có sự tham gia và đồng hành của các tổ chức tài chính quốc tế lớn, trong đó có Ngân hàng tái thiết Đức - KfW. Sự kết hợp giữa nguồn lực và kinh nghiệm của các bên đã góp phần nâng cao hiệu quả của dự án, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho những hợp tác lâu dài trong lĩnh vực tài trợ phát triển cơ sở hạ tầng bền vững.

Đối với VDB, giải thưởng không chỉ là sự ghi nhận đối với một dự án cụ thể, mà còn là dấu ấn quan trọng trong hành trình 20 năm xây dựng, phát triển và đồng hành cùng đất nước của Ngân hàng, đồng thời là động lực để VDB tiếp tục đổi mới, mở rộng hợp tác quốc tế và tài trợ cho nhiều dự án phát triển bền vững trong thời gian tới./.