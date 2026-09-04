VDB vinh dự nhận Giải thưởng Đổi mới sáng tạo xuất sắc trong Sản phẩm và Dịch vụ Tài chính Bền vững tại Đức
Diễn đàn kết nối các định chế tài chính phát triển quốc tế
Hội nghị Tài chính Bền vững Toàn cầu 2026 được tổ chức với chủ đề “Biến động toàn cầu thành cơ hội đầu tư quy mô lớn” do Hiệp hội các Định chế Tài chính Phát triển Quốc gia tại các quốc gia thành viên của Ngân hàng Phát triển Hồi giáo (ADFIMI), Tổ chức Phát triển Bền vững châu Âu (EOSD), Hiệp hội các Định chế Tài chính Phát triển châu Phi (AADFI) và Hiệp hội các Định chế Tài trợ Phát triển châu Á và Thái Bình Dương (ADFIAP), cùng thành phố Karlsruhe phối hợp tổ chức.
|Đoàn công tác của Ngân hàng Phát triển Việt Nam do Phó Tổng Giám đốc Bùi Văn Thông (thứ ba bên phải sang) dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Tài chính Bền vững Toàn cầu lần thứ 16 tại thành phố Karlsruhe, Đức.
Hội nghị quy tụ các nhà lãnh đạo, đại diện cấp cao đến từ các tổ chức tài chính phát triển, ngân hàng, ngân hàng trung ương, cơ quan quản lý, doanh nghiệp và khu vực công từ nhiều quốc gia trên thế giới. Trong bối cảnh kinh tế và tài chính toàn cầu đang đứng trước nhiều biến động, các đại biểu đã tập trung trao đổi về các cách tiếp cận mới trong tài chính bền vững, khả năng huy động và phân bổ nguồn vốn hiệu quả hơn cho các lĩnh vực ưu tiên như cơ sở hạ tầng, công nghiệp và các ngành kinh tế có tiềm năng tăng trưởng.
Các phiên thảo luận tập trung đi sâu vào những vấn đề như tác động của địa chính trị và địa kinh tế đối với dòng vốn, những rào cản khiến nguồn vốn quy mô lớn chưa được phân bổ hiệu quả vào sản xuất và cơ sở hạ tầng, đồng thời tìm kiếm các giải pháp nhằm tăng cường năng lực của các định chế tài chính phát triển, xây dựng danh mục dự án có khả năng thu hút đầu tư và thúc đẩy sự gắn kết giữa tài chính, phát triển công nghiệp và nền kinh tế thực.
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Phó Tổng Giám đốc VDB Bùi Văn Thông và đoàn công tác của Ngân hàng Phát triển Việt Nam nhận Giải thưởng Đổi mới sáng tạo xuất sắc trong Sản phẩm và Dịch vụ Tài chính Bền vững tại Đức.
VDB vinh dự được vinh danh tại Giải thưởng Tài chính Bền vững Karlsruhe
Một trong những chương trình quan trọng của Hội nghị là Lễ trao Giải thưởng Tài chính Bền vững Karlsruhe do EOSD tổ chức nhằm ghi nhận những sáng kiến, sản phẩm và dự án tiêu biểu trong lĩnh vực tài chính bền vững trên khắp thế giới. Theo đó, VDB đã gửi hồ sơ ứng cử Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cho hạng mục tài chính bền vững Karlsruhe và được EOSD lựa chọn vào danh sách các ứng viên xuất sắc lọt vào vòng cuối.
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Đoàn công tác của Ngân hàng Phát triển Việt Nam trao quà lưu niệm cho đại diện Tổ chức Phát triển Bền vững châu Âu (EOSD).
Tại Lễ trao giải diễn ra tại Tòa Thị chính thành phố Karlsruhe tối ngày 27/8/2026, Thị trưởng thành phố Karlsruhe - Ông Dr. Frank Mentrup và CEO của EOSD - ông Arshad Rab đã trang trọng công bố và trao Kỷ niệm chương cùng Chứng nhận Giải thưởng Đổi mới sáng tạo xuất sắc trong Sản phẩm và Dịch vụ Tài chính Bền vững cho VDB đối với Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng trước sự chứng kiến của lãnh đạo thành phố Karlsruhe, Tham tán Việt Nam tại Đức cùng các lãnh đạo cấp cao và đại biểu đến từ các tổ chức tài chính, định chế phát triển quốc tế tham dự Hội nghị.
Được vinh danh tại một giải thưởng quốc tế về tài chính bền vững là sự ghi nhận quan trọng đối với VDB, khẳng định những nỗ lực của Ngân hàng trong việc thực hiện các nhiệm vụ ưu tiên phát triển của Chính phủ thông qua việc hỗ trợ và tài trợ cho các dự án chiến lược, trọng điểm có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
|Giải thưởng Đổi mới sáng tạo xuất sắc trong Sản phẩm và Dịch vụ Tài chính Bền vững được trao cho VDB.
Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng là một minh chứng rõ ràng, nổi bật cho cam kết đó. Bằng việc cải thiện kết nối giữa thủ đô Hà Nội và Hải Phòng - hai trung tâm kinh tế lớn của Việt Nam - dự án đã góp phần khai thông tiềm năng kinh tế của khu vực phía Bắc và thúc đẩy phát triển kinh tế vùng.
Ngoài ra, Dự án còn là minh chứng cho sự kết nối và hợp tác đa phương sâu rộng khi không chỉ sử dụng nguồn vốn của VDB mà còn có sự tham gia và đồng hành của các tổ chức tài chính quốc tế lớn, trong đó có Ngân hàng tái thiết Đức - KfW. Sự kết hợp giữa nguồn lực và kinh nghiệm của các bên đã góp phần nâng cao hiệu quả của dự án, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho những hợp tác lâu dài trong lĩnh vực tài trợ phát triển cơ sở hạ tầng bền vững.
Đối với VDB, giải thưởng không chỉ là sự ghi nhận đối với một dự án cụ thể, mà còn là dấu ấn quan trọng trong hành trình 20 năm xây dựng, phát triển và đồng hành cùng đất nước của Ngân hàng, đồng thời là động lực để VDB tiếp tục đổi mới, mở rộng hợp tác quốc tế và tài trợ cho nhiều dự án phát triển bền vững trong thời gian tới./.
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Thông cáo của EOSD về Giải thưởng
Cùng ngày, EOSD đã phát hành thông cáo báo chí về việc trao Giải thưởng Tài chính Bền vững Karlsruhe – hạng mục Đổi mới sáng tạo xuất sắc trong Sản phẩm và Dịch vụ Tài chính Bền vững cho VDB đối với Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.
Thông cáo nêu rõ: “Cơ sở hạ tầng tốt tạo động lực chuyển đổi cho nền kinh tế. Đổi mới tài chính hiệu quả giúp quá trình chuyển đổi đó có thể được thực hiện nhiều lần, trên quy mô ngày càng lớn”.
Thông qua việc tài trợ cho Dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Ngân hàng Phát triển Việt Nam không chỉ thể hiện năng lực tài trợ cho một dự án hạ tầng mang tính bước ngoặt, mà còn góp phần củng cố một tuyến giao thông kinh tế chiến lược - nâng cao khả năng kết nối, mở rộng cơ hội phát triển kinh tế và tăng cường năng lực cạnh tranh của một trong những vùng kinh tế quan trọng của Việt Nam.
Tuy nhiên, ý nghĩa của dự án không chỉ nằm ở bản thân tuyến cao tốc.
Đối với một ngân hàng phát triển, việc tài trợ cho một dự án quy mô lớn không chỉ tạo ra tri thức, nâng cao năng lực thể chế và kinh nghiệm thực tiễn mà còn tạo ra giá trị lâu dài vượt xa một dự án đơn lẻ. Khi những năng lực này được tích lũy, củng cố và phát triển thành một sản phẩm tài chính bền vững, kinh nghiệm từ một khoản tài trợ thành công có thể trở thành mô hình để tài trợ phát triển hạ tầng một cách chiến lược, có hệ thống và trên quy mô lớn.
Điều này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với các nền kinh tế đang chuyển đổi nhanh chóng. Phát triển công nghiệp, quá trình đô thị hóa, mở rộng thương mại và nâng cao năng lực cạnh tranh đều đòi hỏi cơ sở hạ tầng - đồng thời đòi hỏi những mô hình tài chính có khả năng được triển khai lặp lại và hiệu quả. Vì vậy, các ngân hàng phát triển đóng vai trò quan trọng không chỉ trong việc tài trợ cho từng dự án riêng lẻ, mà còn trong việc xây dựng hạ tầng tài chính để biến các mục tiêu phát triển kinh tế quốc gia thành những cơ hội đầu tư có khả năng huy động nguồn vốn.
Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã đặt nền tảng cho năng lực này thông qua việc tài trợ cho Dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Cơ hội đặt ra hiện nay là thể chế hóa những kinh nghiệm đó và chuyển hóa thành một sản phẩm tài chính có tính lặp lại, có khả năng huy động nguồn vốn cho các dự án hạ tầng chiến lược và các ưu tiên phát triển kinh tế quốc gia.
Bởi một dự án có thể tạo ra sự chuyển mình cho một vùng kinh tế. Nhưng một mô hình tài chính có khả năng được nhân rộng có thể góp phần tạo ra sự chuyển mình cho cả một nền kinh tế.
Karlsruhe Sustainable Finance Award - Giải thưởng Đổi mới Sáng tạo Xuất sắc trong các Sản phẩm và Dịch vụ Tài chính Bền vững ghi nhận Ngân hàng Phát triển Việt Nam vì tầm nhìn này, cũng như những đổi mới sáng tạo trong tài chính được thể hiện thông qua việc tài trợ cho Dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.
Xin chúc mừng Hội đồng quản trị, Ban Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, nhân viên Ngân hàng Phát triển Việt Nam nhân dịp được trao tặng giải thưởng này.
Tham vọng đó cần được mở rộng hơn nữa, vượt ra ngoài thành công của một dự án hạ tầng mang tính bước ngoặt, hướng tới việc xây dựng một năng lực tài trợ có thể được triển khai một cách thường xuyên và có hệ thống, qua đó huy động nguồn vốn trên quy mô lớn và góp phần định hình cơ sở hạ tầng, các ngành công nghiệp và nền tảng sức mạnh kinh tế - những yếu tố sẽ tạo dựng sự thịnh vượng của Việt Nam trong tương lai.
Arshad Rab - Chủ tịch, Hội đồng Quốc tế về các Chuẩn mực Bền vững dành cho các Định chế Tài chính Định hướng Giá trị, Tổng Giám đốc, Tổ chức Phát triển Bền vững châu Âu (EOSD).