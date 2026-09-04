Thị trường

Nông sản Việt chuyển dịch sang chuỗi giá trị cao, gia tăng sức cạnh tranh xuất khẩu

Lạc Nguyên

Lạc Nguyên

nguyenlactbtcvn@gmail.com
14:27 | 04/09/2026
(TBTCO) - Với kim ngạch xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng, nông nghiệp vẫn là một trong những trụ cột của nền kinh tế. Tuy nhiên, để duy trì đà phát triển trong bối cảnh tiêu chuẩn thị trường ngày càng cao, ngành đang chuyển hướng từ xuất khẩu nguyên liệu sang phát triển chuỗi giá trị khép kín, đẩy mạnh chế biến sâu, nâng cao chất lượng và gia tăng sức cạnh tranh cho nông sản Việt trên thị trường quốc tế.
aa

Chia sẻ tại hội thảo “Nâng tầm giá trị nông sản và thực phẩm trong chuỗi cung ứng bền vững” diễn ra ngày 4/9, ông Lê Anh Hoàng - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC), cho biết trong 7 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt gần 42,8 tỷ USD, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2025. GDP toàn ngành tăng từ 3,8% đến 3,85%, trong khi cán cân thương mại ghi nhận mức xuất siêu 9,2 tỷ USD.

Điều này cho thấy nông nghiệp tiếp tục là một trong những lĩnh vực xuất khẩu chủ lực của đất nước. Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng quốc tế và các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, ngành cần chuyển mạnh từ mô hình xuất khẩu nguyên liệu sang phát triển các sản phẩm có hàm lượng chế biến và giá trị gia tăng cao hơn.

Nông sản Việt chuyển hướng sang chuỗi giá trị cao để chinh phục thị trường toàn cầu
TP. Hồ Chí Minh đã triển khai 71 chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư trong và ngoài nước trong 7 tháng đầu năm 2026. Ảnh: Lạc Nguyên

Tại TP. Hồ Chí Minh, trung tâm chế biến và kết nối thương mại lớn của khu vực phía Nam, lĩnh vực chế biến lương thực, thực phẩm đang tiếp tục được định hướng phát triển theo hướng hiện đại hóa. Thành phố hiện đảm nhận khoảng 30%-35% giá trị sản xuất chế biến lương thực, thực phẩm của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và chiếm khoảng 14%-15% quy mô sản xuất công nghiệp cả nước.

Thành phố đang triển khai Chương trình phát triển nông nghiệp đô thị giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Chiến lược phát triển ngành chế biến lương thực thực phẩm đến năm 2030, tập trung vào công nghệ sau thu hoạch, kinh tế tuần hoàn và hoàn thiện hạ tầng logistics chuỗi lạnh. Các nhóm sản phẩm được ưu tiên hỗ trợ liên kết chuỗi gồm hạt điều, cao su, hồ tiêu, cà phê, ca cao, chè, gạo, thủy hải sản, thực phẩm chế biến và các sản phẩm Halal.

Ông Lê Anh Dũng - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Rau quả, Nông sản (Vegetexco Vietnam), cho rằng xây dựng chuỗi giá trị khép kín là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Theo ông Dũng, doanh nghiệp đang tập trung phát triển chuỗi liên kết từ nghiên cứu giống, xây dựng vùng nguyên liệu, sản xuất theo hướng công nghệ cao, bảo quản, chế biến đến thương mại quốc tế. Vegetexco hiện đã đưa các nhóm sản phẩm chủ lực đến 58 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có các thị trường yêu cầu tiêu chuẩn cao như Liên minh châu Âu (EU), Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc.

Để đáp ứng yêu cầu của thị trường quốc tế, doanh nghiệp đang đầu tư phát triển các vùng nguyên liệu chuyên canh và trung tâm bảo quản, chế biến tại bốn vùng kinh tế trọng điểm gồm Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.

Năng lực cung ứng của Vegetexco hiện gồm khoảng 100.000 tấn rau củ, hoa quả tươi và sản phẩm chế biến sâu; 3 triệu tấn lương thực như gạo, sắn lát, ngô; 300.000 tấn nhóm hạt và nguyên liệu đồ uống như điều, hồ tiêu, cà phê, chè; cùng 20.000 tấn thủy sản. Các sản phẩm được kiểm soát theo nhiều hệ thống quản lý chất lượng quốc tế như ISO 9001, FSSC 22000, VietGAP, GlobalGAP, BRCGS, FDA và HACCP.

Song song với việc phát triển vùng nguyên liệu và chế biến, doanh nghiệp cũng chủ động kiểm soát chuỗi cung ứng đầu vào thông qua hoạt động nghiên cứu, bảo tồn và kinh doanh giống rau quả quốc gia trong hơn ba thập kỷ; cung cấp vật tư nông nghiệp công nghệ cao cho khoảng 100.000 ha canh tác mỗi năm và cung ứng 500.000 tấn nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Ông Sven Dekker - Đồng sáng lập Công ty Viet Nam Food Europe BV, cho rằng nông sản Việt đang có nhiều cơ hội tiếp cận thị trường châu Âu, nhưng để khai thác hiệu quả cần đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, tính minh bạch của nguồn gốc và khả năng cung ứng ổn định.

Theo ông Dekker, hiện Liên minh châu Âu nhập khẩu khoảng 14 tỷ EUR thực phẩm từ khu vực ASEAN, trong đó nguồn hàng từ Việt Nam chiếm tỷ trọng 25%. Cùng với các kênh phân phối truyền thống, thương mại điện tử B2B tại châu Âu đang tăng trưởng bình quân hơn 22% mỗi năm, mở ra thêm phương thức tiếp cận thị trường cho các doanh nghiệp có khả năng đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Ông Dekker nhận định xu hướng tiêu dùng tại châu Âu hiện tập trung vào các sản phẩm sạch, tiện dụng và rõ ràng về nguồn gốc xuất xứ. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp Việt Nam không chỉ nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn phải đầu tư vào quản trị chuỗi cung ứng, xây dựng thương hiệu và phát triển các kênh phân phối phù hợp./.

Lạc Nguyên
Từ khóa:
nông sản việt nam xuất khẩu nông sản Chuỗi cung ứng bền vững Chế biến sâu nông sản thị trường quốc tế

Bài liên quan

Xuất khẩu nông sản qua Hải quan Đà Lạt tăng mạnh

Xuất khẩu nông sản qua Hải quan Đà Lạt tăng mạnh

Hàng Việt xuất khẩu sang châu Âu đối mặt yêu cầu ngày càng cao

Hàng Việt xuất khẩu sang châu Âu đối mặt yêu cầu ngày càng cao

Doanh nghiệp xuất khẩu nông sản, thực phẩm nâng chất lượng để giữ thị trường

Doanh nghiệp xuất khẩu nông sản, thực phẩm nâng chất lượng để giữ thị trường

Dành cho bạn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm Nga và Pháp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm Nga và Pháp

PVFCCo - Phú Mỹ xếp hạng nhì toàn cầu, giành 2 giải bạch kim tại LACP 2025 Vision Awards (Hoa Kỳ)

PVFCCo - Phú Mỹ xếp hạng nhì toàn cầu, giành 2 giải bạch kim tại LACP 2025 Vision Awards (Hoa Kỳ)

Thu hồi lô thuốc Colchicina Seid điều trị gout không đạt chất lượng

Thu hồi lô thuốc Colchicina Seid điều trị gout không đạt chất lượng

Hà Nội tăng tốc các động lực tăng trưởng, phấn đấu GRDP năm 2026 đạt từ 11% trở lên

Hà Nội tăng tốc các động lực tăng trưởng, phấn đấu GRDP năm 2026 đạt từ 11% trở lên

Điều hành giá 8 tháng: Giữ ổn định mặt bằng giá trước nhiều sức ép

Điều hành giá 8 tháng: Giữ ổn định mặt bằng giá trước nhiều sức ép

Dự án lớn tại Hà Nội muốn vay vượt trần 52% vốn tự có ngân hàng, phải đáp ứng loạt điều kiện

Dự án lớn tại Hà Nội muốn vay vượt trần 52% vốn tự có ngân hàng, phải đáp ứng loạt điều kiện

Đọc thêm

Giá đồng phục hồi mạnh khi nguồn cung và tồn kho ở mức thấp

Giá đồng phục hồi mạnh khi nguồn cung và tồn kho ở mức thấp

(TBTCO) - Khép lại phiên giao dịch, giá đồng bật tăng trở lại cùng nhịp suy yếu của đồng USD, giá đồng giao tháng 11 trên Sở CME tăng 1,1%, lên 14.622 USD/tấn. Hợp đồng kỳ hạn 3 tháng trên Sở LME tăng 0,8%, lên 14.333,5 USD/tấn. Trong khi đó, phía cung vẫn chưa cho thấy dấu hiệu cải thiện khi nguồn cung khai thác thắt chặt và tồn kho tại Sàn giao dịch kim loại London (LME) duy trì ở mức thấp.
Giá gas bán lẻ tháng 9/2026 tiếp tục ở mức cao

Giá gas bán lẻ tháng 9/2026 tiếp tục ở mức cao

Sau nhịp tăng "chóng mặt" trong tháng 8, giá gas bán lẻ trong nước từ đầu tháng 9 tiếp tục được điều chỉnh tăng tùy từng thương hiệu và khu vực do giá gas thế giới duy trì xu hướng đi lên.
CPI 8 tháng tăng 4,45%, mặt bằng giá vẫn trong tầm kiểm soát

CPI 8 tháng tăng 4,45%, mặt bằng giá vẫn trong tầm kiểm soát

(TBTCO) - Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 8 tháng năm 2026 tăng 4,45% so với cùng kỳ, vẫn trong mục tiêu kiểm soát lạm phát. Dù giá năng lượng và một số nhóm hàng còn biến động, mặt bằng giá cơ bản được duy trì ổn định.
Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 770,14 tỷ USD

Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 770,14 tỷ USD

(TBTCO) - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 8 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 770,14 tỷ USD, tăng 28,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu tăng 22,4%; nhập khẩu tăng 35,3%. Cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 20,46 tỷ USD.
Giá dầu tăng trước lo ngại nguồn cung từ Trung Đông bị gián đoạn

Giá dầu tăng trước lo ngại nguồn cung từ Trung Đông bị gián đoạn

(TBTCO) - Giá dầu thế giới đồng loạt tăng trong phiên hôm nay trước những lo ngại nguồn cung dầu từ Trung Đông có thể bị gián đoạn. Giá dầu WTI tiến sát 92 USD/thùng, dầu Brent vượt 96 USD/thùng.
Ngày 4/9: Giá bạc trong nước và thế giới tăng giảm trái chiều

Ngày 4/9: Giá bạc trong nước và thế giới tăng giảm trái chiều

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (4/9) tăng giảm trái chiều. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo tăng 960.000 đồng/kg ở chiều mua vào và 986.000 đồng/kg chiều bán ra. Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay giảm 0,39% so với hôm qua.
Infographics: Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 8 tháng tăng 13,3%

Infographics: Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 8 tháng tăng 13,3%

(TBTCO) - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 8 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 5.235,5 nghìn tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước.
Ngày 4/9: Giá cao su thế giới tiếp đà giảm do áp lực chốt lời

Ngày 4/9: Giá cao su thế giới tiếp đà giảm do áp lực chốt lời

Giá cao su thế giới hôm nay (4/9) đồng loạt chịu sức ép trên các sàn giao dịch chủ chốt tại châu Á khi giới đầu tư chốt lời sau đợt tăng mạnh. Tại các doanh nghiệp trong nước, giá tiếp tục ổn định, với mủ nước Phú Riềng ở mức 420 đồng/TSC.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Đà Nẵng: Khởi động dự án Bến cảng Liên Chiểu phần cơ sở hạ tầng dùng chung

Đà Nẵng: Khởi động dự án Bến cảng Liên Chiểu phần cơ sở hạ tầng dùng chung

Sửa Luật An toàn thực phẩm: Quản lý thông minh, không gây đứt gãy sản xuất

Sửa Luật An toàn thực phẩm: Quản lý thông minh, không gây đứt gãy sản xuất

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Kiểm soát giá, hỗ trợ tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Kiểm soát giá, hỗ trợ tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô

Khối ngoại trở lại mua ròng, cổ phiếu VIC và VHM hút tiền

Khối ngoại trở lại mua ròng, cổ phiếu VIC và VHM hút tiền

Thành phố Quảng Ninh khai mở dư địa tăng trưởng từ kinh tế biên mậu

Thành phố Quảng Ninh khai mở dư địa tăng trưởng từ kinh tế biên mậu

Thị trường tiền tệ tuần qua: USD đồng loạt hạ nhiệt, bơm ròng khi doanh số “vay nóng” liên ngân hàng vượt 2 triệu tỷ đồng

Thị trường tiền tệ tuần qua: USD đồng loạt hạ nhiệt, bơm ròng khi doanh số “vay nóng” liên ngân hàng vượt 2 triệu tỷ đồng

Ngành Thuế hoàn tất chấm dứt hiệu lực mã số thuế cho gần 95 nghìn doanh nghiệp, tổ chức

Ngành Thuế hoàn tất chấm dứt hiệu lực mã số thuế cho gần 95 nghìn doanh nghiệp, tổ chức

Chứng khoán ngày 4/9: VN-Index bứt phá, dòng tiền vẫn thận trọng

Chứng khoán ngày 4/9: VN-Index bứt phá, dòng tiền vẫn thận trọng

Thương mại điện tử xuyên biên giới: “Đường băng” mới đưa hàng Việt ra thế giới

Thương mại điện tử xuyên biên giới: “Đường băng” mới đưa hàng Việt ra thế giới

Từ năm 2027 trở đi, seri tiền mới in được xác lập theo nguyên tắc mới

Từ năm 2027 trở đi, seri tiền mới in được xác lập theo nguyên tắc mới

Tỷ giá USD hôm nay (3/9): Tỷ giá trung tâm tăng sau kỳ nghỉ lễ, USD được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (3/9): Tỷ giá trung tâm tăng sau kỳ nghỉ lễ, USD được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Ngày 2/9: Giá heo hơi trên cả nước đồng loạt đi ngang

Ngày 2/9: Giá heo hơi trên cả nước đồng loạt đi ngang

Tỷ giá USD hôm nay (2/9): DXY tiến sát 100 điểm, kỳ vọng nâng lãi suất lan rộng tại nhiều ngân hàng trung ương

Tỷ giá USD hôm nay (2/9): DXY tiến sát 100 điểm, kỳ vọng nâng lãi suất lan rộng tại nhiều ngân hàng trung ương

Giá vàng hôm nay ngày 4/9: Vàng thế giới tăng hơn 100 USD, vàng trong nước diễn biến trái chiều

Giá vàng hôm nay ngày 4/9: Vàng thế giới tăng hơn 100 USD, vàng trong nước diễn biến trái chiều

Tỷ giá USD hôm nay (4/9): USD diễn biến phân hóa, DXY giảm mạnh khi Fed để ngỏ giữ nguyên lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (4/9): USD diễn biến phân hóa, DXY giảm mạnh khi Fed để ngỏ giữ nguyên lãi suất

Ngày 4/9: Giá cà phê tiếp tục giảm, hồ tiêu lặng sóng

Ngày 4/9: Giá cà phê tiếp tục giảm, hồ tiêu lặng sóng

Ngày 4/9: Giá heo hơi chưa xuất hiện lực tác động đủ mạnh để hình thành xu hướng giá mới

Ngày 4/9: Giá heo hơi chưa xuất hiện lực tác động đủ mạnh để hình thành xu hướng giá mới

Giá vàng hôm nay ngày 3/9: Giá vàng trong nước tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 3/9: Giá vàng trong nước tiếp tục giảm