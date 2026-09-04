Thị trường

Ngày 4/9: Giá cao su thế giới tiếp đà giảm do áp lực chốt lời

06:18 | 04/09/2026
Giá cao su thế giới hôm nay (4/9) đồng loạt chịu sức ép trên các sàn giao dịch chủ chốt tại châu Á khi giới đầu tư chốt lời sau đợt tăng mạnh. Tại các doanh nghiệp trong nước, giá tiếp tục ổn định, với mủ nước Phú Riềng ở mức 420 đồng/TSC.
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Ngày 4/9: Giá cao su thế giới tiếp đà giảm do áp lực chốt lời
Giá cao su trong nước hôm nay tiếp tục ổn định. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng giao tháng 9 ở mức 455,80 Yên/kg, giảm 1,08%. Hợp đồng giao tháng 10 ổn định ở mức 444,70 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá chào xuất khẩu cao su RSS3 (FOB Laem Chabang) giảm 0,21 Baht (0,2%) về mức 91,93 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 9 ở mức 17.765 Nhân dân tệ/tấn, giảm 0,25%. Hợp đồng giao tháng 10 ở mức 17.790 Nhân dân tệ/tấn, giảm 0,14%.

Hợp đồng cao su butadiene giao tháng 10 được giao dịch nhiều nhất trên SHFE giảm 140 Nhân dân tệ, tương đương 0,93%, còn 14.920 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 10 ở mức 232 Cent/kg, giảm 1,32%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 11 ở mức 230,80 Cent/kg, giảm 1,37%.

Thị trường cao su đang phát đi tín hiệu thận trọng khi cả 3 sàn TOCOM, SHFE, SGX cùng thị trường Thái Lan cùng đồng loạt giảm. Giá cao su TSR20 trên SGX giảm 1,32 - 1,37%, trong khi cao su RSS3 trên sàn TOCOM giảm hơn 1%; sàn SHFE và thị trường Thái Lan giảm nhẹ hơn, cho thấy áp lực bán đang lan rộng khi giới đầu tư chốt lời sau đợt tăng mạnh.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn không thay đổi so với hôm qua.

Cụ thể, tại Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1)./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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