Ngày 39: Giá heo hơi dao động trong khoảng 57.000 - 59.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay đồng loạt đi ngang. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay đồng loạt đi ngang sau những phiên điều chỉnh giảm trước đó. Đây tiếp tục là khu vực có mặt bằng thu mua cao nhất cả nước, phổ biến từ 58.000 - 59.000 đồng/kg.

Cụ thể, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Lai Châu, Phú Thọ và Hưng Yên cùng giữ mức 59.000 đồng/kg, cao nhất thị trường hiện nay.

Trong khi đó, Lạng Sơn, Ninh Bình, Lào Cai, Điện Biên và Sơn La tiếp tục giao dịch ở mức 58.000 đồng/kg.

Như vậy, sau khi mốc 60.000 đồng/kg biến mất khỏi bảng giá vào đầu tháng 9, thị trường miền Bắc đã ổn định trở lại. Khoảng cách giữa nhóm địa phương có giá cao và thấp nhất khu vực hiện chỉ còn 1.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay cũng không ghi nhận điều chỉnh mới. Giá heo hơi tiếp tục duy trì trong khoảng 57.000 - 58.000 đồng/kg.

Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Lâm Đồng cùng neo ở 58.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Các địa phương còn lại tiếp tục thu mua heo hơi ở mức 57.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay trải qua thêm một phiên lặng sóng. Các thương lái tại khu vực hiện thu mua heo hơi với giá từ 57.000 - 58.000 đồng/kg.

Trong đó, Đồng Nai, Tây Ninh, TP. Hồ Chí Minh và Vĩnh Long cùng giữ mức 58.000 đồng/kg. Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau và Cần Thơ tiếp tục giao dịch ở 57.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi trên cả nước hôm nay dao động trong khoảng 57.000 - 59.000 đồng/kg. Miền Bắc tiếp tục dẫn đầu với mức cao nhất 59.000 đồng/kg, trong khi miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam phổ biến quanh vùng 57.000 - 58.000 đồng/kg./.