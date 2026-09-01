Tỷ giá USD hôm nay (1/9): DXY lùi nhẹ, thị trường chờ tín hiệu lạm phát trước quyết định lãi suất của ECB

Thị trường trong nước

Bước vào tháng 9 trùng với kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, tỷ giá trung tâm sáng 1/9 tiếp tục neo ở mức 25.610 đồng. Tương tự, tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối duy trì mức niêm yết của phiên liền trước. Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép dao động trong khoảng 24.329,5 - 26.890,5 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD tiếp tục áp sát mốc 26.000 đồng, giao dịch quanh 25.930 - 25.980 VND/USD. Tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá USD sáng 1/9 nhìn chung duy trì ổn định, tiếp tục giữ nguyên mặt bằng niêm yết của phiên cuối tuần trước. Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY tại Vietcombank, BIDV phiên sáng 1/9 như sau:

Biến động tỷ giá ngoại tệ so với cuối tuần trước đó. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - lùi nhẹ về 99,41 điểm.

Tại Mỹ, các tín hiệu “diều hâu” từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục hỗ trợ đồng USD. Chủ tịch Fed Kevin Warsh đã nhấn mạnh, ngân hàng trung ương vẫn cam kết xử lý tình trạng lạm phát cao và cho rằng Fed “còn nhiều việc phải làm”, nếu các nhà hoạch định chính sách chưa tin tưởng lạm phát cơ bản đang trở lại mục tiêu 2%.

Thông điệp này khiến thị trường gia tăng kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Thị trường hiện định giá ít nhất 26 điểm cơ bản tăng lãi suất từ nay đến cuối năm. Riêng tại cuộc họp ngày 16/9, xác suất Fed tăng lãi suất được định giá ở mức 64%, trong khi khả năng giữ nguyên lãi suất quỹ liên bang ở mức 3,5% - 3,75% là 36%. Kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao hơn có thể củng cố sức mạnh của đồng bạc xanh.

Bên cạnh chính sách tiền tệ, xung đột tại Trung Đông tiếp tục là tâm điểm của thị trường. Mỹ và Iran đã tiến hành các đợt tấn công nhằm vào nhau, đẩy giá năng lượng tăng và làm gia tăng lo ngại về nguồn cung. Căng thẳng tiếp tục lan tới tuyến hàng hải chiến lược qua eo biển Hormuz.

Theo Reuters, Cơ quan Hoạt động Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cho biết vào thứ hai, một tàu chở dầu báo cáo bị ba vật thể bay tấn công khi đang rời eo biển Hormuz, tại vị trí cách Khasab (Oman) khoảng 17 hải lý về phía đông. Vụ việc không gây thương vong và chưa ghi nhận thiệt hại về môi trường.

Tại châu Âu, thị trường đang chờ số liệu sơ bộ về Chỉ số giá tiêu dùng hài hòa (HICP) tháng 8 của khu vực đồng euro, dự kiến được công bố trong ngày thứ ba, để tìm thêm tín hiệu về triển vọng chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).

Trước đó, dữ liệu do Cơ quan Thống kê Liên bang Đức (Destatis) công bố hôm thứ hai cho thấy CPI tháng 8 của Đức tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước, nhích lên từ mức 2,8% trong tháng 7 và phù hợp với dự báo của thị trường. Đây cũng là tháng thứ ba liên tiếp lạm phát tại Đức tăng. So với tháng trước, CPI tăng 0,2%, chậm lại đáng kể so với mức 0,8% trước đó và thấp hơn dự báo tăng 0,3%.

Trong bối cảnh áp lực lạm phát còn hiện hữu, ECB đã tăng lãi suất một lần và được dự báo có thể tiếp tục nâng chi phí vay tại cuộc họp chính sách ngày 10/9. Thị trường cũng đang đặt cược chu kỳ thắt chặt tiền tệ của ECB có thể kéo dài sang năm tới./.