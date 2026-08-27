Tỷ giá USD hôm nay (27/8): USD biến động hẹp, DXY vượt 99 điểm khi chỉ số giá PCE Mỹ cao hơn dự báo

Thị trường trong nước

Sáng 27/8, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.611 đồng, giữ nguyên so với phiên trước. Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 24.330,45 - 26.891,55 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD giao dịch quanh 25.820 - 25.860 VND/USD. Khảo sát tại các ngân hàng thương mại sáng 27/8 cho thấy, tỷ giá các ngoại tệ chủ chốt đồng loạt đi xuống, trong đó tỷ giá GBP ghi nhận mức giảm mạnh nhất. Cụ thể, tỷ giá USD tại Vietcombank được niêm yết mua vào - bán ra ở mức 25.880 - 26.290 VND/USD, cùng giảm 10 đồng ở cả hai chiều so với phiên trước. Tại BIDV, tỷ giá USD ở mức 25.910 - 26.290 VND/USD, cũng đồng loạt giảm 10 đồng ở chiều mua vào và bán ra.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY giao dịch tại Vietcombank, BIDV phiên sáng 27/8 như sau:

Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Đáng chú ý, tỷ giá GBP giảm mạnh nhất trong nhóm ngoại tệ khảo sát. Tại Vietcombank, tỷ giá GBP mua vào - bán ra ở mức 34.561,97 - 36.029,54 VND/GBP, giảm lần lượt 158,27 đồng và 164,97 đồng. BIDV cũng điều chỉnh tỷ giá GBP xuống 34.830 - 36.133 VND/GBP, tương ứng giảm 154 đồng ở chiều mua vào và 152 đồng ở chiều bán ra.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - tăng đáng kể 0,23% vượt 99 điểm, lên 99,13 điểm.

Dữ liệu lạm phát mới nhất của Mỹ củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 9. Theo Cục Phân tích Kinh tế Mỹ (BEA), chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 7 tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức dự báo 3,6% của thị trường.

Trong khi đó, PCE lõi, loại trừ giá thực phẩm và năng lượng có nhiều biến động, duy trì mức tăng 3,3% so với cùng kỳ, phù hợp với dự báo. So với tháng trước, cả PCE toàn phần và PCE lõi đều tăng 0,2%.

Sau số liệu này, thị trường nâng nhẹ kỳ vọng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Theo công cụ CME FedWatch, xác suất Fed tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong tháng 9 được định giá ở mức gần 38%, tăng từ 36% trước khi dữ liệu được công bố.

Sự chú ý của giới đầu tư hiện chuyển sang bài phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại Hội nghị Jackson Hole vào thứ Sáu để tìm thêm tín hiệu về triển vọng lãi suất. Những thông điệp mang tính “diều hâu”, đặc biệt nếu nhấn mạnh rủi ro lạm phát và khả năng tiếp tục tăng lãi suất, có thể hỗ trợ đồng USD.

Tại châu Âu, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cũng được kỳ vọng có thể nâng lãi suất chủ chốt vào tháng 9, sau đợt thắt chặt vào tháng 6 nhằm kiểm soát áp lực giá cả trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị kéo dài. Theo Reuters, thị trường đang định giá khoảng 25% khả năng lãi suất tiền gửi của ECB đạt 3% vào tháng 3/2027 và khoảng 60% khả năng đạt mức này vào tháng 9/2027.

Thành viên Ban điều hành ECB Isabel Schnabel cho rằng, chi phí vay có thể cần tiếp tục tăng, khi xung đột kéo dài tại Trung Đông cùng với diễn biến tích cực hơn dự kiến của kinh tế khu vực đồng euro làm gia tăng rủi ro lạm phát.

Ở diễn biến khác, giá dầu WTI quay đầu giảm sau mức tăng nhẹ trong phiên trước, giao dịch quanh 81,9 USD/thùng trong giờ châu Á ngày thứ Năm. Áp lực giảm giá xuất hiện khi thị trường ghi nhận những tín hiệu mới về tiến triển ngoại giao tại Trung Đông, qua đó, phần nào làm dịu lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung.

Cụ thể, Iran và Oman đã đạt thỏa thuận liên quan đến phần vùng nước của mỗi nước tại eo biển Hormuz và việc phân chia các nguồn thu liên quan. Tuy nhiên, Tehran cho rằng, việc mở lại hoàn toàn tuyến hàng hải chiến lược này vẫn cần thêm các điều kiện và không thể chỉ dựa vào thỏa thuận với Oman.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, khoảng 10 triệu thùng dầu đã đi qua eo biển Hormuz trong ngày thứ Ba, đồng thời nhắc lại thông tin các quả mìn tại tuyến đường thủy này đã được dọn sạch. Những tín hiệu về khả năng hoạt động vận chuyển dầu qua Hormuz dần bình thường trở lại góp phần làm giảm phần bù rủi ro địa chính trị đối với giá dầu.

Giá dầu cũng chịu sức ép sau khi các biện pháp trừng phạt kinh tế mới của Mỹ đối với Iran ít cứng rắn hơn lo ngại trước đó của thị trường. Đến nay, Nhà Trắng chưa áp dụng các biện pháp mạnh hơn đối với những đối tác thương mại của Iran, qua đó, làm giảm phần nào lo ngại nguồn cung dầu từ nước này có thể bị siết chặt đáng kể./.