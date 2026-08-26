Ngân hàng - Bảo hiểm

Hai “ông lớn” ngân hàng ngoại muốn mua 15% vốn Techcombank, room ngoại chỉ còn 2%

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

anhtuyet.tbtc@gmail.com
18:47 | 26/08/2026
(TBTCO) - Khối ngoại đang sở hữu 20,54% vốn Techcombank, trong khi giới hạn tối đa là 22,5386%, khiến room ngoại chỉ còn khoảng 2 điểm phần trăm. Trong bối cảnh hai “ông lớn” ngân hàng Pháp và Hàn Quốc được cho là đang đàm phán mua ít nhất 15% vốn Techcombank trị giá khoảng 2 tỷ USD, phương án nhận chuyển nhượng cổ phần từ nhà đầu tư nước ngoài hiện hữu được đặt ra.
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Theo công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài ngày 26/8 tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank - mã CK: TCB) hiện có hơn 7,086 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, trong đó, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa được phép là 22,5386%, tương ứng hơn 1,597 tỷ cổ phiếu.

Thông tin từ VSDC cho thấy, nhà đầu tư nước ngoài đang nắm giữ hơn 1,455 tỷ cổ phiếu TCB, đồng nghĩa khối ngoại còn có thể mua thêm khoảng 141,77 triệu cổ phiếu. Tính theo lượng cổ phiếu đang lưu hành, tỷ lệ sở hữu thực tế của nhà đầu tư nước ngoài tại Techcombank hiện khoảng 20,54%, còn dư địa khoảng 2 điểm phần trăm so với giới hạn sở hữu nước ngoài tối đa ngân hàng đang áp dụng.

Dư địa này đáng chú ý trong bối cảnh Reuters thông tin, Ngân hàng BNP Paribas (Pháp) và KB Kookmin Bank (Hàn Quốc) đang tiến hành các cuộc đàm phán riêng biệt để trở thành nhà đầu tư chiến lược, với mục tiêu mua ít nhất 15% cổ phần Techcombank. Thương vụ tiềm năng được cho là có thể trị giá khoảng 2 tỷ USD.

Hai “ông lớn” ngân hàng ngoại muốn mua 15% vốn Techcombank, room ngoại chỉ còn 2%
Ngân hàng BNP Paribas (Pháp) và KB Kookmin Bank (Hàn Quốc) được cho là đang tiến hành các cuộc đàm phán để trở thành nhà đầu tư chiến lược của Techcombank. Ảnh tư liệu.

Với tỷ lệ sở hữu nước ngoài hiện tại, room ngoại còn lại không đủ để một nhà đầu tư mới mua trực tiếp 15% vốn Techcombank. Bởi vậy, các bên được cho là đang xem xét nhiều phương án thực hiện giao dịch, trong đó, có khả năng nhận chuyển nhượng cổ phần từ các nhà đầu tư nước ngoài hiện hữu.

Nếu thành công, đây sẽ là cơ hội hiếm có để nhà đầu tư nước ngoài sở hữu tỷ lệ đáng kể tại một ngân hàng lớn trong bối cảnh ngành ngân hàng Việt Nam tăng trưởng nhanh. Đồng thời, thương vụ cũng có thể khép lại quá trình Techcombank tìm kiếm đối tác chiến lược nước ngoài kéo dài thời gian qua.

Theo các nguồn tin, Techcombank đang kỳ vọng mức định giá tương đương khoảng 2 lần giá trị sổ sách. Với mức định giá này, 15% cổ phần Techcombank có thể trị giá khoảng 2 tỷ USD, tương ứng mức giá cao hơn khoảng 55% so với thị giá cổ phiếu tại thời điểm gần nhất.

Chiều ngày 26/8, cổ phiếu TCB của Techcombank trở thành tâm điểm chú ý khi tăng kịch trần 6,87%, lên 33.450 đồng/cổ phiếu. Giao dịch diễn ra sôi động với hơn 37 triệu cổ phiếu được sang tay qua phương thức khớp lệnh, đưa thanh khoản TCB lên mức cao nhất trong nhiều tháng trở lại đây.

Các nguồn tin nhấn mạnh, đến nay chưa có thỏa thuận chính thức nào được ký kết và không có gì đảm bảo các cuộc đàm phán sẽ đi đến giao dịch cuối cùng.

Một trong những điểm vướng chính hiện nay là định giá. Techcombank được cho là muốn bán cổ phần với mức giá cao hơn đáng kể so với thị giá. Theo nguồn tin, mức giá cao phản ánh việc nhà đầu tư chiến lược không chỉ mua cổ phần theo giá trị hiện tại, mà còn trả tiền cho tiềm năng tăng trưởng trong tương lai và quyền tiếp cận một nền tảng ngân hàng có quy mô lớn tại Việt Nam.

Thỏa thuận có thể được chốt vào cuối năm 2026 hoặc trong nửa đầu năm 2027, tùy thuộc vào tiến độ và kết quả đàm phán giữa các bên.

Techcombank từ lâu đã để ngỏ khả năng hợp tác với một nhà đầu tư chiến lược nước ngoài. Ngân hàng hiện thuộc nhóm số ít ngân hàng tư nhân lớn tại Việt Nam chưa có đối tác chiến lược nước ngoài.

Cả BNP Paribas và KB Kookmin Bank hiện đều đã có chi nhánh hoạt động tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Đối với BNP Paribas hoặc KB Kookmin Bank, việc trở thành cổ đông chiến lược của Techcombank sẽ mở ra cơ hội tiếp cận tầng lớp trung lưu ngày càng mở rộng tại Việt Nam, cùng nhu cầu gia tăng đối với các dịch vụ quản lý tài sản và ngân hàng tư nhân.

Các cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh ngân hàng nước ngoài đang tìm cách mở rộng hiện diện tại Việt Nam. Kể từ năm 2017, nhằm thực hiện Đề án Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định 1058/QĐ-TTg, khuyến khích và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài mua lại tổ chức tín dụng yếu kém, Ngân hàng Nhà nước đã không chủ trương cấp giấy phép thành lập ngân hàng mới.

Trong bối cảnh đó, thay vì thành lập một ngân hàng mới, việc đầu tư, mua cổ phần hoặc hợp tác với các tổ chức tín dụng đang hoạt động trở thành một trong những con đường để các định chế tài chính nước ngoài gia tăng hiện diện tại Việt Nam.

Bên cạnh đầu tư vốn, các ngân hàng nước ngoài còn mở rộng hoạt động thông qua cung cấp các khoản vay bằng ngoại tệ mạnh cho ngân hàng trong nước, nhất là khi các ngân hàng Việt Nam vừa đối mặt với chi phí huy động vốn trong nước gia tăng, vừa cần duy trì nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng tín dụng và hỗ trợ nền kinh tế.

Trong những năm gần đây, các ngân hàng Nhật Bản và Hàn Quốc đã tích cực đầu tư chiến lược vào ngân hàng Việt Nam. Một thương vụ đáng chú ý là Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) mua 15% cổ phần VPBank với tổng giá trị hơn 35.900 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,5 tỷ USD vào năm 2023, cho thấy sức hấp dẫn của thị trường ngân hàng Việt Nam đối với các định chế tài chính lớn trong khu vực.

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