Tỷ giá USD hôm nay (19/8): Tỷ giá trung tâm tiến sát 25.600 đồng, DXY nhích lên trước biên bản Fed

Thị trường trong nước

Sáng nay (19/8), Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.598 đồng, tăng 18 đồng so với phiên trước. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng biến động tương ứng. Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 24.318,1- 26.877,9 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD giao dịch quanh 25.750 - 25.800 VND/USD, thấp hơn đáng kể tỷ giá bán ra các ngân hàng thương mại. Khảo sát tại các ngân hàng thương mại sáng 19/8 cho thấy, tỷ giá các ngoại tệ chủ chốt đồng loạt giảm, trong đó bảng Anh ghi nhận mức điều chỉnh mạnh nhất. Theo đó, tỷ giá USD ghi nhận xu hướng giảm tại nhiều ngân hàng. Đơn cử, tại Vietcombank được niêm yết ở mức 25.960 - 26.370 VND/USD (mua vào - bán ra), đồng loạt giảm 40 đồng ở cả hai chiều so với phiên trước. Tại BIDV, tỷ giá USD ở mức 25.990 - 26.370 VND/USD, cũng giảm 40 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY giao dịch tại Vietcombank, BIDV phiên sáng 19/8 như sau:

Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Đáng chú ý, bảng Anh (GBP) là đồng tiền giảm mạnh nhất trong nhóm khảo sát. Tại Vietcombank, tỷ giá GBP được niêm yết ở mức 34.525,13 - 35.990,97 VND/GBP, giảm 80,9 đồng ở chiều mua vào và 84,24 đồng ở chiều bán ra. BIDV niêm yết ở mức 34.773 - 36.072 VND/GBP, giảm mạnh hơn, lần lượt 110 đồng và 113 đồng.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - nhích nhẹ 0,06% lên 99,64 điểm.

Tại Mỹ, tâm điểm của lịch kinh tế là biên bản cuộc họp gần nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Theo phần lớn các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Reuters, Fed nhiều khả năng sẽ giữ nguyên lãi suất chủ chốt tại cuộc họp chính sách tháng 9 và duy trì mức này đến cuối năm.

Kỳ vọng của thị trường cũng đang dịch chuyển theo hướng Fed tiếp tục đứng ngoài. Sau khi số liệu cho thấy việc làm tại Mỹ bất ngờ sụt giảm trong tháng 7, lạm phát tiêu dùng yếu hơn và doanh số bán lẻ kém khả quan, thị trường hiện định giá khoảng 65% khả năng Fed giữ nguyên lãi suất trong tháng 9, qua đó, làm giảm kỳ vọng về một đợt tăng thêm 0,25 điểm phần trăm.

Tuy nhiên, rủi ro địa chính trị tiếp tục là yếu tố có thể hỗ trợ đồng USD. Xung đột Mỹ - Iran đã bước sang tháng thứ sáu, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết không quan tâm đến việc gia hạn thỏa thuận hòa bình sắp hết hiệu lực với Iran.

Ông Trump thứ ba vừa qua cũng tuyên bố hiện không có cuộc đàm phán hay trao đổi nào đang diễn ra hoặc được lên lịch với Iran, đồng thời khẳng định lệnh phong tỏa hải quân vẫn được duy trì đầy đủ. Nếu căng thẳng tại Trung Đông kéo dài hoặc leo thang, nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn có thể gia tăng, qua đó tạo lực đỡ cho đồng bạc xanh.

Tại châu Âu, xu hướng chính sách tiền tệ lại nghiêng về khả năng tiếp tục thắt chặt. Thị trường tài chính đang định giá khả năng cao Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tiếp tục chu kỳ tăng lãi suất. Công cụ ECB Watch Tool cho thấy xác suất khoảng 90% - 94% ECB tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, lên 2,5% tại cuộc họp chính sách ngày 9/9.

Kỳ vọng này được củng cố bởi quan điểm của các quan chức ECB. Nhà kinh tế trưởng ECB Philip Lane vừa nhận định lạm phát khu vực đồng euro ở mức 3% vẫn còn quá cao, dù đã giảm đáng kể so với các mức trước đó.

Diễn biến này cho thấy chênh lệch kỳ vọng chính sách tiền tệ giữa Fed và ECB có thể trở thành yếu tố quan trọng chi phối tỷ giá USD/EUR trong thời gian tới, trong khi rủi ro địa chính trị tiếp tục tạo lực hỗ trợ ngược chiều cho đồng USD./.