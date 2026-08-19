Giá vàng hôm nay ngày 19/8: Vàng thế giới lao dốc, chênh lệch trong nước nới rộng

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới hiện giao dịch quanh mức 4.335,4 USD/ounce, giảm 82,62 USD/ounce, tương đương 1,87% trong vòng 24 giờ qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 137,9 triệu đồng/lượng. Với diễn biến tăng nhẹ của vàng miếng trong nước, khoảng cách giữa hai thị trường hiện vào khoảng 6,4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng quay đầu giảm trong phiên thứ Ba sau hai phiên tăng liên tiếp. Áp lực lên kim loại quý gia tăng khi giá dầu đi lên mạnh trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông kéo dài, làm dấy lên lo ngại về lạm phát và đẩy lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ lên cao. Giá vàng tương lai giao tháng 12 tại Mỹ cũng giảm 0,6%, xuống 4.447,3 USD/ounce.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Theo nhà phân tích độc lập Ross Norman, đà giảm hiện nay của vàng phản ánh sự kết hợp giữa một số yếu tố bất lợi truyền thống và hoạt động chốt lời sau giai đoạn tăng giá đáng kể. Ông cho rằng nếu cuộc khủng hoảng tại Trung Đông kéo dài, rủi ro lạm phát có thể gia tăng, qua đó hỗ trợ đồng USD và đẩy lợi suất trái phiếu lên cao hơn.

Cùng thời điểm, giá dầu tiếp tục tăng và lên mức cao nhất trong hơn hai tuần. Trên thị trường trái phiếu Mỹ, áp lực bán cũng gia tăng, đưa lợi suất trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 30 năm lên mức cao nhất trong gần hai thập kỷ.

Diễn biến của thị trường năng lượng đang trở thành một trong những yếu tố gây sức ép lên vàng. Giá năng lượng tăng có thể làm gia tăng lo ngại về lạm phát, qua đó củng cố kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao hoặc tiếp tục tăng. Trong môi trường lãi suất cao, sức hấp dẫn của vàng có xu hướng suy giảm do kim loại quý không mang lại lợi suất.

Trước nhịp điều chỉnh hiện nay, giá vàng từng tăng lên mức cao nhất kể từ ngày 5/6 trong tuần trước, khi kỳ vọng của thị trường đối với chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có sự thay đổi. Khả năng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 9 giảm xuống, trong khi kịch bản giữ nguyên lãi suất được đánh giá cao hơn.

Theo ông Norman, hiện vẫn còn quá sớm để khẳng định thị trường đã bước vào một đợt phục hồi bền vững, song một số tín hiệu đang trở nên tích cực hơn đối với bên mua. Chuyên gia này cũng kỳ vọng xu hướng đi lên có thể tiếp tục khi nguồn cung dầu được cải thiện.

Trong ngắn hạn, sự chú ý của giới đầu tư đang hướng tới biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ gần nhất của Fed, dự kiến được công bố ngày 19/8 theo giờ Washington. Nội dung biên bản được kỳ vọng cung cấp thêm tín hiệu về quan điểm của các nhà hoạch định chính sách và triển vọng lãi suất trong thời gian tới.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 18/8, giá vàng trong nước đồng loạt tăng ở cả phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn.

Ở phân khúc vàng miếng, DOJI, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, SJC và PNJ tăng 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 141,3 - 144,3 triệu đồng/lượng. Riêng Bảo Tín Minh Châu giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá vàng miếng xuống 141,3 - 144,3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá vàng nhẫn về ngưỡng 141 - 145 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tăng 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 200.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, giá vàng nhẫn tăng lên 141,8 - 145,7 triệu đồng/lượng.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 141,3 - 144,3 triệu đồng/lượng. SJC tăng 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giá vàng nhẫn kết phiên giao dịch ở ngưỡng 140,8 - 143,8 triệu đồng/lượng. PNJ tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 100.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, giá vàng nhẫn niêm yết ở ngưỡng 140,7 - 144,2 triệu đồng/lượng.