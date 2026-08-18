Thị trường

Hà Nội nhận Bằng khen của Thủ tướng về thực thi FTA

22:20 | 18/08/2026
(TBTCO) - Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích trong thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTA) năm 2025, qua đó ghi nhận những nỗ lực của Thủ đô trong chuyển hóa các cam kết hội nhập thành hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp và mở rộng thị trường xuất khẩu.
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Chiều 18/8, Bộ Công thương phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức Lễ công bố Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện các Hiệp định thương mại tự do của các địa phương năm 2025 (FTA Index 2025).

Tại buổi lễ, Hà Nội là một trong 5 tỉnh, thành phố được trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích trong thực hiện FTA Index 2025.

Hà Nội nhận Bằng khen của Thủ tướng về thực thi FTA
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc trao Bằng khen cho 5 tỉnh, thành phố có thành tích trong việc đánh giá kết quả thực hiện các FTA. Ảnh: Báo Công thương

Ngay sau khi các FTA lớn được ký kết và có hiệu lực, Hà Nội đã chủ động ban hành kế hoạch thực hiện CPTPP, EVFTA, UKVFTA và RCEP; đồng thời triển khai Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 và Đề án thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài.

Điểm đáng chú ý là Hà Nội không tách rời việc thực thi FTA với cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, phát triển công nghiệp hỗ trợ và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Đặc biệt, Kế hoạch số 251/KH-UBND ngày 12/9/2025 về cải thiện, nâng cao FTA Index đã cụ thể hóa yêu cầu thực thi FTA thành những nhiệm vụ có phân công, theo dõi và đánh giá. Trên cơ sở kết quả các chỉ số thành phần, thành phố nhận diện những điểm còn hạn chế, xác định trách nhiệm của từng cơ quan và tập trung cải thiện chất lượng phục vụ cộng đồng doanh nghiệp.

Công tác thông tin, tuyên truyền cũng được triển khai theo hướng sát hơn với nhu cầu thực tế. Trong năm 2025, Hà Nội tổ chức hơn 10 hội nghị, hội thảo, tập huấn về FTA, thông tin thị trường, quy tắc xuất xứ, thủ tục hải quan và cấp C/O. Thành phố đồng thời duy trì Bản tin Hà Nội hội nhập và phát triển, xây dựng 10 số Bản tin Thị trường về các sản phẩm xuất khẩu chủ lực và tiềm năng.

Tại buổi lễ, các địa phương có thành tích nổi bật trong thực hiện các FTA năm 2025 được trao Bằng khen. Cụ thể, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã trao Bằng khen cho 5 tỉnh, thành phố có thành tích trong việc đánh giá kết quả thực hiện các FTA năm 2025, gồm: TP. Hải Phòng, tỉnh Tuyên Quang, TP. Hồ Chí Minh, TP. Hà Nội và TP. Đồng Nai.

Nội dung hỗ trợ doanh nghiệp được chuyển từ phổ biến cam kết sang hướng dẫn xử lý hồ sơ, đáp ứng quy tắc xuất xứ và phòng ngừa rủi ro khi tiếp cận các thị trường FTA.

Cùng với đó, hoạt động xúc tiến thương mại được đổi mới, kết hợp trực tiếp và trực tuyến, gắn quảng bá sản phẩm với kết nối giao thương, thương mại điện tử và tiếp cận các hệ thống phân phối trong và ngoài nước.

Hà Nội cũng chú trọng phát triển công nghiệp hỗ trợ, đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và liên kết doanh nghiệp trong nước với khu vực FDI. Thành phố hiện có gần 900 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, trong đó gần 300 doanh nghiệp có hệ thống sản xuất và sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, đủ năng lực tham gia mạng lưới sản xuất của các tập đoàn đa quốc gia.

Những kết quả trong thực thi FTA đang được phản ánh qua diễn biến xuất khẩu. Trong 7 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu của Hà Nội ước đạt 12,815 tỷ USD, tăng 7,6% so với cùng kỳ. Riêng tháng 7 đạt 2,154 tỷ USD, tăng 14,8%. Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu duy trì trên 2 tỷ USD trong 3 tháng liên tiếp.

Hướng tới mục tiêu xuất khẩu tăng 12% trong năm 2026, Hà Nội xác định tiếp tục lấy doanh nghiệp làm trung tâm, hiệu quả thực chất làm thước đo. Thành phố sẽ phân loại doanh nghiệp theo ngành hàng, thị trường và mức độ sẵn sàng; tăng tư vấn chuyên sâu về nguyên liệu, xuất xứ, tiêu chuẩn, dữ liệu phát thải và phòng vệ thương mại; đồng thời gắn xúc tiến thương mại với đơn hàng và hệ thống phân phối.

Hà Nội cũng đặt trọng tâm phát triển công nghiệp hỗ trợ, nâng tỷ lệ nội địa hóa và tăng liên kết với khu vực FDI; thúc đẩy thương mại điện tử xuyên biên giới và phối hợp với các doanh nghiệp bán lẻ FDI có thương hiệu để hỗ trợ hàng Việt tiếp cận mạng lưới phân phối ở nước ngoài.

Trong quá trình này, FTA Index được Hà Nội xác định không chỉ là công cụ đánh giá mà còn là công cụ quản trị, giúp theo dõi trải nghiệm của doanh nghiệp, nhận diện điểm nghẽn và đo lường hiệu quả thực thi chính sách.

Từ việc chủ động triển khai các cam kết, tăng hỗ trợ doanh nghiệp đến mở rộng thị trường xuất khẩu, Hà Nội đang từng bước chuyển hóa các FTA thành cơ hội thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế Thủ đô.

Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân khẳng định: “FTA Index được xây dựng với mục tiêu rất rõ ràng là nhằm góp phần đưa các cam kết hội nhập đi vào thực tiễn hoạt động của địa phương và doanh nghiệp”.
Diệu Hoa
Từ khóa:
hà nội vinh danh Lễ công bố FTA Index 2025

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