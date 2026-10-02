Thị trường

Giá dầu tiếp tục tăng sau khi Trung Quốc dừng xuất khẩu nhiên liệu

Văn Nam

Văn Nam

leducviettbtc@gmail.com
09:46 | 02/10/2026
(TBTCO) - Giá dầu hôm nay trên thị trường quốc tế tiếp tục tăng sau khi Trung Quốc dừng xuất khẩu nhiên liệu. Giá dầu Brent được niêm yết ở mức 102,3 USD/thùng, dầu WTI được điều chỉnh lên mức 93,01 USD/thùng.
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Chốt phiên giao dịch 1/10, giá dầu Brent tăng 4,37%, lên mức 102,3 USD/thùng; giá dầu WTI tăng 2,71%, lên mức 92,87 USD/thùng.

Đầu phiên giao dịch sáng nay, giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 102,3 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI được điều chỉnh lên mức 93,01 USD/thùng, tăng 0,15% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng sau thông tin Mỹ dự kiến điều thêm tàu sân bay và binh sĩ tới Trung Đông, trong khi Trung Quốc tạm dừng xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ. Các động thái này làm gia tăng lo ngại về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung nhiên liệu trên thị trường toàn cầu.

Giá dầu tiếp tục tăng sau khi Trung Quốc dừng xuất khẩu nhiên liệu
Giá dầu tiếp tục tăng sau khi Trung Quốc dừng xuất khẩu nhiên liệu. Ảnh: TL.

Theo Wall Street Journal, Mỹ sẽ điều động thêm tàu sân bay cùng binh sĩ tới Trung Đông. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc khả năng nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Chia sẻ với báo giới tại Nhà Trắng trước khi lên đường tham gia một sự kiện vận động tranh cử, ông Trump cho biết vẫn đang cân nhắc các phương án đối phó Iran.

Những phát biểu cứng rắn từ Washington kết hợp với thông tin Trung Quốc ngừng xuất khẩu nhiên liệu đã khiến thị trường năng lượng biến động mạnh.

Reuters dẫn nguồn tin cho biết các nhà máy lọc dầu Trung Quốc đã tạm ngừng xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ sang các khu vực ngoài Hong Kong và Ma Cao cho đến khi có thông báo mới. Động thái này sẽ càng làm trầm trọng thêm tình trạng khan hiếm nhiên liệu trên toàn thế giới.

Trong khi đó, nguồn cung dầu diesel toàn cầu đang khan hiếm, do công suất lọc dầu giảm sút vì các cuộc tấn công liên quan đến Trung Đông và chiến tranh Ukraine, gây áp lực buộc các chính phủ phải can thiệp để bảo vệ người tiêu dùng.

Chính quyền Trump đã yêu cầu Đức và Pháp giảm lượng dự trữ dầu diesel khẩn cấp để giúp giảm giá nhiên liệu toàn cầu, nếu không sẽ phải đối mặt với lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel của Mỹ.

Tại thị trường trong nước, liên Bộ Công thương - Tài chính đã tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu từ chiều 1/10. Theo đó, ở kỳ điều hành này, giá bán của các loại xăng được điều chỉnh tăng, còn giá dầu diesel giảm so với kỳ điều hành liền trước.

Cụ thể, giá bán lẻ xăng E5RON92 tăng 172 đồng/lít, giá bán không cao hơn 26.569 đồng/lít; giá xăng E10RON95-III tăng 102 đồng/lít, giá bán không cao hơn 27.189 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S giảm 780 đồng/lít, giá bán không cao hơn 29.717 đồng/lít. Trong khi đó, giá bán dầu mazut 180CST 3.5S tăng 919 đồng/kg, giá bán không cao hơn 20.391 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành 1/10, liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá với dầu diesel ở mức 200 đồng/lít và không chi Quỹ bình ổn giá.

Văn Nam
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