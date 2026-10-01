Bộ Tài chính triển khai nhiệm vụ về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam

Bộ Tài chính vừa ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 1189/QĐ-TTg ngày 2/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam.

Lan tỏa hệ giá trị quốc gia gắn với xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách tài chính

Kế hoạch được ban hành tại Quyết định số 2740/QĐ-BTC ngày 1/10/2026, nhằm cụ thể hóa và tổ chức triển khai kịp thời các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1189/QĐ-TTg và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tài chính.

Cán bộ thuế hướng dẫn thủ tục cho hộ kinh doanh. Ảnh Đức Thanh

Đồng thời, đưa việc xây dựng, thực hành và lan tỏa các hệ giá trị trở thành nội dung gắn với công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách tài chính; quản lý ngân sách nhà nước; cải cách hành chính; chuyển đổi số; xây dựng văn hóa công vụ và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Kế hoạch cũng đặt mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính có phẩm chất đạo đức, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, liêm chính, chuyên nghiệp, đổi mới và sáng tạo; cụ thể hóa chuẩn mực con người Việt Nam phù hợp với từng lĩnh vực, vị trí công tác và đặc thù hoạt động của ngành Tài chính.

Đặc biệt, gắn việc thực hiện các hệ giá trị với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính. Cùng với đó, quan tâm xây dựng hệ giá trị gia đình trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính; góp phần bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần, tạo môi trường làm việc văn hóa, để cán bộ yên tâm công tác.

Bảo đảm nguồn lực tài chính, ngân sách thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về văn hóa

Cùng với việc tổ chức phổ biến, quán triệt Quyết định số 1189/QĐ-TTg đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành, Bộ Tài chính yêu cầu phát huy vai trò của người đứng đầu đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; đưa nội dung thực hành các hệ giá trị, chuẩn mực con người Việt Nam, đạo đức công vụ và văn hóa công sở vào chương trình, kế hoạch công tác và các sinh hoạt định kỳ của đơn vị, tổ chức đoàn thể.

Bộ Tài chính chỉ đạo các đơn vị rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, chương trình, đề án thuộc phạm vi quản lý của Bộ để thể chế hóa đầy đủ, đồng bộ và tổ chức thực hiện hiệu quả chủ trương, chính sách, quy định của Nhà nước về phát triển văn hóa, gia đình; nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách nhằm thu hút, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội, nguồn lực đầu tư của khu vực tư nhân và các nguồn lực hợp pháp khác cho lĩnh vực văn hóa, phù hợp với chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Bảo đảm nguồn lực tài chính, ngân sách thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về văn hóa cũng là một nhiệm vụ quan trọng. Theo đó, tiến hành rà soát nhu cầu, tham mưu cân đối và đề xuất bố trí nguồn lực tài chính, ngân sách nhà nước theo thẩm quyền để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về văn hóa theo Quyết định số 1189/QĐ-TTg và các chương trình, đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Việc bố trí nguồn lực bảo đảm đúng mục tiêu, có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên các nhiệm vụ cấp thiết, có sản phẩm đầu ra, đồng thời bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch; phải thực hiện trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao, khả năng cân đối ngân sách và theo đúng quy định của pháp luật, không tự làm phát sinh nhiệm vụ chi hoặc thẩm quyền huy động nguồn lực mới ngoài quy định.

Cụ thể hóa các giá trị, chuẩn mực trong thực thi công vụ của người làm công tác tài chính

Kế hoạch nêu rõ yêu cầu đẩy mạnh thực hiện các quy định về văn hóa công sở và chuẩn mực ứng xử, trong đó có chuẩn mực ứng xử trên môi trường số phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm và đặc thù chuyên môn của từng đơn vị.

Đồng thời, cụ thể hóa các giá trị, chuẩn mực trong ứng xử và thực thi công vụ của người làm công tác tài chính; chú trọng các lĩnh vực có quan hệ trực tiếp với người dân, doanh nghiệp như thuế, hải quan, kho bạc nhà nước.

Xây dựng và thực hành văn hóa “cần, kiệm, liêm, chính” trong ngành Tài chính, gắn với quản lý, sử dụng tài sản công; công tác thẩm định, quản lý đầu tư; đấu thầu, mua sắm công; quản lý và sử dụng nguồn lực tài chính; tăng cường phòng, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực.