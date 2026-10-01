Việt Nam tăng cường phối hợp, nâng cao năng lực tổ chức APEC 2027

Ngày 1/10/2026, tại Hà Nội, Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027, Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tổ chức Hội thảo “Chuẩn bị cho Năm APEC 2027: Nâng cao năng lực tổ chức và phối hợp”.

Tiếp nối hội thảo đầu tiên vào tháng 4/2026, hoạt động lần này tập trung vào công tác tổ chức, điều hành và phối hợp, với sự tham gia của các bộ, ngành, các Tiểu ban APEC 2027 và các địa phương, cùng sự đồng hành của Ban Thư ký APEC quốc tế và các đối tác.

Hội thảo thu hút gần 100 đại diện các bộ, ngành, các Tiểu ban thuộc Ủy ban Quốc gia APEC 2027 và các địa phương tham gia chuẩn bị Năm APEC Việt Nam 2027. Ảnh: LV

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh, Việt Nam đảm nhận vai trò chủ nhà APEC 2027 khi đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, xác lập mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Cùng với đó, Việt Nam triển khai đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới, kiên trì đường lối độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả. Trong tiến trình đó, APEC và khu vực châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục giữ vị trí quan trọng.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ khẳng định, đăng cai Năm APEC 2027 là một nhiệm vụ đối ngoại trọng tâm của Việt Nam từ nay đến năm 2030, đòi hỏi công tác chuẩn bị và tổ chức phải tương xứng với ý nghĩa và tầm vóc của sự kiện. Công tác chuẩn bị chu đáo, tổ chức chuyên nghiệp trong Năm APEC 2027 sẽ thể hiện trách nhiệm và năng lực của chủ nhà, góp phần củng cố lòng tin, tạo thuận lợi cho đối thoại và hợp tác giữa các thành viên, hướng tới những kết quả thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.

Hoan nghênh sự vào cuộc tích cực, chủ động của các địa phương, Thứ trưởng nhấn mạnh việc phát huy vai trò, trách nhiệm của từng địa phương, đồng thời bảo đảm sự thống nhất trong phối hợp với các cơ quan Trung ương là yếu tố quan trọng đối với thành công của Năm APEC 2027; đề nghị Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027, các Tiểu ban, bộ, ngành và địa phương tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp, phân công rõ trách nhiệm và bảo đảm xử lý, quyết định kịp thời các vấn đề phát sinh. Mỗi sự kiện APEC sẽ là cơ hội quý báu để quảng bá tiềm năng kinh tế, con người, văn hóa và những nét đặc sắc của từng địa phương, qua đó góp phần giới thiệu một Việt Nam năng động, giàu bản sắc và ngày càng hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Courtney Beale khẳngđịnh, Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của Hoa Kỳ tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương với vai trò và vị thế ngày càng gia tăng trong khu vực và trên trường quốc tế.

Bà nhấn mạnh, hai lần đăng cai thành công Năm APEC vào 2006 và 2017 đã khẳng định năng lực tổ chức, điều phối và dẫn dắt của Việt Nam, đồng thời bày tỏ tin tưởng Năm APEC Việt Nam 2027 là cơ hội để Việt Nam thể hiện tầm nhìn và vai trò chủ động, thúc đẩy các kết hợp tác thiết thực cho khu vực.

Bà Courtney Beale khẳng định, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam, sẵn sàng hỗ trợ nâng cao năng lực, kỹ năng, chia sẻ kinh nghiệm tổ chức trong thời gian tới, hướng tới Năm APEC 2027 hiệu quả, thành công.

Phát biểu tại hội thảo, ông Eduardo Pedrosa - Giám đốc Điều hành Ban Thư ký APEC quốc tế nhấn mạnh, trong bối cảnh môi trường kinh tế khu vực và quốc tế đang có những chuyển biến nhanh chóng, APEC tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong tạo dựng không gian đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao năng lực giữa các nền kinh tế, qua đó thúc đẩy hợp tác thiết thực vì các mục tiêu chung của khu vực.

Ông đánh giá cao sự chuẩn bị tích cực, chủ động của Việt Nam, nhấn mạnh Việt Nam là số ít các thành viên đã ba lần đăng cai APEC. Giám đốc điều hành khẳng định, Ban Thư ký APEC sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong quá trình chuẩn bị, triển khai Năm APEC 2027, hướng tới một chương trình nghị sự hiệu quả, thực chất, tạo dấu ấn và đóng góp thiết thực vào tiến trình hợp tác của khu vực.

Trong hai ngày hội thảo, các đại biểu sẽ trao đổi với Ban Thư ký APEC quốc tế và chuyên gia từ các nền kinh tế từng đăng cai về kinh nghiệm tổ chức, điều hành, phối hợp giữa các cơ quan và xử lý tình huống phát sinh. Các phiên thảo luận cũng tạo cơ hội để địa phương làm rõ yêu cầu chuẩn bị, đề xuất hỗ trợ và cách phát huy thế mạnh kinh tế, văn hóa, du lịch, góp phần tổ chức thành công Năm APEC 2027, quảng bá hình ảnh Việt Nam và thúc đẩy phát triển địa phương.