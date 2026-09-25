Xã hội

Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội thi “Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất”

Khánh Linh

Khánh Linh

hanh.tbtc@gmail.com
16:00 | 25/09/2026
(TBTCO) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết sẽ tổ chức Hội thi “Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất” năm 2026 trên phạm vi toàn quốc, nhằm cụ thể hóa chương trình phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn hiệu quả, bền vững.
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Mục đích của hội thi là hướng tới tôn vinh các điểm đến giàu bản sắc, có sản phẩm đặc sắc, mang lại lợi ích cho cộng đồng và phát triển theo hướng bền vững.

Theo kế hoạch, UBND các tỉnh, thành phố lựa chọn, đề cử các điểm đến tiêu biểu tham gia Hội thi. Mỗi địa phương được đề cử tối đa 2 điểm đến. Hồ sơ phải được gửi về Ban Tổ chức trước ngày 15/10/2026. Công tác đánh giá, bình chọn và chấm điểm dự kiến hoàn thành trước ngày 30/11; lễ trao giải dự kiến diễn ra trong khuôn khổ Festival OCOP Việt Nam năm 2026 tại TP. Hồ Chí Minh, từ ngày 3-6/12.

Đối tượng tham gia là các điểm đến du lịch nông thôn được UBND cấp tỉnh lựa chọn, đề cử bằng văn bản. Điểm đến phải có không gian địa lý xác định trên địa bàn một đơn vị hành chính cấp xã, có tài nguyên đặc trưng khu vực nông thôn, cơ chế tổ chức quản lý, sự tham gia của cộng đồng và khả năng cung cấp sản phẩm, dịch vụ phục vụ khách du lịch theo hướng bền vững.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội thi “Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất”
Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội thi “Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất”. Ảnh minh họa

Theo Ban Tổ chức, Hội thi không chỉ nhằm trao danh hiệu mà còn hướng tới nhận diện, quảng bá và nhân rộng những mô hình khai thác hiệu quả giá trị nông nghiệp, làng nghề, cảnh quan sinh thái và văn hóa truyền thống. Qua đó, khuyến khích người dân, cộng đồng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, kỹ năng làm du lịch, năng lực quản trị và quảng bá điểm đến.

Các điểm đến được đánh giá theo nguyên tắc lấy bản sắc và chất lượng làm trung tâm, lợi ích cộng đồng làm giá trị cốt lõi, trải nghiệm du khách làm thước đo và phát triển bền vững làm mục tiêu. Bộ tiêu chí tập trung vào 4 nhóm: sản phẩm du lịch đặc sắc; giá trị cộng đồng; phát triển bền vững và quản lý rủi ro; xúc tiến du lịch và chuyển đổi số.

Hội thi có 2 hạng mục giải thưởng. Hạng mục “Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất” được trao cho 5 điểm đến do Ban Giám khảo lựa chọn. Hạng mục “Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam được cộng đồng bình chọn” trao cho 3 điểm đến có số lượt bình chọn cao nhất. Các điểm đến đạt giải được nhận giấy chứng nhận, biểu trưng Hội thi và tiền thưởng theo quy định.

Về lâu dài, Ban Tổ chức kỳ vọng hình thành thương hiệu giải thưởng “Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất”, đồng thời tạo mạng lưới các điểm đến tiêu biểu để chia sẻ kinh nghiệm, quảng bá và thúc đẩy liên kết du lịch nông thôn trong nước và quốc tế./.

Khánh Linh
Từ khóa:
Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam hội thi

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