Xã hội

Festival Thu Hà Nội 2026 diễn ra từ 16 - 18/10/2026

Diệu Hoa

Diệu Hoa

hanh.tbtc@gmail.com
17:59 | 24/09/2026
(TBTCO) - Festival Thu Hà Nội 2026 với chủ đề “Thu Hà Nội - Hành trình cảm xúc” được điều chỉnh thời gian tổ chức sang ngày 16 - 18/10/2026, thay cho thời gian dự kiến từ 25 - 27/9.
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Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội vừa thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức Festival Thu Hà Nội 2026 theo Kế hoạch số 56/KH-SVHTT&DL ngày 27/8/2026. Festival sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 16 đến 18/10/2026.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, việc điều chỉnh thời gian nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng và yêu cầu tổ chức, đồng thời tiếp tục tạo điểm nhấn quảng bá hình ảnh Thủ đô trong mùa thu.

Festival dự kiến tổ chức tại Công viên Thống Nhất, phường Hai Bà Trưng và một số địa điểm khác trên địa bàn thành phố.

Với chủ đề “Thu Hà Nội - Hành trình cảm xúc”, sự kiện hướng tới quảng bá vẻ đẹp mùa thu Hà Nội gắn với các giá trị văn hóa, lịch sử, di sản, ẩm thực và sản phẩm du lịch của Thủ đô.

Festival Thu Hà Nội 2026 diễn ra từ 16 - 18/10/2026
Festival Thu Hà Nội 2025. Ảnh minh họa

Theo kế hoạch, Festival có quy mô khoảng 5.000m², gồm hệ thống gian hàng, không gian lễ hội, khu vực trải nghiệm, tiểu cảnh trang trí và các khu vực phụ trợ. Điểm nhấn là 9 không gian trải nghiệm về di sản, du lịch, làng nghề, văn hóa, ẩm thực, nghệ thuật và giao lưu quốc tế.

Trong đó, không gian Di sản Hà Nội giới thiệu hình ảnh Hà Nội xưa, các di sản văn hóa, di tích lịch sử và danh thắng tiêu biểu. Không gian Du lịch và trải nghiệm giới thiệu các sản phẩm, tour, tuyến đặc trưng, trong đó có các sản phẩm mùa thu gắn với Hoàn Kiếm - phố cổ, Hồ Tây, Ba Vì, Hương Sơn, Sóc Sơn. Một số công nghệ số như bản đồ du lịch thông minh, mã QR, màn hình LED và trải nghiệm VR/AR cũng được dự kiến ứng dụng.

Không gian làng nghề và văn hóa cộng đồng giới thiệu các làng nghề tiêu biểu như Bát Tràng, Vạn Phúc, Đường Lâm, kết hợp trình diễn và trải nghiệm làm gốm, dệt lụa, nặn tò he, làm quạt, làm nón.

Festival còn có không gian văn hóa, thể thao và du lịch; triển lãm tranh, ảnh nghệ thuật “Thu Hà Nội”; các chương trình biểu diễn, hoạt động trải nghiệm tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Hanoi Autumn Run, thu gom rác bảo vệ môi trường, trò chơi dân gian, workshop văn hóa và hoạt động sáng tạo.

Thông qua chuỗi hoạt động, Festival Thu Hà Nội 2026 hướng tới quảng bá hình ảnh, sản phẩm du lịch Hà Nội, kích cầu du lịch và thu hút du khách đến với Thủ đô trong mùa thu./.

Diệu Hoa
Từ khóa:
Festival Thu Hà Nội 2026 sở văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội

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