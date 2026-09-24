Tài chính

Bộ Tài chính ban hành quyết định quy định phạm vi, dịch vụ và tính năng của Nền tảng quản lý doanh nghiệp quốc gia

Tấn Minh

Tấn Minh

maitan2507@gmail.com
17:56 | 24/09/2026
(TBTCO) - Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2624/QĐ-BTC quy định phạm vi, nghiệp vụ, dịch vụ, chức năng và tính năng của Nền tảng quản lý doanh nghiệp quốc gia (Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp).
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Theo quy định kèm quyết định Quyết định số 2624/QĐ-BTC, nền tảng phục vụ đăng ký thành lập và giải quyết các thủ tục liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, tổ hợp tác, hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã trên phạm vi toàn quốc. Nền tảng cũng hỗ trợ quản lý các chủ thể kinh doanh sau đăng ký; công bố, cung cấp và tra cứu thông tin đăng ký kinh doanh.

Đối với người nộp hồ sơ, nền tảng được thiết kế để thực hiện quy trình trực tuyến từ đăng nhập bằng tài khoản VNeID, tạo hồ sơ, tải tài liệu, xác thực và nộp hồ sơ đến theo dõi tiến độ, nhận thông báo và kết quả điện tử. Dữ liệu đã có trong các cơ sở dữ liệu đăng ký kinh doanh có thể được khai thác để thay thế một số thông tin phải kê khai hoặc thành phần hồ sơ theo quy định.

Bộ Tài chính ban hành quyết định quy định phạm vi, dịch vụ và tính năng của Nền tảng quản lý doanh nghiệp quốc gia
Ảnh chụp màn hình Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Ngoài dịch vụ đăng ký kinh doanh trực tuyến, nền tảng cung cấp công cụ tra cứu miễn phí các thông tin cơ bản như tình trạng hoạt động, mã số và người đại diện theo pháp luật của chủ thể kinh doanh. Người dùng cũng có thể kiểm tra tên dự kiến đăng ký, tra cứu mã QR trên giấy chứng nhận để xác thực tài liệu và tìm thông tin về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Việc cung cấp thông tin chuyên sâu được thực hiện có thu phí theo quy định.

Quy định còn đề cập đến các dịch vụ công bố thông tin đăng ký kinh doanh, thanh toán điện tử và hỗ trợ người dùng trực tuyến. Đối với cơ quan nhà nước, nền tảng cho phép kết nối, chia sẻ dữ liệu đăng ký kinh doanh với các hệ thống liên quan, phục vụ giải quyết thủ tục và công tác quản lý.

Nền tảng được xây dựng, vận hành và quản lý bởi Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể thuộc Bộ Tài chính, theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 377/QĐ-BTC ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Nền tảng nhằm mục đích tin học hóa, thống nhất toàn bộ quy trình đăng ký, quản lý nhà nước đối với các chủ thể kinh doanh trên môi trường mạng. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, 22/9/2026./.

Tấn Minh
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Nền tảng quản lý doanh nghiệp quốc gia Quyết định số 2624/QĐ BTC Đăng ký thành lập doanh nghiệp trực tuyến Thanh toán điện tử dịch vụ công bộ tài chính Tra cứu thông tin đăng ký kinh doanh

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