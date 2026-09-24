Đầu tư

TP. Hồ Chí Minh thu hút 17,2 tỷ USD vốn FDI, dự kiến cả năm đạt 19 tỷ USD

An Nhi

An Nhi

dungvv@taichinhdautu.vn
17:09 | 24/09/2026
(TBTCO) - Tính đến ngày 19/9/2026, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký tại TP. Hồ Chí Minh đạt 17,225 tỷ USD, gấp 4,19 lần cùng kỳ năm 2025 và vượt 56,6% mục tiêu cả năm. Thành phố dự kiến tổng vốn FDI cả năm 2026 đạt khoảng 19 tỷ USD.
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Chia sẻ thông tin tại buổi họp báo diễn ra chiều 24/9, đại diện Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh cho biết, từ đầu năm đến ngày 19/9, tổng vốn FDI đăng ký trên địa bàn đạt 17,225 tỷ USD, bằng 156,6% kế hoạch năm và vượt mục tiêu 11 tỷ USD đề ra cho cả năm.

Trong đó, TP. Hồ Chí Minh cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 1.438 dự án, với tổng vốn đăng ký 9,358 tỷ USD; 225 lượt dự án điều chỉnh vốn, tăng ròng 4,927 tỷ USD; 1.450 trường hợp góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp với tổng giá trị 2,940 tỷ USD.

Lũy kế đến nay, TP. Hồ Chí Minh có 21.748 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký hơn 156,2 tỷ USD. Đáng chú ý, vốn cấp mới chiếm 54,3% tổng vốn FDI thu hút, trong khi vốn điều chỉnh chiếm 28,6%, cho thấy dòng vốn đến từ cả các dự án mới và hoạt động mở rộng đầu tư của các dự án hiện hữu.

Trong số các dự án cấp mới, đáng chú ý là Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ với tổng vốn đầu tư hơn 4,9 tỷ USD và Trung tâm dữ liệu AI Factory khoảng 2,1 tỷ USD.

TP. Hồ Chí Minh thu hút 17,2 tỷ USD vốn FDI, dự kiến cả năm đạt 19 tỷ USD
Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ với tổng vốn đầu tư hơn 4,9 tỷ USD. Ảnh minh họa.

Theo Sở Tài chính, hai dự án thuộc các lĩnh vực hạ tầng cảng biển, logistics, hạ tầng số và trí tuệ nhân tạo, phù hợp với định hướng phát triển của TP.HCM.

Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ được kỳ vọng nâng cao năng lực trung chuyển hàng hóa quốc tế, mở rộng kết nối hàng hải, tạo thêm động lực cho logistics, thương mại, vận tải và các ngành hỗ trợ.

Trong khi đó, Trung tâm dữ liệu AI Factory được kỳ vọng bổ sung năng lực tính toán, lưu trữ và xử lý dữ liệu, hỗ trợ ứng dụng AI, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, qua đó tạo điều kiện thu hút thêm doanh nghiệp công nghệ và phát triển các dịch vụ có giá trị gia tăng cao.

Bên cạnh các dự án cấp mới, các nhà đầu tư còn đề nghị tăng thêm khoảng 2,8 tỷ USD cho Dự án Khu đô thị đại học quốc tế và khoảng 1,4 tỷ USD cho Dự án Khu phức hợp thông minh tại Khu chức năng số 2a trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Sở Tài chính cho biết sẽ phối hợp tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, đồng thời thúc đẩy kết nối giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước về cung ứng hàng hóa, dịch vụ và đào tạo nhân lực, nhằm chuyển nguồn vốn đăng ký thành năng lực sản xuất, kinh doanh và đóng góp thực tế cho tăng trưởng.

Trên cơ sở kết quả hiện tại, TP.HCM dự kiến tổng vốn FDI đăng ký cả năm 2026 đạt khoảng 19 tỷ USD, tương đương 172,7% kế hoạch và vượt khoảng 72,7% mục tiêu 11 tỷ USD. Đây là mức dự kiến và sẽ tiếp tục được cập nhật theo kết quả thu hút đầu tư trong những tháng cuối năm.

Trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc tiến độ xử lý hồ sơ các dự án trọng điểm, hỗ trợ nhà đầu tư hiện hữu mở rộng hoạt động và tháo gỡ các khó khăn về thủ tục, điều kiện triển khai dự án. Hoạt động xúc tiến đầu tư sẽ tập trung vào công nghệ cao, hạ tầng số, logistics, công nghiệp hỗ trợ, sản xuất xanh và các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao./.

An Nhi
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