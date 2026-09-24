Doanh nghiệp

VCCI đưa tiếng nói doanh nghiệp vào kiến tạo chính sách

Song Linh

Song Linh

haitrinhtbtc@gmail.com
14:00 | 24/09/2026
(TBTCO) - VCCI ký kết hợp tác triển khai Đề án “Lắng nghe để kiến tạo”, hướng tới thiết lập cơ chế thường trực tiếp nhận vướng mắc, sáng kiến từ cộng đồng doanh nghiệp và chuyển hóa thành các đề xuất chính sách.
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VCCI kiến nghị tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, tiếp sức doanh nghiệp tư nhân Thể chế chuyển động mạnh mẽ, khơi thông nguồn lực cho doanh nghiệp Kinh tế tư nhân vượt thách thức sẵn sàng bứt phá

Cụ thể, ngày 24/9/2026, tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Tập đoàn TH ký kết Thỏa thuận hợp tác triển khai Đề án “Lắng nghe để Kiến tạo”. Điểm đáng chú ý là Tập đoàn TH trở thành doanh nghiệp tư nhân đầu tiên và duy nhất được lựa chọn làm đối tác sáng lập Đề án, cùng VCCI đưa tiếng nói từ thực tiễn kinh doanh vào quá trình kiến tạo, hoàn thiện chính sách.

VCCI đưa tiếng nói doanh nghiệp vào kiến tạo chính sách

Ông Hồ Sỹ Hùng- Chủ tịch VCCI phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Hải Anh

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Hồ Sỹ Hùng- Chủ tịch VCCI nhấn mạnh, Đề án là minh chứng cho sự hợp tác giữa VCCI và khu vực tư nhân, hướng tới thiết lập một kênh phản hồi thường xuyên, khách quan giữa cộng đồng doanh nghiệp và Chính phủ. Qua đó, chính sách có thể được điều chỉnh kịp thời hơn, góp phần trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững.

Theo ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng thư ký VCCI, Đề án “Lắng nghe để kiến tạo” được xây dựng nhằm thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại Thông báo số 394/TB-VPCP và Nghị quyết số 216/NQ-CP. Đề án hướng tới hai bước chuyển quan trọng: từ tư duy “tháo gỡ khó khăn” sang “kiến tạo phát triển”, từ “đối thoại” sang hành động, theo dõi và đôn đốc xử lý các vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

Theo thỏa thuận hợp tác, Tập đoàn TH với vai trò đối tác sáng lập sẽ đồng hành cùng VCCI hỗ trợ và vận hành một Tổ công tác thường trực, kết hợp với mạng lưới chuyên gia chất lượng cao.

Đề án tập trung vào hai trụ cột. Thứ nhất là tháo gỡ vướng mắc, đồng hành, theo dõi và đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm những rào cản, vướng mắc pháp lý của doanh nghiệp. Thứ hai là kiến tạo phát triển, chủ động tiếp nhận ý tưởng, hiến kế từ cộng đồng doanh nghiệp để chuyển hóa thành các đề xuất, sáng kiến thể chế trình Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan hoạch định chính sách.

Việc ký kết đánh dấu bước khởi động để Đề án “Lắng nghe để kiến tạo” đi vào vận hành, hướng tới hình thành một kênh tương tác chuyên nghiệp giữa cộng đồng doanh nghiệp và Chính phủ. Qua đó, những vướng mắc từ thực tiễn được tiếp nhận, theo dõi đến cùng, đồng thời các ý tưởng, sáng kiến của doanh nghiệp có thêm cơ chế để chuyển hóa thành đề xuất chính sách cụ thể.
Song Linh
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Đề án Lắng nghe để Kiến tạo Tập đoàn TH hợp tác với VCCI cơ chế tiếp nhận vướng mắc doanh nghiệp rào cản pháp lý doanh nghiệp kiến tạo phát triển kinh tế bền vững đối thoại giữa doanh nghiệp và Chính phủ

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