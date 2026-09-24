Thuế - Hải quan

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh chủ động rà soát hóa đơn điện tử để hạn chế rủi ro, sai sót

Văn Tuấn

Văn Tuấn

tuantbtc@gmail.com
13:57 | 24/09/2026
(TBTCO) - Thuế tỉnh Khánh Hòa cho rằng, việc cập nhật kịp thời quy định mới, rà soát quy trình lập và xử lý hóa đơn sẽ giúp doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh chủ động tuân thủ, hạn chế sai sót và tránh các rủi ro không đáng có.
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Thuế tỉnh Khánh Hòa vừa có hướng dẫn doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh tuân thủ các quy định hiện hành về hóa đơn điện tử theo Nghị định số 254/2026/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 91/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Theo hướng dẫn của Thuế tỉnh Khánh Hòa, trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử, doanh nghiệp, tổ chức cần đối chiếu toàn bộ quy trình hiện hành với thời điểm lập hóa đơn theo Điều 9 Nghị định 254/2026/NĐ-CP, đặc biệt đối với các dịch vụ đặc thù như bảo hiểm, vận tải, công nghệ số, tài sản mã hóa...

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh chủ động rà soát hóa đơn điện tử để hạn chế rủi ro, sai sót
Công chức Thuế tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế. Ảnh: Khánh Hà

Kiểm tra mẫu hóa đơn, phần mềm hóa đơn điện tử, bảo đảm đầy đủ các nội dung bắt buộc theo Điều 10 và Phụ lục Nghị định 254/2026/NĐ-CP.

Xây dựng quy trình nội bộ theo đúng phân loại tại Điều 10 Thông tư 91/2026/TT-BTC (thông báo - không lập lại/điều chỉnh/thay thế).

Kiểm tra thông tin đăng ký thuế của người đại diện với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm hạn chế nguy cơ bị tạm ngừng sử dụng hóa đơn điện tử.

Nếu doanh nghiệp, tổ chức ủy nhiệm cho tổ chức kinh tế lập hóa đơn thay, cần cung cấp đầy đủ, kịp thời tên, địa chỉ, mã số thuế cho bên nhận ủy nhiệm.

Xuất hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, kể cả trường hợp người mua không cung cấp thông tin; ghi rõ “bán cho người tiêu dùng” để hạn chế rủi ro bị người tiêu dùng tố giác.

Đối với chủ quản nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số: kiểm tra việc cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin người mua và thông tin giao dịch cho bên bán để lập hóa đơn điện tử theo quy định (Điều 17, Điều 19 Nghị định 254/2026/NĐ-CP).

Thuế tỉnh Khánh Hòa khuyến nghị hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cần kiểm tra mình có thuộc diện bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử có mã hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, căn cứ doanh thu năm trên 1 tỷ đồng/năm hoặc trường hợp có bán tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng.

Kiểm tra thông tin đăng ký thuế của đại diện hộ kinh doanh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm hạn chế nguy cơ bị tạm ngừng sử dụng hóa đơn điện tử.

Nếu hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh ủy nhiệm cho tổ chức kinh tế lập hóa đơn thay, cần cung cấp đầy đủ, kịp thời tên, địa chỉ, mã số thuế cho bên nhận ủy nhiệm.

Xuất hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, kể cả trường hợp người mua không cung cấp thông tin; ghi rõ “bán cho người tiêu dùng” để hạn chế rủi ro bị người tiêu dùng tố giác.

Lợi ích của việc tuân thủ đúng, kịp thời

Thuế tỉnh Khánh Hòa cho rằng, khi tuân thủ các quy định về hóa đơn, chứng từ, doanh nghiệp, hộ kinh doanh sẽ tránh nguy cơ bị ngừng, tạm ngừng sử dụng hóa đơn điện tử, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh.

Hạn chế vi phạm hành chính về hóa đơn, thuế do lập hóa đơn sai quy định hoặc chậm xử lý sai sót.

Tận dụng các quy trình được đơn giản hóa, trong đó có trường hợp thông báo thay vì lập lại hóa đơn đối với một số sai sót.

Thực hiện đúng quy định giúp doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh xây dựng hình ảnh minh bạch, chuyên nghiệp, tạo niềm tin với khách hàng, đối tác và cơ quan quản lý nhà nước.

Do đó, mỗi doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh cần thường xuyên kiểm tra loại hóa đơn áp dụng, thời điểm lập hóa đơn, nội dung hóa đơn và quy trình xử lý sai sót. Thực hiện đúng, đầy đủ và kịp thời không chỉ giúp hạn chế nguy cơ bị xử lý vi phạm mà còn góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, an toàn và ổn định.
Văn Tuấn
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