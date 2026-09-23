Thuế - Hải quan

Bộ Tài chính làm rõ quy định về hoạt động sửa chữa hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất

Song Linh

Song Linh

haitrinhtbtc@gmail.com
16:17 | 23/09/2026
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, hoạt động sửa chữa chỉ được xác định thuộc hoạt động chế xuất khi đáp ứng điều kiện về gia công và phạm vi hoạt động theo quy định pháp luật, đồng thời làm rõ điều kiện sử dụng tài sản, máy móc hưởng ưu đãi thuế của doanh nghiệp chế xuất.
aa
Hải quan và doanh nghiệp tăng cường phối hợp nhận diện, ngăn chặn hàng giả Hải quan Việt Nam - Campuchia đưa hợp tác chống buôn lậu vào chiều sâu Hải quan Việt Nam hợp tác với Hoa Kỳ phòng, chống buôn lậu trên biển Hải quan hướng dẫn điều kiện tạm xuất - tái nhập xe mô tô tự lái qua biên giới Việt - Trung

Bộ Tài chính vừa có Công văn số 1392/BTC-ĐTNN phúc đáp Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) về kiến nghị liên quan đến hoạt động sửa chữa hàng hóa cho thương nhân nước ngoài của doanh nghiệp chế xuất.

Văn bản làm rõ cơ sở pháp lý xác định hoạt động sửa chữa có thuộc hoạt động chế xuất hay là hoạt động sản xuất, kinh doanh khác, cũng như việc sử dụng chung dây chuyền, tài sản của doanh nghiệp chế xuất.

Theo Bộ Tài chính, khoản 20 Điều 2 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP quy định hoạt động chế xuất bao gồm hoạt động chuyên sản xuất hàng xuất khẩu, cung ứng dịch vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu.

Trong khi đó, Điều 178 Luật Thương mại quy định gia công trong thương mại là hoạt động mà bên nhận gia công sử dụng một phần hoặc toàn bộ nguyên liệu, vật liệu của bên đặt gia công để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn trong quá trình sản xuất theo yêu cầu và hưởng thù lao.

Điều 51 Luật Quản lý ngoại thương quy định hoạt động nhận gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài có thể bao gồm thay thế linh kiện, lắp ráp, sửa chữa, phục hồi, nâng cấp chức năng hoặc làm mới sản phẩm.

Trên cơ sở các quy định nêu trên, Bộ Tài chính khẳng định, việc xác định hoạt động sửa chữa có phải là một công đoạn của hoạt động gia công hay không phải căn cứ nội dung, tính chất thực tế của hoạt động, đồng thời tuân thủ pháp luật thương mại, quản lý ngoại thương và pháp luật chuyên ngành đối với từng loại hàng hóa.

Do đó, chưa có cơ sở áp dụng chung theo hướng mọi hoạt động sửa chữa hàng hóa cho thương nhân nước ngoài đều thuộc hoạt động chế xuất.

Bộ Tài chính phân định hai trường hợp đối với hoạt động sửa chữa của doanh nghiệp chế xuất.

Trường hợp hoạt động sửa chữa là một công đoạn của hoạt động gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài, được thực hiện đúng quy định pháp luật và hoạt động gia công thuộc phạm vi hoạt động chế xuất theo Nghị định số 35/2022/NĐ-CP, thì không thuộc hoạt động sản xuất, kinh doanh khác quy định tại khoản 6 Điều 26 Nghị định này.

Trường hợp hoạt động sửa chữa mang tính chất sản xuất, kinh doanh khác, doanh nghiệp chế xuất phải đáp ứng các điều kiện theo khoản 6 Điều 26 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP. Trong đó, doanh nghiệp phải ngăn cách khu vực lưu giữ hàng hóa phục vụ hoạt động chế xuất với khu vực lưu giữ hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh khác; hạch toán riêng doanh thu, chi phí liên quan đến từng hoạt động.

Đáng chú ý, doanh nghiệp chế xuất không được sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị đã được hưởng ưu đãi thuế dành cho doanh nghiệp chế xuất để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh khác. Trường hợp sử dụng, doanh nghiệp phải hoàn trả ưu đãi thuế đã được miễn, giảm theo quy định pháp luật về thuế.

Về kiến nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định số 35/2022/NĐ-CP, Bộ Tài chính cho biết sẽ nghiên cứu, lấy ý kiến các cơ quan liên quan. Việc hoàn thiện quy định cần được xem xét trên cơ sở rà soát đồng bộ pháp luật có liên quan, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Doanh nghiệp chế xuất khi thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng hàng hóa cho thương nhân nước ngoài cần xác định rõ bản chất hoạt động, cơ sở hợp đồng và quy định chuyên ngành, đồng thời rà soát việc sử dụng máy móc, thiết bị hưởng ưu đãi thuế để bảo đảm tuân thủ quy định hiện hành.
Song Linh
Từ khóa:
quy định pháp luật hoạt động chế xuất ưu đãi thuế doanh nghiệp chế xuất

Dành cho bạn

Việt Nam lần đầu đăng cai Hội nghị Diễn đàn Chứng khoán châu Á

Việt Nam lần đầu đăng cai Hội nghị Diễn đàn Chứng khoán châu Á

Quảng Ninh gắn chuyển đổi xanh với chuyển đổi số trong mô hình phát triển mới

Quảng Ninh gắn chuyển đổi xanh với chuyển đổi số trong mô hình phát triển mới

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng: Giải quyết triệt để các điểm nghẽn dân sinh

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng: Giải quyết triệt để các điểm nghẽn dân sinh

BAC A BANK tiếp tục chào bán trái phiếu ra công chúng, đa dạng lựa chọn đầu tư

BAC A BANK tiếp tục chào bán trái phiếu ra công chúng, đa dạng lựa chọn đầu tư

Bộ Tài chính tăng cường kết nối chiến lược với cộng đồng nhà đầu tư quốc tế tại Hoa Kỳ

Bộ Tài chính tăng cường kết nối chiến lược với cộng đồng nhà đầu tư quốc tế tại Hoa Kỳ

Người lao động trên nền tảng số có thể thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Người lao động trên nền tảng số có thể thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Đọc thêm

Hải quan và doanh nghiệp tăng cường phối hợp nhận diện, ngăn chặn hàng giả

Hải quan và doanh nghiệp tăng cường phối hợp nhận diện, ngăn chặn hàng giả

(TBTCO) - Cục Hải quan vừa phối hợp với Liên minh chống hàng giả (React) tổ chức hội thảo cập nhật quy định thực thi quyền sở hữu trí tuệ, hướng dẫn nhận diện hàng thật - hàng giả, nâng cao hiệu quả phối hợp phòng, chống hàng giả.
Hải quan Việt Nam - Campuchia đưa hợp tác chống buôn lậu vào chiều sâu

Hải quan Việt Nam - Campuchia đưa hợp tác chống buôn lậu vào chiều sâu

(TBTCO) - Hội nghị Hải quan Biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 7 thống nhất nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp nghiệp vụ, trao đổi thông tin và đấu tranh chống buôn lậu giữa hai nước.
Cục Thuế và CIC tăng cường kết nối dữ liệu, nâng cao hiệu quả quản lý thuế và tín dụng

Cục Thuế và CIC tăng cường kết nối dữ liệu, nâng cao hiệu quả quản lý thuế và tín dụng

(TBTCO) - Cục Thuế và Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) vừa ký kết “Quy chế trao đổi thông tin và phối hợp công tác” nhằm tăng cường kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuế và ngân hàng, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.
Hải quan Việt Nam hợp tác với Hoa Kỳ phòng, chống buôn lậu trên biển

Hải quan Việt Nam hợp tác với Hoa Kỳ phòng, chống buôn lậu trên biển

(TBTCO) - Ngày 21/9, Cục Hải quan và Cục Phòng, chống ma túy và Thực thi pháp luật quốc tế (INL), Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phối hợp tổ chức Khóa tập huấn thí điểm về nghiệp vụ lên tàu, phục vụ công tác phòng, chống buôn lậu trên tuyến biển.
Đòn bẩy chính sách thuế cho doanh nghiệp Việt

Đòn bẩy chính sách thuế cho doanh nghiệp Việt

(TBTCO) - Chuỗi cung ứng toàn cầu dịch chuyển đang mở thêm cơ hội cho doanh nghiệp Việt đón vốn, đơn hàng mới và mở rộng thị trường. Để tận dụng tốt cơ hội, doanh nghiệp cần nâng cao năng lực, nâng cấp công nghệ... Chính sách thuế là một trong những động lực quan trọng để doanh nghiệp Việt đẩy nhanh quá trình này.
Thuế tỉnh Tuyên Quang thu nội địa 8 tháng đạt gần 5.000 tỷ đồng

Thuế tỉnh Tuyên Quang thu nội địa 8 tháng đạt gần 5.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Theo Thuế tỉnh Tuyên Quang, tổng thu nội địa tháng 8/2026 do đơn vị thực hiện đạt 428,4 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng năm 2026 đạt 4.985,9 tỷ đồng, bằng 72,3% dự toán UBND tỉnh giao, tăng 28,9% so với cùng kỳ.
Cục Thuế trao đổi kinh nghiệm quốc tế về quy trình áp dụng APA và thực tiễn áp dụng tại Việt Nam

Cục Thuế trao đổi kinh nghiệm quốc tế về quy trình áp dụng APA và thực tiễn áp dụng tại Việt Nam

(TBTCO) - Cục Thuế cùng Deloitte Nhật Bản, Deloitte Đông Nam Á và Deloitte Việt Nam vừa có cuộc trao đổi, chia sẻ chuyên sâu kinh nghiệm quốc tế áp dụng Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) và thực tiễn áp dụng APA trong quản lý thuế tại Việt Nam. Đây là buổi chia sẻ kinh nghiệm thứ hai về APA, sau buổi trao đổi được tổ chức vào tháng 11/2025.
Thuế tỉnh Quảng Trị chuyển đổi số, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh

Thuế tỉnh Quảng Trị chuyển đổi số, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh

(TBTCO) - Với phương châm “Lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ”, Thuế tỉnh Quảng Trị xác định cải cách hành chính và chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu lực quản lý, đồng thời tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Quy định mới về tạm hoãn xuất cảnh người nộp thuế cần lưu ý

Quy định mới về tạm hoãn xuất cảnh người nộp thuế cần lưu ý

Thanh khoản “dễ thở” hơn, dư địa giảm sâu lãi suất thế nào?

Thanh khoản “dễ thở” hơn, dư địa giảm sâu lãi suất thế nào?

Bộ Tài chính làm rõ quy định về hoạt động sửa chữa hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất

Bộ Tài chính làm rõ quy định về hoạt động sửa chữa hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế dự kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế dự kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việt Nam tiếp tục được dự báo là nền kinh tế tăng trưởng cao nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Việt Nam tiếp tục được dự báo là nền kinh tế tăng trưởng cao nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Xuất khẩu gạo Việt muốn đi xa phải nâng giá trị

Xuất khẩu gạo Việt muốn đi xa phải nâng giá trị

Ngày 23/9: Giá heo hơi tại nhiều địa phương trên cả nước điều chỉnh tăng

Ngày 23/9: Giá heo hơi tại nhiều địa phương trên cả nước điều chỉnh tăng

Tỷ giá USD hôm nay (21/9): USD phân hóa, DXY neo vùng cao nhất 7 tuần khi thị trường chờ dữ liệu từ Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (21/9): USD phân hóa, DXY neo vùng cao nhất 7 tuần khi thị trường chờ dữ liệu từ Mỹ

Đề xuất bổ sung tài sản số vào diện có thể trưng dụng

Đề xuất bổ sung tài sản số vào diện có thể trưng dụng

Ngày 21/9: Giá heo hơi duy trì nhịp tăng

Ngày 21/9: Giá heo hơi duy trì nhịp tăng

Thanh tra chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong hoạt động kinh doanh vàng tại Mi Hồng Bà Chiểu

Thanh tra chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong hoạt động kinh doanh vàng tại Mi Hồng Bà Chiểu

Ngày 22/9: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng

Ngày 22/9: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng

Giá vàng hôm nay ngày 22/9: Vàng thế giới giảm 33 USD, trong nước mất tới 1,2 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 22/9: Vàng thế giới giảm 33 USD, trong nước mất tới 1,2 triệu đồng/lượng