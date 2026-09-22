Thuế - Hải quan

Cục Thuế và CIC tăng cường kết nối dữ liệu, nâng cao hiệu quả quản lý thuế và tín dụng

Văn Tuấn

Văn Tuấn

tuantbtc@gmail.com
15:59 | 22/09/2026
(TBTCO) - Cục Thuế và Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) vừa ký kết “Quy chế trao đổi thông tin và phối hợp công tác” nhằm tăng cường kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuế và ngân hàng, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.
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Chia sẻ dữ liệu nâng cao chất lượng quản lý thuế

Phát biểu tại lễ ký kết, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành cho biết, trong xu hướng chuyển đổi số và xây dựng nền quản trị dựa trên dữ liệu, dữ liệu ngày càng giữ vai trò quan trọng đối với hoạt động quản lý nhà nước.

Đối với ngành Thuế, dữ liệu không chỉ là cơ sở để đổi mới phương thức quản lý, mà còn góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, hỗ trợ và đồng hành cùng người nộp thuế. Để đáp ứng yêu cầu này, cơ quan thuế cần có thông tin đầy đủ, kịp thời về hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế, đồng thời có thêm những thông tin liên quan đến dòng tiền, tài sản và quan hệ tín dụng.

Cục Thuế và CIC tăng cường kết nối dữ liệu, nâng cao hiệu quả quản lý thuế và tín dụng
Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: PT

Theo lãnh đạo Cục Thuế, việc bổ sung, kết nối các nguồn dữ liệu sẽ giúp cơ quan thuế có góc nhìn toàn diện hơn về hoạt động của người nộp thuế, qua đó nâng cao chất lượng phân tích, nhận diện rủi ro và đánh giá mức độ tuân thủ. Trên cơ sở đó, việc tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin giữa Cục Thuế và CIC có ý nghĩa quan trọng, phục vụ nhu cầu khai thác, sử dụng dữ liệu hiệu quả hơn trong công tác quản lý.

Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành nhấn mạnh, bên cạnh yêu cầu trong nước, việc tăng cường năng lực dữ liệu còn xuất phát từ yêu cầu hội nhập và hợp tác đa phương về thuế quốc tế. Việt Nam đã và đang tích cực tham gia sâu rộng vào mạng lưới các hiệp định, thỏa thuận song phương, đa phương và các cơ chế hợp tác quốc tế về thuế thế hệ mới, với những yêu cầu ngày càng cao về minh bạch, trao đổi thông tin và phối hợp quản lý thuế theo các chuẩn mực quốc tế, trong đó có các chuẩn mực do Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) thúc đẩy.

Trong bối cảnh đó, Quy chế phối hợp giữa Cục Thuế và CIC được ký kết là một trong những hoạt động nhằm tạo điều kiện để hai bên kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin thường xuyên, hiệu quả hơn.

Thúc đẩy tuân thủ của người nộp thuế

Sự phối hợp giữa Cục Thuế và CIC mang lại những giá trị thiết thực cho cả hai cơ quan. Đối với Cục Thuế, thông tin tín dụng do CIC quản lý là nguồn dữ liệu có giá trị, bổ trợ cho cơ sở dữ liệu của ngành Thuế, phục vụ phân tích, đối chiếu và đánh giá tuân thủ trong quản lý thuế.

Ở chiều ngược lại, dữ liệu do cơ quan thuế cung cấp là nguồn thông tin phục vụ CIC trong công tác đánh giá tín nhiệm của người nộp thuế trong hoạt động tín dụng, đặc biệt là thông tin về cưỡng chế nợ thuế.

Việc trao đổi thông tin giữa hai cơ quan vì vậy không chỉ hỗ trợ công tác quản lý, đánh giá rủi ro tín dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan, mà còn tạo động lực để người nộp thuế chủ động hoàn thành đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ thuế trước khi tiếp tục huy động các nguồn vốn tín dụng phục vụ đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Qua đó, góp phần thúc đẩy môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh.

Cục Thuế và CIC tăng cường kết nối dữ liệu, nâng cao hiệu quả quản lý thuế và tín dụng
Lãnh đạo Cục Thuế và CIC ký kết Quy chế trao đổi thông tin và phối hợp công tác. Ảnh: PT

Về phía CIC, ông Cao Văn Bình - Chủ tịch Hội đồng quản lý kiêm Tổng Giám đốc CIC nhấn mạnh vai trò của việc tăng cường phối hợp, trao đổi và khai thác dữ liệu giữa hai cơ quan trong việc nâng cao chất lượng thông tin phục vụ công tác quản lý. Việc kết nối dữ liệu thuế với thông tin tín dụng được kỳ vọng sẽ tạo thêm nguồn thông tin có giá trị cho công tác đánh giá, phân tích và quản trị rủi ro, đồng thời góp phần nâng cao tính minh bạch, thúc đẩy tuân thủ của người nộp thuế và hỗ trợ tốt hơn cho hoạt động tín dụng.

Với sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cùng tinh thần trách nhiệm của CIC và Cục Thuế, Quy chế trao đổi thông tin và phối hợp công tác sẽ được triển khai thực chất, hiệu quả; trở thành cơ sở quan trọng để nâng cao chất lượng quản lý thuế và thông tin tín dụng, thúc đẩy tuân thủ, đồng thời đáp ứng tốt hơn yêu cầu hội nhập và minh bạch thông tin của Việt Nam.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ ký kết, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng đánh giá cao Cục Thuế và CIC đã khẩn trương xây dựng và hoàn thiện quy chế để ký kết.

Phó Thống đốc cho biết, hiện nay, ngoài thông tin tín dụng, còn rất nhiều thông tin khác để đánh giá năng lực của khách hàng. Chính vì vậy, nguồn thông tin của cơ quan thuế có vai trò quan trọng trong việc bổ sung, hoàn thiện cơ sở dữ liệu của CIC. Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ chỉ đạo các ngân hàng thương mại đẩy mạnh cho vay dựa trên dữ liệu và dòng tiền. Để thực hiện được mục tiêu này, việc kết nối và khai thác hiệu quả dữ liệu thuế là điều kiện quan trọng.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng nhấn mạnh, việc ký kết quy chế mới là bước khởi đầu, để triển khai cần cụ thể hóa các nhiệm vụ phối hợp, đặc biệt, cần chú trọng đảm bảo an toàn, bảo mật dữ liệu và tuân thủ các quy định của pháp luật

Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành kỳ vọng, sau lễ ký kết, Cục Thuế và CIC sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả việc chia sẻ, khai thác dữ liệu, để mỗi nguồn thông tin được trao đổi đều mang lại giá trị thiết thực cho công tác quản lý của hai cơ quan./.

Văn Tuấn
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