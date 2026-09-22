Thị trường

Giá dầu thế giới giảm xuống mức thấp nhất 2 tuần

Văn Nam

Văn Nam

leducviettbtc@gmail.com
10:39 | 22/09/2026
(TBTCO) - Giá dầu thế giới ngày 22/9 tiếp tục giảm, giá dầu Brent được niêm yết ở mức 100,3 USD/thùng, dầu WTI được điều chỉnh xuống mức 92,14 USD/thùng, giảm 0,25% so với phiên liền trước.
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Trong tuần qua, giá xăng dầu thế giới đồng loạt giảm sâu. Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần, giá dầu Brent giao tháng 11 chốt phiên giao dịch ở mức 100,34 USD/thùng, giảm 3,53 USD, tương đương 3,4%.

Giá dầu WTI giao tháng 10 giảm 4,52 USD, tương đương 4,51%, xuống còn 95,78 USD/thùng. Giá dầu WTI giao tháng 11 được giao dịch ở mức 92,47 USD/thùng. Cả hai loại dầu tiêu chuẩn này đều giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 9/9.

Giá dầu thế giới chịu sức ép khi giới đầu tư kỳ vọng những nỗ lực ngoại giao mới có thể giúp hạ nhiệt xung đột giữa Mỹ và Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẵn sàng gặp Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, người dự kiến tới New York trong tuần này để tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc. Thông tin này làm gia tăng kỳ vọng các cuộc tiếp xúc, đàm phán trong tuần có thể tạo ra bước tiến mới trong việc giải quyết xung đột.

Giá dầu thế giới giảm xuống mức thấp nhất 2 tuần
Giá dầu thế giới giảm xuống mức thấp nhất 2 tuần. Ảnh: TL.

Về phía Iran, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei cho biết, nước này đã thông báo thông qua các bên trung gian về những điều kiện để nối lại đàm phán với Mỹ, hướng tới chấm dứt xung đột.

Bên cạnh đó, nguồn cung dầu từ Saudi Arabia được kỳ vọng phục hồi một phần, từ đó tạo thêm sức ép lên giá dầu.

Các cuộc tấn công của lực lượng Houthi vào đường ống dẫn khí Đông - Tây của Saudi Aramco đã khiến công ty năng lượng này tăng cường xuất khẩu qua eo biển Hormuz trong tháng 9 và tháng 10 sau khi tạm dừng một số chuyến hàng qua Yanbu.

Dữ liệu theo dõi tàu chở dầu cho thấy, trong ngày 20/9, Saudi Aramco đã bơm khoảng 14 triệu thùng dầu thô lên 7 siêu tàu chở dầu bên trong Vùng Vịnh.

Còn theo dữ liệu vệ tinh, lượng dầu của Saudi Arabia vận chuyển qua eo biển Hormuz đạt trung bình khoảng 2,9 triệu thùng/ngày trong 6 ngày qua, tăng đáng kể so với mức chỉ 700.000 thùng/ngày trong tháng 8.

Tuy nhiên, tình hình an ninh tại Trung Đông vẫn diễn biến phức tạp. Lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Riyadh và một cơ sở của Saudi Aramco tại TP. Yanbu, bên bờ Biển Đỏ.

Các chuyên gia nhận định, yếu tố địa chính trị vẫn đang chi phối mạnh diễn biến giá dầu. Những cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào Saudi Arabia cuối tuần trước tiếp tục làm dấy lên lo ngại về an toàn của các tuyến vận chuyển năng lượng.
Văn Nam
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