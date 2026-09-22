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Tỷ giá USD hôm nay (22/9): USD nhích nhẹ, DXY dao động hẹp khi Mỹ đề xuất rót 5 tỷ USD tái thiết Trung Đông

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

anhtuyet.tbtc@gmail.com
10:28 | 22/09/2026
(TBTCO) - Sáng 22/9, tỷ giá trung tâm tăng 3 đồng, lên 25.640 đồng/USD, trong khi chỉ số DXY dao động rất hẹp quanh 100,43 điểm. Diễn biến thị trường được chú ý khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đề xuất rót 5 tỷ USD vào quỹ hỗ trợ tái thiết hạ tầng Trung Đông, nhà đầu tư cũng chờ thêm tín hiệu từ các quan chức Fed để xác định hướng đi tiếp theo.
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Thị trường trong nước

Sáng 22/9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.640 đồng/USD, tăng 3 đồng so với phiên trước. Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng điều chỉnh tương ứng.

Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.358 - 26.922 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD cũng đi lên, giao dịch ở mức 25.900 - 26.000 VND/USD, tăng 10 đồng ở chiều mua và tăng mạnh 80 đồng ở chiều bán so với phiên trước.

Tại các ngân hàng thương mại, sáng 22/9, diễn biến tỷ giá trong ngày cho thấy, USD và CNY tăng nhẹ, trong khi EUR, GBP và JPY đồng loạt giảm so với VND. Trong nhóm ngoại tệ giảm giá, GBP ghi nhận mức điều chỉnh mạnh nhất.

Theo đó, tỷ giá USD tại Vietcombank được niêm yết ở mức 25.800 VND/USD mua vào và 26.210 VND/USD bán ra, cùng tăng 10 đồng ở cả hai chiều so với trước đó. Tại BIDV, tỷ giá USD mua vào ở 25.830 VND/USD và bán ra 26.210 VND/USD, cũng tăng 10 đồng.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY tại Vietcombank, BIDV phiên sáng 22/9 như sau:

Tỷ giá USD hôm nay (22/9): USD nhích nhẹ, DXY dao động hẹp khi Mỹ đề xuất rót 5 tỷ USD tái thiết Trung Đông
Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Ngược lại, tỷ giá GBP giảm khá mạnh tại các ngân hàng. Tại Vietcombank, GBP mua vào ở mức 33.900,7 VND/GBP, giảm 71,75 VND/GBP, trong khi giá bán ra đạt 35.340,36 VND/GBP, giảm 47,57 VND/GBP. Tại BIDV, GBP mua vào ở 34.163 VND/GBP và bán ra ở 35.442 VND/GBP, cùng giảm 29 VND/GBP. Nhìn chung, GBP đồng loạt giảm, trong đó mức giảm tại Vietcombank đáng chú ý hơn, đặc biệt ở chiều mua vào.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - dao động rất hẹp quanh 100,43 điểm.

Theo tờ Wall Street Journal hôm thứ Hai, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề xuất rót 5 tỷ USD vào một quỹ mới nhằm hỗ trợ tái thiết các cơ sở hạ tầng trọng yếu tại Trung Đông bị hư hại trong cuộc xung đột với Iran. Quỹ này cũng hướng tới việc giảm sự phụ thuộc vào eo biển Hormuz trong hoạt động vận chuyển dầu và khí đốt.

Quỹ có tên “Quan hệ Đối tác vì xây dựng và tin cậy của các đồng minh” sẽ do Tập đoàn Tài chính Phát triển Mỹ (DFC) quản lý, với mục tiêu thúc đẩy đầu tư, hỗ trợ tái thiết và mở rộng hoạt động kinh tế trong khu vực.

Theo tài liệu được công bố, có 4 nhóm dự án được ưu tiên triển khai thông qua cơ chế này. Thứ nhất là các khoản đầu tư nhằm xây dựng hoặc mở rộng các tuyến vận chuyển hàng hóa, năng lượng mà không phải đi qua eo biển Hormuz. Thứ hai là khôi phục dòng chảy năng lượng và hoạt động xuất khẩu các mặt hàng thiết yếu.

Thứ ba là củng cố cơ sở hạ tầng nhằm nâng cao khả năng chống chịu trước các cuộc tấn công trong tương lai. Cuối cùng là tái thiết các cơ sở hạ tầng nội địa thiết yếu và khôi phục các tuyến vận chuyển hàng hóa nhập khẩu.

Trong khi đó, những tín hiệu tích cực về ngoại giao tại Trung Đông đang phần nào hỗ trợ các tài sản rủi ro hơn so với đồng USD. Thị trường đang tìm thêm động lực giao dịch sau các bài phát biểu của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee hôm thứ Hai cho biết, lạm phát tại Mỹ có thể đã vượt qua tác động từ các cú sốc liên quan đến thuế quan và giá năng lượng trong 18 tháng qua. Lạm phát hiện có thể chịu thêm sức ép từ nhu cầu nội địa mạnh, qua đó có khả năng đòi hỏi Fed phải duy trì hoặc đẩy nhanh tốc độ tăng lãi suất.

Trong khi đó, Chủ tịch Fed St. Louis Alberto Musalem nhận định, Ngân hàng Trung ương Mỹ có thể cần tiếp tục tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát bắt nguồn từ nhu cầu mạnh, cũng như tác động của một cú sốc giá hàng hóa đã lan rộng ra ngoài phạm vi dầu mỏ./.

Ánh Tuyết
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Cập nhật: 22/09/2026 10:30

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Cập nhật: 22/09/2026 10:30

Lãi suất

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Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
BIDV 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
VietinBank 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
Agribank 0,20 - - - 2,60 2,60 2,90 4,00 4,00 5,90 6,00
ACB 0,50 - - - 4,00 4,20 4,40 4,50 4,70 5,30 5,40
Sacombank 0,50 - - - 4,75 4,75 4,75 6,30 6,30 6,10 6,80
Techcombank 0,05 - - - 4,20 4,20 4,50 6,20 6,20 6,40 5,50
LPBank 0,20 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 4,60 4,60
Vikki Bank 0,49 0,49 - - 4,64 4,64 4,64 5,75 5,52 5,76 5,43
Eximbank 0,20 0,20 0,20 0,20 2,80 3,00 3,10 4,20 4.00 4,70 5,30