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Tỷ giá USD hôm nay (17/9): USD đồng loạt đi lên, Fed tăng lãi suất lần đầu sau 3 năm và để ngỏ tăng tiếp

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

anhtuyet.tbtc@gmail.com
09:06 | 17/09/2026
(TBTCO) - Sáng 17/9, tỷ giá trung tâm tăng 6 đồng lên 25.632 đồng, tỷ giá USD tại ngân hàng tiếp tục đi lên. Chỉ số DXY cũng tăng mạnh 0,73%, lên 100,34 điểm. Fed nâng lãi suất 25 điểm cơ bản lên 3,75% - 4% với tỷ lệ nhất trí 12-0, đánh dấu lần tăng đầu tiên kể từ tháng 7/2023, đồng thời để ngỏ khả năng tiếp tục thắt chặt chính sách.
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Thị trường trong nước

Sáng 17/9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.632 đồng, tăng 6 đồng so với phiên trước. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng được điều chỉnh tương ứng.

Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.350,4- 26.913,6 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD giao dịch quanh 25.720 - 25.770 VND/USD, giảm 40 đồng hai chiều, diễn biến trái chiều với đà tăng của tỷ giá trung tâm.

Tại các ngân hàng thương mại, sáng 17/9 ghi nhận xu hướng trái chiều, trong đó, tỷ giá USD và CNY tăng, trong khi tỷ giá EUR, GBP và JPY đồng loạt giảm, với mức điều chỉnh mạnh nhất thuộc về đồng bảng Anh.

Theo đó, tỷ giá USD tiếp tục đi lên tại cả hai ngân hàng. Tại Vietcombank, tỷ giá USD mua vào - bán ra ở mức 25.775 - 26.185 VND/USD, cùng tăng 30 đồng ở cả hai chiều. Tại BIDV, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 25.805 - 26.185 VND/USD, cũng tăng 30 đồng ở chiều mua vào và bán ra.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY tại Vietcombank, BIDV phiên sáng 17/9 như sau:

Tỷ giá USD hôm nay (17/9): USD đồng loạt đi lên, Fed tăng lãi suất lần đầu sau 3 năm và để ngỏ tăng tiếp
Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Đà giảm thể hiện rõ hơn ở tỷ giá GBP khi đây là ngoại tệ có mức điều chỉnh lớn nhất trong nhóm được khảo sát. Tại Vietcombank, tỷ giá GBP mua vào - bán ra giảm 191,11 đồng và 199,28 đồng, xuống 33.878,23 - 35.316,99 VND/GBP. Tại BIDV, tỷ giá GBP giảm mạnh hơn, lần lượt 199 đồng và 208 đồng, xuống 34.135 - 35.411 VND/GBP.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - tiếp đà tăng mạnh 0,73% vượt mốc quan trọng 100 điểm, lên 100,34 điểm.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã nhất trí nâng lãi suất quỹ liên bang thêm 25 điểm cơ bản, lên 3,75% - 4%. Đây là lần tăng lãi suất đầu tiên kể từ tháng 7/2023. Quyết định được thông qua với tỷ lệ 12-0, với nhận định rằng việc nâng lãi suất sẽ hỗ trợ đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2% nhanh hơn.

Cùng với quyết định lãi suất, các dự báo kinh tế tháng 9 và phát biểu tại cuộc họp báo của Chủ tịch Fed Kevin Warsh phát đi thông điệp cứng rắn về chính sách tiền tệ.

Fed đánh giá nền kinh tế Mỹ vẫn có sức chống chịu, trong khi các điều kiện tài chính chưa đủ thắt chặt để bảo đảm lạm phát nhanh chóng trở lại mục tiêu. Vì vậy, khả năng tiếp tục nâng lãi suất trong những tháng tới vẫn được để ngỏ.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gây sức ép lên ngân hàng trung ương. Hôm thứ tư, Tổng thống Trump kêu gọi Fed hạ lãi suất xuống 1% hoặc thấp hơn, chỉ vài giờ sau khi Fed công bố đợt tăng lãi suất đầu tiên kể từ năm 2023. Quan điểm trái chiều giữa Nhà Trắng và Fed, cơ quan hoạt động độc lập, tiếp tục là yếu tố được thị trường theo dõi.

Chủ tịch Fed mô tả quyết định nâng lãi suất là sáng suốt và đúng đắn, đồng thời nhấn mạnh nền kinh tế đã trở nên vững vàng hơn trong 7 tuần kể từ cuộc họp trước.

Thị trường lao động tiếp tục duy trì trạng thái tích cực, với tỷ lệ thất nghiệp thấp, số lượng vị trí tuyển dụng tăng và tổng số giờ làm việc đi lên.

Theo Chủ tịch Fed, sức chống chịu của nền kinh tế tạo dư địa để ngân hàng trung ương tập trung hơn vào nhiệm vụ kiểm soát giá cả. Đồng thời, cảnh báo rằng chi phí vay vốn có thể tiếp tục tăng trong những tháng tới cũng góp phần hỗ trợ đồng USD.

Sau quyết định của Fed, lãi suất Mỹ đã vượt mức lãi suất chính sách 3,75% của Anh lần đầu tiên trong năm nay. Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) duy trì lãi suất ở mức 3,75% kể từ tháng 12/2025 và chưa điều chỉnh tại các cuộc họp sau đó.

Dù chênh lệch lãi suất giữa Mỹ và Anh không lớn, việc lợi suất tương đối nghiêng về phía Mỹ đang tạo thêm bất lợi đối với đồng bảng Anh. Ngân hàng Trung ương Anh được kỳ vọng tiếp tục giữ lãi suất ở mức 3,75% trong cuộc họp ngày thứ năm.

Bên cạnh chính sách tiền tệ, thị trường cũng theo dõi những diễn biến địa chính trị tại Trung Đông. Theo Reuters, Tổng thống Donald Trump dự kiến gặp các nhà lãnh đạo vùng Vịnh bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York vào thứ ba tới, để thảo luận các bước tiếp theo liên quan đến cuộc chiến Iran.

Nội dung trao đổi được cho là sẽ tập trung vào những phương án của Mỹ cho chiến lược hậu chiến, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump đang xây dựng kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo./.

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Cập nhật: 17/09/2026 10:30

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Cập nhật: 17/09/2026 10:30

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
BIDV 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
VietinBank 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
Agribank 0,20 - - - 2,60 2,60 2,90 4,00 4,00 5,90 6,00
ACB 0,50 - - - 4,00 4,20 4,40 4,50 4,70 5,30 5,40
Sacombank 0,50 - - - 4,75 4,75 4,75 6,30 6,30 6,10 6,80
Techcombank 0,05 - - - 4,20 4,20 4,50 6,20 6,20 6,40 5,50
LPBank 0,20 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 4,60 4,60
Vikki Bank 0,49 0,49 - - 4,64 4,64 4,64 5,75 5,52 5,76 5,43
Eximbank 0,20 0,20 0,20 0,20 2,80 3,00 3,10 4,20 4.00 4,70 5,30