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Ngày 17/9: Giá cà phê đảo chiều giảm mạnh, hồ tiêu ở mốc 141.000 đồng/kg

06:55 | 17/09/2026
Giá cà phê trong nước hôm nay (17/9) đồng loạt giảm 800 - 900 đồng/kg. Hiện giá trung bình tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên trong khoảng 94.000 - 94.700 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu tiếp tục đi ngang.
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Giá cà phê trong nước hôm nay giảm mạnh. Ảnh minh họa

Giá cà phê giảm tới 900 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt giảm mạnh trở lại sau phiên tăng trước đó. Mặt bằng thu mua hiện dao động trong khoảng 94.000 - 94.700 đồng/kg, giảm 800 - 900 đồng/kg. Đáng chú ý, sau đợt điều chỉnh này, không còn địa phương nào trong nhóm khảo sát giữ được mốc 95.000 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) giảm 800 đồng/kg, đưa giá cà phê xuống 94.700 đồng/kg, vẫn là mức cao nhất khu vực. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cùng giảm 900 đồng/kg, xuống còn 94.500 đồng/kg.

Lâm Đồng cũng giảm 900 đồng/kg, hiện được thương lái thu mua ở mức 94.000 đồng/kg, thấp nhất trong số các địa phương khảo sát.

Trên thị trường thế giới, hai chủng loại cà phê chính cũng quay đầu giảm. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng tháng 11/2026 giảm 1,53%, tương đương 54 USD/tấn, xuống còn 3.481 USD/tấn. Hợp đồng tháng 1/2027 giảm mạnh hơn 1,85%, tương đương 65 USD/tấn, xuống 3.450 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica tháng 12/2026 giảm 2,35%, tương đương 6,85 US cent/pound, còn 283,65 US cent/pound. Hợp đồng tháng 3/2027 giảm 2,22%, xuống 275,05 US cent/pound.

Giá tiêu tiếp tục giữ mốc 141.000 đồng/kg

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Giá tiêu trong nước hôm nay duy trì ổn định. Ảnh minh họa

Giá tiêu hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm tiếp tục đi ngang, duy trì mặt bằng thu mua trong khoảng 137.000 - 141.000 đồng/kg.

Trong đó, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục dẫn đầu thị trường với mức 141.000 đồng/kg. Đắk Lắk đứng ngay sau với giá thu mua 140.000 đồng/kg.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), giá tiêu được duy trì ở mức 137.500 đồng/kg. Gia Lai và Đồng Nai cùng đứng ở mức 137.000 đồng/kg, thấp nhất trong số các địa phương khảo sát.

Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu tại các nước sản xuất lớn cũng không thay đổi so với phiên trước.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, tiêu đen Indonesia hiện được niêm yết ở mức 6.939 USD/tấn. Tiêu đen ASTA 570 của Brazil có giá 5.750 USD/tấn, thấp nhất trong các nguồn cung lớn được khảo sát, trong khi tiêu đen Malaysia đứng ở mức 9.300 USD/tấn.

Tại Việt Nam, tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l và 550 g/l được giao dịch trong khoảng 6.070 - 6.130 USD/tấn.

Đối với tiêu trắng, tiêu Muntok của Indonesia giữ mức 9.500 USD/tấn. Giá tiêu trắng Việt Nam và Malaysia lần lượt đạt 8.450 USD/tấn và 12.200 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
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