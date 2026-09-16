Việt Nam sẽ tham gia Triển lãm xanh thế giới 2027 - GREEN EXPO 2027

Thông tin được ông Hoàng Văn Dự - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp cho biết tại cuộc họp báo thường kỳ do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức sáng 16/9.

Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các địa phương như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và các cơ quan liên quan chuẩn bị cho sự kiện.

Đây là triển lãm có quy mô lớn về làm vườn trên thế giới, được Hiệp hội Làm vườn Thế giới phê duyệt và tổ chức trong 190 ngày, từ ngày 19/3/2027 đến 26/9/2027 tại Yokohama, Nhật Bản. Sự kiện có sự tham gia của hơn 100 quốc gia, vùng lãnh thổ và 5 tổ chức quốc tế, dự kiến thu hút trên 10 triệu lượt khách trực tiếp và khoảng 15 triệu lượt tiếp cận nếu tính cả các hình thức tham gia khác.

Với chủ đề “Scenery of the Future for Happiness” - “Phong cảnh của tương lai vì hạnh phúc”, GREEN EXPO 2027 tập trung vào mối quan hệ giữa con người, thiên nhiên và phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu, suy giảm đa dạng sinh học và áp lực lên tài nguyên thiên nhiên.

Ông Hoàng Văn Dự, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp thông tin tại cuộc họp. Ảnh: Khánh Linh

Phạm vi triển lãm không chỉ giới hạn ở hoa, cây cảnh và làm vườn mà mở rộng sang nông nghiệp, môi trường, kinh tế tuần hoàn, hạ tầng xanh, công nghệ, đổi mới sáng tạo, an ninh lương thực, văn hóa và các mô hình phát triển bền vững.

Ông Hoàng Văn Dự nhấn mạnh, đây là cơ hội để Việt Nam quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa tới công chúng quốc tế; giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm OCOP, du lịch nông nghiệp, nông thôn và những thành tựu trong phát triển nông nghiệp, bảo vệ môi trường.

Ông Dự cho biết thêm, ngày 6/4/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 629/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch Việt Nam tham gia Triển lãm XANH Thế giới 2027, giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì triển khai.

Theo kế hoạch, Việt Nam tham gia với tư cách quốc gia và tổ chức Nhà Triển lãm hoạt động trong toàn bộ thời gian diễn ra sự kiện. Theo phương án hiện nay, Việt Nam tham gia theo mô hình International Garden - Vườn quốc tế, với một nhà kính khoảng 25 m² do Ban Tổ chức Nhật Bản hỗ trợ xây dựng.

Trong thời gian diễn ra triển lãm, Việt Nam dự kiến tổ chức luân phiên các tuần lễ quảng bá sản phẩm của địa phương, trong đó có Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Đà Nẵng. Cùng với đó là các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp, hội thảo, tọa đàm chuyên đề và giao lưu văn hóa.