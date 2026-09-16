Tài chính

Đầu tư công mở đường, khơi thông nguồn lực

Tiến Dũng

Tiến Dũng

11:06 | 16/09/2026
(TBTCO) - Trong giai đoạn phát triển mới, Quảng Ninh tiếp tục sử dụng đầu tư công để hoàn thiện hạ tầng, tháo gỡ điểm nghẽn và tạo điều kiện thu hút nguồn lực ngoài ngân sách.
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Hạ tầng mở không gian phát triển

Đến hết tháng 8/2026, Quảng Ninh đã giải ngân 13.119 tỷ đồng vốn đầu tư công. Trong đó, kế hoạch vốn năm 2026 giải ngân 11.719 tỷ đồng, bằng 61% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm.

Trong nhiều năm, Quảng Ninh thực hiện phương châm “lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư”, ưu tiên ngân sách cho những công trình hạ tầng có khả năng tạo sức lan tỏa. Hệ thống cao tốc, cảng hàng không, hạ tầng khu kinh tế và khu công nghiệp đã cải thiện đáng kể khả năng kết nối giữa các khu vực.

Đầu tư công mở đường, khơi thông nguồn lực
Đầu tư công tiếp tục đóng vai trò kiến tạo không gian phát triển mới của thành phố Quảng Ninh. Ảnh: Tiến Dũng

Giai đoạn 2016 - 2020, tổng vốn đầu tư theo hình thức PPP tại Quảng Ninh đạt khoảng 47.000 tỷ đồng với 44 dự án trong các lĩnh vực giao thông, hạ tầng kỹ thuật, dân dụng và văn hóa. Giai đoạn 2021 - 2025, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn đạt gần 500.000 tỷ đồng.

Những công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật được hoàn thiện không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất trước mắt mà còn tạo thêm quỹ đất phát triển, tăng khả năng kết nối khu công nghiệp, khu kinh tế, cảng biển và đô thị.

Tạo điều kiện cho vốn tư nhân

Trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026 - 2030, Quảng Ninh tiếp tục ưu tiên các dự án giao thông kết nối khu kinh tế ven biển, khu công nghiệp, cảng biển và đô thị; đồng thời quan tâm hạ tầng số, hạ tầng xanh, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Từ góc nhìn doanh nghiệp, ông Wu Liang (Ngô Lượng) - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Công nghiệp chính xác EVA Quảng Ninh, cho biết hệ thống giao thông đồng bộ là một trong những yếu tố quan trọng khi doanh nghiệp lựa chọn địa điểm đầu tư. Kết nối thuận lợi với cảng biển giúp giảm chi phí logistics, rút ngắn thời gian vận chuyển và tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất lâu dài.

Với vị thế thành phố trực thuộc Trung ương, nhu cầu đầu tư hạ tầng của Quảng Ninh còn gắn với việc nâng chất lượng đô thị, hoàn thiện các thiết chế công cộng và thu hẹp chênh lệch về điều kiện phát triển giữa các khu vực.

Hiệu quả của đầu tư công vì vậy không chỉ được đo bằng tỷ lệ giải ngân. Quan trọng hơn là công trình sau đầu tư có tháo gỡ được điểm nghẽn, cải thiện kết nối và tạo điều kiện để doanh nghiệp triển khai dự án hay không. Đây là cơ sở để nguồn vốn ngân sách tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt đối với đầu tư xã hội.

Tiến Dũng
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đầu tư công quảng ninh tháo gỡ điểm nghẽn thu hút nguồn lực

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