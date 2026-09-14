Bộ Tài chính khẩn trương rà soát, tái cấu trúc hệ thống văn bản pháp luật

Hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo thuận lợi trong thực thi

Theo đại diện TP. Hồ Chí Minh, các báo cáo của Bộ Tài chính đã bám sát, cụ thể hóa các chủ trương, chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, thực thi pháp luật và của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Hội nghị diễn ra trực tiếp tại Bộ Tài chính và trực tuyến tại 33 điểm cầu. Ảnh: Đức Minh

Kết quả tổng rà soát được đánh giá là tiền đề quan trọng để tiếp tục triển khai các quan điểm, nguyên tắc và giải pháp về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Các nội dung phân tích, hướng dẫn trong báo cáo cũng là cơ sở để địa phương tiếp tục thực hiện tổng rà soát văn bản trong lĩnh vực tài chính - ngân sách.

Từ thực tiễn địa phương, TP. Hồ Chí Minh cho biết đã khẩn trương xây dựng và triển khai tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn, trong đó xác định rõ nội dung công việc, thời hạn, tiến độ và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan. Sau quá trình rà soát, nhất là trong bối cảnh tổ chức lại chính quyền địa phương 2 cấp và hợp nhất các địa phương, Thành phố xác định 1.576 văn bản cần xử lý. Đến nay, thành phố đã xử lý 964 văn bản, đạt trên 60%, số còn lại đang tiếp tục được tập trung xử lý.

Tại đầu cầu Quảng Ninh, Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Văn Diện cũng đánh giá cao cách tiếp cận của Bộ Tài chính khi tổng rà soát không chỉ dừng ở việc thống kê, phân loại văn bản mà đi sâu đánh giá tính đồng bộ, thống nhất, khả thi, hiệu lực, hiệu quả và tác động thực chất của các quy định khi đi vào đời sống.

Theo đại diện Quảng Ninh, cách tiếp cận tổng rà soát lần này có ý nghĩa thiết thực khi không chỉ xác định văn bản cần sửa đổi, thay thế hay bãi bỏ mà còn xem xét trường hợp cần bãi bỏ toàn bộ, bãi bỏ một phần, sửa đổi, thay thế hoặc ban hành mới để phù hợp với bối cảnh thực tiễn của địa phương. Đây cũng là cơ sở để nâng cao hơn nữa tính phù hợp và khả năng thực thi của hệ thống pháp luật.

Từ góc độ cơ quan thẩm định, đại diện Bộ Tư pháp đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo của Bộ Tài chính trong quá trình tổng rà soát. Mặc dù khối lượng văn bản thuộc phạm vi rà soát rất lớn, Bộ Tài chính đã chủ động, kịp thời triển khai công việc ngay từ đầu theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo. Đặc biệt, các nội dung liên quan đến kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể và các báo cáo chuyên đề đã được thực hiện từ sớm.

Các ý kiến tại hội thảo đều nhấn mạnh tổng rà soát không chỉ nhằm hoàn thành việc thống kê, mà mục tiêu cuối cùng là hoàn thiện hệ thống pháp luật, xử lý những quy định không còn phù hợp và tạo thuận lợi hơn cho quá trình tổ chức thực hiện.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Đức Minh

Theo đại diện lãnh đạo TP. Quảng Ninh, trong quá trình rà soát, địa phương đã đồng thời tìm kiếm các giải pháp tháo gỡ những vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Một số kiến nghị tập trung vào cách tiếp cận đối với tài nguyên, vật liệu sau khai thác, chất thải xây dựng và vật liệu tuần hoàn nhằm tạo điều kiện để nguồn lực được sử dụng hiệu quả hơn, đồng thời đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường.

Địa phương cũng đề xuất tiếp tục nghiên cứu, tăng cường phân cấp, phân quyền trong quản lý và sử dụng tài sản công, theo hướng Trung ương quy định khung và địa phương căn cứ điều kiện thực tế để quyết định, đồng thời chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Theo cách tiếp cận này, pháp luật có thể tạo thêm dư địa để địa phương linh hoạt tổ chức thực hiện, phù hợp với đặc thù và yêu cầu phát triển bền vững.

Đại diện TP. Hồ Chí Minh cũng đề nghị tiếp tục rà soát những quy định về thẩm quyền trong bối cảnh tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là những nội dung liên quan đến cấp xã chưa được điều chỉnh kịp thời. Thành phố cho biết đã gửi các trường hợp cụ thể đến Bộ Tài chính và mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp rà soát, điều chỉnh để tạo thuận lợi hơn cho TP. Hồ Chí Minh và các địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện.

Chủ động xử lý ngay những vấn đề đã được nhận diện

Về phía Bộ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Hoàng Thái Sơn cho biết, các ý kiến tại hội thảo đã cung cấp thêm nhiều thông tin thiết thực. Các bộ, ngành, địa phương đã nêu khá cụ thể những nội dung cần sửa đổi, qua đó giúp Bộ Tài chính có thêm cơ sở để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo và tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản.

Vụ trưởng Vụ Pháp chế Hoàng Thái Sơn phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Đức Minh

Vụ trưởng Vụ Pháp chế cũng khẳng định tinh thần chủ động xử lý ngay các nội dung đã được nhận diện. Theo đó, trong quá trình xây dựng pháp luật, Bộ Tài chính đã và đang cập nhật các kết quả rà soát vào các dự án luật, nghị quyết, nghị định, thông tư; đồng thời triển khai việc bãi bỏ những văn bản cần thiết để kịp thời giải quyết các điểm nghẽn trong thực tiễn. Dự kiến khoảng trên 40% đến gần 50% các nội dung cần xử lý sẽ được thực hiện theo hướng này.

Kết luận hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến đóng góp tâm huyết, sâu sắc của các đại biểu tại hội thảo.

Trong thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, các Bộ, ngành, các địa phương, các hiệp hội, tập đoàn, tổng công ty do Bộ Tài chính làm cơ quan đại diện chủ sở hữu tập trung cao nhất trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong giai đoạn tiếp theo. Đồng thời, các đơn vị tiếp thu các ý kiến góp ý hợp lý để đưa vào kết quả tổng rà soát của đơn vị mình, chủ động tham mưu để thể chế, đưa nội dung cần xử lý vào ngay các văn bản quy phạm pháp luật đang xây dựng, không đợi kết quả tổng rà soát.

Đối với các địa phương, Thứ trưởng đề nghị chủ động thực hiện tổng rà soát hệ thống văn bản do mình ban hành bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Thứ trưởng nêu rõ, địa phương là đơn vị trực tiếp thực hiện các văn bản ngành tài chính. Bộ Tài chính mong từ thực tiễn triển khai tại địa phương sẽ tiếp tục đóng góp với Bộ Tài chính trong quá trình tổng rà soát để hệ thống văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực tài chính được thực hiện hiệu quả, khả thi, không vướng mắc.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Lê Tấn Cận cũng yêu cầu các cơ quan báo, tạp chí thuộc Bộ Tài chính tăng cường truyền thông về vai trò, ý nghĩa và kết quả thực hiện tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính, tạo khí thế, quyết tâm chính trị cao nhất, góp phần hoàn thành các mục tiêu của đợt tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.