Khối ngoại mua ròng trở lại, gom mạnh cổ phiếu ngân hàng

Kết phiên ngày 14/9, VN-Index giảm 6,98 điểm, tương ứng 0,39%, xuống 1.788,23 điểm. Áp lực bán vẫn chiếm ưu thế với 229 mã giảm, 85 mã tăng và 54 mã đứng giá. Thanh khoản đạt hơn 19.538 tỷ đồng.

Điểm đáng chú ý trong giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài là sự đảo chiều tại nhóm ngân hàng. VPB dẫn đầu danh sách mua ròng với 149,37 tỷ đồng, cổ phiếu tăng 0,93% lên 27.200 đồng. MBB và TCB lần lượt được giải ngân ròng 136,01 tỷ đồng và 131,16 tỷ đồng. Trong đó, TCB tăng 0,79%, còn MBB giảm nhẹ 0,25%.

Dòng tiền ngoại cũng mua ròng FPT 117,23 tỷ đồng và VCB 95,46 tỷ đồng. Đáng chú ý, VCB tăng 0,52% dù thị trường chung giảm điểm. PNJ được mua ròng 80,72 tỷ đồng nhưng giá cổ phiếu giảm 3,75%.

BSR tiếp tục nằm trong nhóm được khối ngoại ưu tiên, với giá trị mua ròng 72,71 tỷ đồng, sau khi đã dẫn đầu chiều mua ròng ở phiên trước. Cổ phiếu BSR tăng 3,45% lên 28.500 đồng và cũng thuộc nhóm đóng góp tích cực nhất cho VN-Index trong phiên. SSB được mua ròng 63,43 tỷ đồng và tăng sát giá trần 6,83%; DGW nhận 53,59 tỷ đồng và tăng 3,6%.

Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng mạnh trong phiên - Nguồn: Dstock

Ở chiều ngược lại, HPG bị bán ròng mạnh nhất với 170,15 tỷ đồng, cổ phiếu giảm 1,88%. VIC đứng thứ hai với giá trị bán ròng 76,98 tỷ đồng. Đây cũng là cổ phiếu gây sức ép lớn nhất lên VN-Index trong phiên khi lấy đi hơn 3 điểm của chỉ số.

VNM bị bán ròng 64,24 tỷ đồng; STB 49,23 tỷ đồng. Hai cổ phiếu chứng khoán VND và VCI cũng chịu áp lực bán ròng lần lượt 42,32 tỷ đồng và 40,63 tỷ đồng, đồng thời giảm tương ứng 3,63% và 2,24%.

Dòng vốn ngoại tiếp tục phân hóa mạnh giữa từng cổ phiếu thay vì vận động đồng nhất với thị trường chung. Trong khi HPG, VIC và một số mã chứng khoán chịu áp lực rút vốn, dòng tiền lại chuyển sang mua khá đồng đều tại nhóm ngân hàng, với 5 đại diện VPB, MBB, TCB, VCB và BID cùng xuất hiện trong top mua ròng.