Thuế TP. Hải Phòng thu nội địa 8 tháng đạt hơn 73.000 tỷ đồng

Báo cáo của Thuế TP. Hải Phòng cho thấy, có 20/21 đơn vị đạt và vượt tiến độ thu bình quân năm (trên 66,7%). So với dự toán pháp lệnh, có 13/20 chỉ tiêu đạt và vượt tiến độ thu bình quân năm là khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trung ương đạt 102,4%; khu vực DNNN địa phương đạt 70,3%; khu vực đầu tư nước ngoài đạt 83,9%; khu vực ngoài quốc doanh đạt 98,2%; lệ phí trước bạ đạt 69,1%; phí, lệ phí đạt 72,7%; thuế sử dụng đất nông nghiệp đạt 99,1%; thu từ hoạt động xổ số đạt 85,3%...

Đánh giá về kết quả trên, ông Nguyễn Tiến Trường - Trưởng Thuế TP. Hải Phòng cho biết, trong tháng 8, Thuế TP. Hải Phòng đã chủ động phổ biến và làm rõ các chính sách thuế quan trọng, việc phổ biến, tuyên truyền sớm các nghị định, thông tư giúp người nộp thuế có đủ thời gian tìm hiểu và chuẩn bị, đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật khi các chính sách mới chính thức có hiệu lực. Song song với việc phổ biến chính sách, Thuế thành phố cũng đẩy mạnh các giải pháp chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả hỗ trợ người nộp thuế.

Công chức Thuế TP. Hải Phòng hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: CTV.

Về Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”, Thuế TP. Hải Phòng được Cục Thuế đánh giá là một trong các địa phương có chuyển biến rõ trong xử lý doanh nghiệp, tổ chức trạng thái 03, cho thấy các nỗ lực tạo chuyển biến bước đầu trong thực hiện chiến dịch.

Hoàn thành 21 nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2026 Theo Trưởng Thuế TP. Hải Phòng, công tác quản trị dữ liệu và quản lý rủi ro được duy trì ổn định, kế hoạch chuyển đổi số được theo dõi tiến độ và báo cáo định kỳ theo quy định. Phòng Quản trị dữ liệu và quản lý rủi ro đã và đang nghiên cứu xây dựng nhiều ứng dụng hỗ trợ và ứng dụng AI để phân tích, thu thập thông tin, phục vụ giải quyết công việc hiệu quả, đã hoàn thành 21 nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2026.

Trong đó, một số đơn vị có cách làm hay, như Thuế cơ sở 3 chuyển từ phương thức “chờ người nộp thuế đến làm thủ tục” sang chủ động rà soát, phân loại, xác minh và hỗ trợ. Thuế cơ sở 10 phối hợp hiệu quả với chính quyền địa phương.

Đáng chú ý, công tác kiểm tra thuế, chống thất thu ngân sách nhà nước luôn được chú trọng. Lũy kế 8 tháng, tổng số tiền thuế truy thu, truy hoàn, phạt tăng qua kiểm tra là hơn 1.716,1 tỷ đồng, giảm lỗ 3.967,6 tỷ đồng, giảm khấu trừ 202,5 tỷ đồng.

Để phấn đấu hoàn thành công tác thuế tháng 9 và những tháng cuối năm 2026, lãnh đạo Thuế TP. Hải Phòng cho hay, đơn vị tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, theo dõi sát tiến độ thu của từng đơn vị, địa bàn và khoản thu; phân tích các yếu tố tác động, tăng cường kiểm soát nguồn thu, phấn đấu hoàn thành dự toán năm 2026 và hạn chế chênh lệch giữa số thực thu với dự toán. Đồng thời, phân cấp lại doanh nghiệp quản lý trên địa bàn, xây dựng dự toán thu ngân sách năm 2027.

Tiếp tục triển khai quyết liệt Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”. Thực hiện công tác hoàn thuế kịp thời, đúng quy định. Phân loại nợ, thực hiện đầy đủ các biện pháp thu hồi, đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế và tạm hoãn xuất cảnh theo quy định.

Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, chống thất thu ngân sách. Tập trung hoàn thành kế hoạch kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế và trụ sở người nộp thuế trong tháng 9 và tháng 10/2026.

Hỗ trợ, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện các chính sách thuế mới, tăng cường kiểm soát kê khai doanh thu, hoá đơn đối với khu vực hộ kinh doanh. Tiếp tục thực hiện kế hoạch chuyển đổi số, đưa ứng dụng đã hoàn thành vào khai thác rộng rãi, nâng cấp theo yêu cầu thực tiễn.

Bên cạnh đó, chú trọng công tác tổ chức cán bộ, văn phòng, quản lý tài sản, tài chính đảm bảo hiệu quả; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, lề lối làm việc; nâng cao trách nhiệm, chất lượng, tiến độ công việc, thái độ phối hợp, ý thức phục vụ và trách nhiệm người đứng đầu.