Thuế tỉnh Đắk Lắk tăng cường quản lý rủi ro, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chính sách mới

Tăng cường giám sát hồ sơ, kiểm soát rủi ro

Trong tháng 8/2026, Thuế tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp và người nộp thuế thông qua việc hướng dẫn thực hiện chính sách thuế, đôn đốc kê khai và xử lý các trường hợp vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ theo quy định.

Theo Thuế tỉnh Đắk Lắk, trong tháng, tổng số hồ sơ khai thuế đã tiếp nhận là 16.420 lượt hồ sơ. Trong đó, số hồ sơ nộp đúng hạn đạt 13.452 lượt, chiếm 82%; số hồ sơ chậm nộp là 2.968 lượt, chiếm 18%. Cơ quan thuế đã xử phạt 1.506 lượt hồ sơ chậm nộp, với tổng số tiền phạt 1,96 tỷ đồng.

Bên cạnh việc theo dõi, đôn đốc nghĩa vụ kê khai, cơ quan thuế cũng tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình thực hiện chính sách và thủ tục thuế. Trong tháng 8, Thuế tỉnh Đắk Lắk đã ban hành 6 lượt văn bản hướng dẫn, đồng thời trả lời 2 lượt câu hỏi của người nộp thuế thông qua kênh thuế điện tử, giúp doanh nghiệp kịp thời cập nhật các quy định mới và thực hiện đúng nghĩa vụ thuế.

Cùng với công tác hỗ trợ, việc kiểm tra, giám sát hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế được thực hiện thường xuyên nhằm phát hiện những nội dung kê khai có dấu hiệu rủi ro. Trong tháng, cơ quan thuế đã giám sát 450 hồ sơ, nâng tổng số hồ sơ được giám sát lũy kế lên 2.745 hồ sơ.

Kết quả từ công tác giám sát đã giúp cơ quan thuế điều chỉnh kịp thời các nội dung kê khai chưa phù hợp, với số thuế tăng qua giám sát đạt 767 triệu đồng; giảm khấu trừ 748 triệu đồng; giảm lỗ 1,749 tỷ đồng và xử phạt vi phạm hành chính 322 triệu đồng.

Thuế tỉnh Đắk Lắk thường xuyên cử công chức hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện chính sách thuế và thủ tục hành chính thuế. Ảnh: Lạc Nguyên

Trong quản lý hóa đơn, Thuế tỉnh Đắk Lắk tiếp tục tập trung rà soát các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro. Tháng 8 phát sinh 16.704 lượt doanh nghiệp thuộc danh sách cảnh báo rủi ro hệ số K, trong đó đã rà soát 16.160 doanh nghiệp, đạt 97%; còn 544 lượt đang tiếp tục được xử lý.

Đối với việc kiểm soát chênh lệch giữa hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng và dữ liệu hóa đơn, cơ quan thuế đã kiểm soát 807 doanh nghiệp, đạt 69%; thực hiện rà soát 273 doanh nghiệp trong tháng, nâng tổng số doanh nghiệp đã rà soát lũy kế lên 2.107 doanh nghiệp.

Về hoàn thuế, trong tháng 8, Thuế tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận và xử lý 357 hồ sơ hoàn thuế với tổng số tiền hoàn được giải quyết là 13,4 tỷ đồng. Trong đó, có 3 hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng với số tiền 5,73 tỷ đồng; 279 hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân với số tiền 1,06 tỷ đồng và 75 hồ sơ hoàn thừa khác với số tiền 6,61 tỷ đồng.

Quản lý chặt lĩnh vực rủi ro, đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp

Theo ông Nguyễn Bá Vụ - Phó Trưởng Thuế tỉnh Đắk Lắk, trong tháng 9, đơn vị tiếp tục tập trung quản lý các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao về thuế, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp và người nộp thuế thực hiện đúng các quy định, chính sách thuế mới.

Cơ quan thuế tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế thông qua các nền tảng số và nhiều phương thức phù hợp; nâng cao chất lượng đối thoại, hướng dẫn để doanh nghiệp kịp thời cập nhật các quy định mới, trong đó tập trung triển khai các chính sách liên quan đến thanh toán không dùng tiền mặt theo Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15, Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Song song với công tác hỗ trợ, Thuế tỉnh Đắk Lắk tiếp tục tăng cường giám sát, phân tích dữ liệu nhằm kiểm soát các lĩnh vực có nguy cơ phát sinh rủi ro. Trọng tâm là quản lý chặt việc sử dụng hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu; kiểm soát việc đăng ký sử dụng hóa đơn lần đầu, thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật; rà soát các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực có rủi ro cao về thuế như nông sản, đá, cát, gỗ và các ngành nghề liên quan.

Đối với nhóm doanh nghiệp kinh doanh sầu riêng, cà phê, tiêu và các mặt hàng nông sản, cơ quan thuế tiếp tục triển khai các giải pháp quản lý, chống thất thu thông qua việc giám sát sản lượng, kiểm tra việc lập bảng kê thu mua, đối chiếu dữ liệu liên quan và xử lý các trường hợp có dấu hiệu vi phạm theo quy định.

Thuế tỉnh Đắk Lắk thường xuyên tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Ảnh: Lạc nguyên

Bên cạnh đó, Thuế tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phân tích tình hình phát sinh nợ thuế, phân loại theo từng nhóm nợ, tuổi nợ, nguồn thu và sắc thuế để triển khai các biện pháp đôn đốc phù hợp; phối hợp với Ban Quản lý dự án, Kho bạc Nhà nước trong công tác thu hồi nợ xây dựng cơ bản, hoàn thành các chỉ tiêu thu và xử lý nợ được giao.

Đơn vị cũng tiếp tục rà soát, xử lý cảnh báo rủi ro về thuế, hóa đơn; kiểm tra các trường hợp có dấu hiệu sử dụng hóa đơn không hợp pháp; giải quyết kịp thời hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng, hoàn thuế thu nhập cá nhân theo quy định; phối hợp triển khai chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”.

Các giải pháp được triển khai nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế, hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ đúng chính sách, tạo môi trường kinh doanh minh bạch và góp phần bảo đảm nguồn thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh./.